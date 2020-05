„Neočekávám, že by krajské a nižší soutěže odstartovaly standardně první srpnový víkend. Vůbec se obávám, nakolik nový virus ovlivní nejen fotbal na podzim,“ netají se a shoduje se většina trenérů krajských soutěží.

Jasno nyní nemá ani vedení Zlínského krajského fotbalového svazu. Stejně jako veřejnost nyní bude sledovat, jak se podaří restart nejvyšších soutěží, které o mnohém napoví.

„Všichni jsme zvědaví, zda se první a druhá liga dohraje. Věřím, že ano,“ neskrývá mírný optimismus předseda Sportovně-technické komise KFS Stanislav Travenec.

Až po dohrání, ukončení ligových soutěží se dají naplánovat potřebné losovací aktivy před novou sezonou.

„Ty jsou směrem od nejvyšších k nejnižším, přeskočit se nedají. Mělo by dojít k naplnění, uzavření soutěží, což nyní asi nebude snadné. Neočekávám totiž, že by se všechny celky přihlásily tak, jako tomu bylo před rokem,“ má dle svých zkušeností reálné obavy Travenec.

„Každopádně jak proběhne losovací aktiv první a druhé ligy, do pěti dnů může proběhnout na moravské úrovni a tak dál níže. Vše po okresy by se pak mohlo stihnout do dvou týdnů,“ spočítal šéf STK.

„Každopádně aktiv nebude takový, jak jsme zvyklí. Bude rychlejší, pokud nedojde k zásadní obměně týmů v soutěžích. Budeme vycházet z loňských rozpisů, proto jsme připravení vše podstatné nachystat za dva dny,“ spočítal zkušený funkcionář.

Pomoci má i fakt, že přihlášky na novou sezonu rozešle do všech krajských klubů už do konce května.

„Situaci v klubech monitorujeme, sledujeme zájem jak pokračovat, tak případnou možnost přijetí postupu. Pokud dojde k uvolnění místa, nahrazen bude nejlepším celkem po podzimní části. Umím si ale představit odehrát soutěž v menším počtu, tedy i ve 13 týmech.“

Do karantény tým nakaženého i soupeř?

Startu nové sezony by tradičně měly předcházet předkola pohárových soutěží. Minimálně oblíbená krajská, ve které bude obhajovat triumf Nevšová.

„Zde nevidím problém. Pokud se nic zásadního s rozvolňováním koronavirových opatření nezmění a liga se dle plánu dohraje do konce července, klidně by se u nás mohlo stihnout začít hrát nový ročník druhý srpnový víkend, stejně jako v případě moravských soutěží,“ dívá se do kalendáře předseda STK.

Horší situace je v případě volných, náhradních termínů pro dohrávky. Pokud dojde k naplnění očekávání hygieniků s druhou vlnu koronavirové epidemie, omezení i fotbal a karanténa nemine nejednoho fotbalistu a tým.

„Řada hráčů studuje ve velkých krajských městech, dost jich pracovně cestuje do zahraničí. Plošné testy na rozdíl od profesionálních soutěží neplánujeme. Budeme vycházet z obecně známých informací, plošných vyšetření, ale i zde mám obavy, že nás karantény neminou. A to by pak byl velký problém,“ přiznává Travenec.

Podle všeho by do ní spadl nejen tým s nemocným hráčem, ale i soupeř, se kterým se naposledy utkal.

„A těžko říci, kolik kol by bylo odložené – dvě, tři nebo dokonce čtyři. V tomto případě by to byl velký problém,“ připouští.

Zvláště, když mnoho náhradních termínů na podzim není.

„Pomohlo by snad jen prodloužení termínu soutěží směrem do listopadu. Kvůli regulérnosti se vždy snažíme dohrát všechny duely první půlky na podzim,“ dodal Travenec.