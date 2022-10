Začátek zápasu Slovácku nevyšel, už po třinácti minutách hry šli domácí do vedení. A znovu to byla hodně laciná branka. Domácí Diop vyškolil ve vápně Tomiče a vystřelil na branku, balon si nešťastně srazil do vlastní sítě kolenem Daníček. Tentokrát neměl Nguyen žádnou šanci – 1:0.

Stejný hráč, tedy Diop mohl v 27. minutě navýšit pro domácí skore, ale jeho střelu z první gólman Slovácka Nguyen bravurně vytěsnil.

O minutu později přišla další tutovka Nice. Defenzíva Slovácka si nepohlídala Thurana, ten střílel na zadní tyč jen těsně vedle.

Sedm minut před odchodem do kabiny se znovu vyznamenal Filip Nguyen. Pepé přihrál ve vápně Delortovi, ten pálil k tyči, ale gólman Slovácka balon vyrazil na roh.

V prvním poločase diktovali tempo hry výhradně domácí fotbalisté. Slovácko si vyloženou gólovou šanci nevypracovalo, důstojný výsledek pro hosty byl hlavně zásluhou gólmana Slovácka.

Hned trojí střídaní, bylo k vidění na straně Slovácka ve druhé půlce. Odešli Petržela, Brandner a Trávník. Do hry šli Siňavskij, Kohút a Reinberk.

Po sedmi minutách druhé půlky si Slovácko vypracovalo první tutovku. Tomič krásně pálil z brankové pozice, ale domácí gólman Schmeichel mu střelu vyrazil.

Další obrovskou příležitost měl po hodině hry Doski, ale po střele Havlíka dorážel jen milimetry vedle branky. To byla největší šance Slovácka.

Aktivita Slovácka se vyplatila patnáct minut před koncem zápasu. Centr Doskiho proletěl napříč vápnem a dostal se až Tomičovi, který si balon přehodil na levou nohu a parádní střelou rozradostnil hrstku fanoušků Slovácka – 1:1.

Rozhodující okamžik zápasu přišel čtyři minuty před koncem. Kadlec šel směrem na branku Schmeichela, těsně před vápnem je fauloval Todibo a viděl červenou kartu. Kopala se standartka, balon si postavil střídající Reinberk a balon parádně zatočil k pravé tyči brankáře Schmeichela – 1:2.

Domácí už neměli na vyrovnání síly. Slovácko má ve skupině čtyři body. Na postupovou pozici ztrácí jediný bod. Další zápas Evropské konferenční ligy hrají svěřenci Martina Śvědíka 27.10. doma proti Kolínu nad Rýnem.

ŘEKLI PO UTKÁNÍ

Martin Svědík, trenér Slovácka: „Jsem hrozně rád za výhru, která nám nyní může hodně pomoci hlavně psychicky. Hodně si ji cením! Dneska nám ji vychytal Filip Nguyen, byl jasná opora!

Radost mám zejména z toho, jak jsme dokázali regaovat na vývoj utkání. První poločas se nám vůbec nepodařil. Lehce jsme ztráceli balony, byli nedůrazní hlavně v poslední fázi na soupeřově části hřiště. Zde jsme zbytečně ztráceli balony a o to více jsme pak museli bránit, hodně se vracet. Moc času jsme strávili bez balonu, přitom výstavba nebyla špatná. Popravdě ale v obraně nám, i přes předzápasová upozornění, dělalo problémy rozestavení soupeře, dlouho jsme na to nedokázali reagovat.

Druhá půle byla za nás o hodně lepší, třebaže soupeře měl ještě v úvodu další šance. Zásadní bylo střídání a změna rozestavení, které nám hodně pomohly. Závěrečných třicet minut jsme hráli velmi dobře, vytvořili si šance. Jsem rád, že Tomič konečně proměnil svou gólovou příležitost.

Na výhře má lví podíl Filip Nguyen, především proto, že jsme neinkasovali podruhé, potřetí! Jsem moc rád, že potvrdil svou kvalitu, protože i přes poslední minely potvrdil, že nezapomněl chytat. U něj je to jen o hlavě, protože loni byl výborný a věřím, že mu tento úspěch pomůže, aby se vrátil ke svým loňským výkonům. Věřím, že jej výhra v Nice nastartuje k opět jeho nadprůměrným výkonům!“



Michal Tomič, obránce Slovácka: Děkuji všem! Dosáhli jsme na hodně vydřené vítězství na těžké francouzské půdě. V některých situacích jsme měli i hromadu štěstí, což by ale nešlo bez parádního výkonu brankáře Filipa Nguyena, která nás několikrát podržel. Zásluhu na senzační výhře má ale celý tým, právě kolektivním pojetím i díky velkému srdci jsme zde uspěli.“

Osobně mám také velkou radost z mé první trefy za Slovácka, navíc v Nice, v rámci evropského poháru. Mám ohromnou radost, jsem plný euforie. Jsme rád, že jsem konečně mohl pomoci, navíc i proto, že při první trefě Nice jsem trochu zaspal. Jsem moc rád, že mi to tam konečně padlo!“

Základní skupina Evropské konferenční ligy, 4. kolo

OGC NICE -1. FC SLOVÁCKO 1:2 (1:0)

Branky: 13. Daníček (vlastní). 75. Tomič, 84. Reinberk.

Rozhodčí: Rozhodčí: Griffith – Edwards, Bryant (WAL). ŽK: Siňavskij. Doski – Dante. ČK: 84. Todibo. Bez diváků.

OGC Nice: Schmeichel – Todibo, Dante (C), Viti – Lotomba, Lemina, Thuram, Bryan (80. Bard) – S. Diop (63. Laborde), Delort (80. Brahimi), Pépé.

1.FC Slovácko: Nguyen – Tomič, Kadlec, Daníček, Kalabiška (72. Holzer) – Havlík, Trávník (46. Kohút) – Brandner (46. Reinberk), Petržela (46. Siňavskij), Doski – Mihálik (82. Kozák). Trenér: Martin Svědík.