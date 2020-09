Celek z Uherského Hradiště v souboji neporažených týmů podlehl poslednímu mistrovi 1:3, bitvu ztratil po dvou rohových kopech a jedné penaltě. „Prostě nedůraz,“ glosovala porážku navrátilkyně ze Slavie Praha.

Před týdnem proti Horním Heršpicím slavila jednoznačnou výhru 4:0, v sobotu už ale Sedláčková kousala první porážku sezony.

„Sparta je silný soupeř, ale fyzicky jsme jí stačily. Vydržely jsme s ní běhat, bohužel jsme se v obranné fázi dopustily několika chyb, které soupeř potrestal,“ uvedla.

Aby hráčky Slovácka proti favoritovi uspěly, musely podat výkon na hranici svých možností. K němu se ale hlavně v první půli nepřiblížily.

„Bylo to hodně špatné,“ ví třicetiletá fotbalistka.

„Vpředu jsme nepodržely balon, všechno se na nás valilo zpátky. Obrana byla přetížená, možná i proto se na ni projevila únava,“ přemítá důrazná stoperka.

Pražanky ale ze své územní převahy vytěžily jediný gól. Po rohu skórovala neobsazená Pochmanová. Jiné šance Sparta neměla.

Hostům ale skvěle vyšel nástup do druhé půle. Po chybě gólmanky Růžičkové, kterou v souboji přetlačila důrazná Martínková a proměněné penaltě stejné hráčky to bylo 3:0. Až za tohoto stavu konečně začalo hrát taky Slovácko.

„Ve druhém poločase jsme se trošku zvedly. Z naší strany to bylo lepší. Pomohl nám i gól, hnaly jsme se za dalším. Sparta na konci trošku polevila. Věděla, že to má jasné,“ uvedla Sedláčková.

Duel si i přes prohru užila. Zápas se totiž zase hrál na Městském stadionu Miroslava Valenty, na tribuny usedly skoro čtyři stovky diváků.

„Já to tady mám ráda. Je to menší stadion, i když pro nás by mohl být ještě menší, až tolik lidí na nás nechodí. I přesto je příjemné zahrát si na krásném trávníku. Taky atmosféra byla super, lidé fandili. Jsem spokojená,“ říká.

I kvůli oblíbenému prostředí svého návratu domů nelituje. „To rozhodně ne. Jak se ve Slovácku pracuje na trénincích, tak se všechno přenáší i do zápasu. Dokážeme potrápit každého,“ věří.

Rodačka z Domanína se do Slovácka vrátila po třech letech strávených v pražské Slavii. V mateřském klubu našla nový realizační tým i spoustu nadějných děvčat.

„Je to změna, ale je super, že se tak mladé holky dokáží rovnat i zkušeným hráčkám. To mě těší,“ prohlásila.

Velkou výzvou nejen pro potetovanou fotbalistku je třetí místo a účast v předkole Ligy mistryň.

„Chceme se o to poprat, ale jsme teprve na začátku. Uvidíme, jak se sezona bude dál vyvíjet,“ zůstává v klidu.

Nejvyšší ženská fotbalová soutěž má nyní reprezentační přestávku. V nominaci trenéra Karla Rady nechybí ani zástupkyně Slovácka. Pozvánku do národního týmu obdržela brankářka Růžičková i kapitána Janíková, mezi náhradnicemi je i Michaela Dubcová.

Naopak Sedláčková zůstává se zbytkem týmu doma. „Nějak jsme odtud vypadla a nominace mě míjí. Pan Rada na mě nezapomněl, spíš dává přednost mladším hráčkám, což je logické. Ale kdyby někdy přišla pozvánka, budu jedině ráda,“ přiznává s úsměvem.

Zatím se může věnovat klubovým povinnostem.