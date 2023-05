/ROZHOVOR/ U přátel, pořadatelů i samotných dětí by Jaroslav Sedláček mohl mít přezdívku Stařešina. Důvod? Zástupce společnosti McDonald's viděl tolik ročníků žákovského turnaje jako asi jen málokdo. Jeden z „bossů“ se letos podívá už na svůj 23. turnaj!

Jaroslav Sedláček | Foto: se svolením McDonald's

K absolutoriu mu chybí jeden jediný „zářez“. „Miluji emoce, radost, zaujetí,“ řekl muž, jenž bude členem týmu, který se během Svátku fotbalu postaví osobnostem. Mimochodem, tenhle provozní šéf českého zastoupení globálního giganta začínal od píky, v kuchyni fastfoodu.

McDonald's Cup jste zažil už na začátku milénia. Co se za tu docela dlouhou dobu změnilo?

Turnaj se každým rokem vyvíjí, což je skvělé. Za dobu, kdy jsem jeho součástí, vzrostl počet přihlášených škol a jejich týmů, tím pádem i dětí. Z toho máme největší radost. Další změnou bylo i zdvojení patronů a zapojení předních českých fotbalistek. Letos jsme dali šanci zapojit se také malotřídním školám, které to dřív měly, vzhledem k omezenému počtu různě starých dětí, složité. V tento první rok, kdy je otevřena kategorie M, se zapojilo více než 200 malotřídek, což jasně ukazuje, že to má smysl.

Jaké jsou největší výzvy, kterým musel organizační tým čelit při realizaci turnaje?

Tím, že se každým rokem zvedá počet zapojených škol a týmů, samozřejmě vzrůstá i náročnost, co se organizace a produkce týče. Nelehkým obdobím byla i pandemie covidu, kdy se turnaj nemohl odehrát ve svém tradičním modelu. V tu dobu bylo ale zároveň velmi důležité motivovat děti k pohybu. Přišli jsme proto s online formátem Odpískej nudu. Jeho prostřednictvím jsme přinesli inspirativní videa na cvičení doma i venku, individuální i v malém kolektivu, tréninkové výzvy, zábavné sportovní úkoly i vědomostní kvízy, soutěže.

Řekněte mi, proč je pro společnost McDonald’s důležitá podpora sportu u dětí?

McDonald’s Cup si za uplynulých 23 let vybudoval postavení tradičního turnaje. Podpora sportu a aktivního trávení volného času dětí je pro společnost velmi důležitá. A zvláště v této době. Je to součást naší dlouhodobé strategie. Chceme dětem ukázat, že pohyb, ať už jakýkoliv, jim do života přinese radost a neopakovatelné zážitky, navíc je naučí fair playa fungování v týmu.

Jaké změny jste v posledních letech provedli, aby se McDonald's Cup stále zlepšoval?

Nechceme ustrnout. Velkou změnou bylo zapojení ženských patronek. Jejich prostřednictvím ukazujeme, že fotbal je sport i pro holky.

Kolika ročníků turnaje jste se účastnil a na co vzpomínáte nejraději?

Účastnil jsem se 22 ročníků, každý byl výjimečný. Neumím vybrat jeden konkrétní zážitek, rád vzpomínám na každý z těch turnajů, protože miluji emoce, zaujetí a radost dětí. Vždy je to ve své podstatě stejné, ale zároveň jedinečné. Jsem šťastný, když vidím, jaké mají účastníci zaujetí a radost ze sportu.

Budete i letos na Svátku fotbalu v Uherském Hradišti? Na co se těšíte nejvíc a na co se mohou těšit diváci?

Určitě nebudu chybět. Těším se na parádní výkony, skvělé zápasy, úžasnou atmosféru a obrovské nasazení zúčastněných, protože postoupit až na Svátek fotbalu znamená kvalitu. K vidění bude nasazení, chuť do hry, obrovská radost z gólů, výher a také smutek, když to třeba nevyjde. A samozřejmě diváci uvidí i exhibiční zápas sportovních a kulturních osobností proti McDonald's.