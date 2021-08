Ve středečním podvečeru vládla na předzápasové tiskové konferenci odhodlaná nálada. Slovácko se na důležitý zápas naladilo nedělní výhrou v Liberci.

„Každá výhra je pro mužstvo důležitá. Výhra v Liberci byla důležitější v tom, že v Bulharsku jsme dostali branku až v závěru zápasu. Nohy nám tam svazovala hlavně psychika. Nebyli jsme přesní, ztráceli jsme spoustu balónů, soupeř chodil hodně do brejků,“ vracel se trenér Martin Svědík k prvnímu prohranému duelu.

V bulharském Plovdivu se hrál hlavně v první půlce hodně opatrný fotbal. Jaký duel očekává Martin Svědík v odvetě?

„Z naší strany musí mít zápas větší tempo. Nějakým způsobem budeme dobývat soupeřovu obranu, je to v podstatě další zápas. V poločase prohráváme 1:0. Budeme muset být od začátku aktivní a snažit se, co nejdříve vstřelit gól. Soupeř má výhodu vstřelené branky, ale šance jsou pořád otevřené,“ tvrdí diplomaticky kouč Slovácka.

V Liberci sice dostal červenou kartu slovácký Cicilia, ale do pohárového zápasu je vytáhlý forvard připravený. O jeho startu nemá Martin Svědík ještě úplně jasno.

„Nemyslím si, že by musel nastoupit, ještě mám v hlavě nějaké otazníky. My prostě postavíme tu sestavu, o které si myslíme, že bude pro začátek zápasu nejlepší. V momentě kdy budeme muset nějak reagovat na vývoj zápasu, tak to uděláme,“ povídá Svědík.

Do zápasu ještě nebude připravený zraněný Ondřej Šašinka, ale Slovácko už může počítat s Hofmannem a Tomičem.

„Hofmanna jsme šetřili, Tomič by měl být připraven na lavičce,“ prozradil kouč Slovácka.

Zápas musí mít z naší strany větší šťávu jako v Bulharsku, hlásí Michal Kadlec

Velezkušený stoper Michal Kadlec řadí zápas ve své kariéře aktuálně nejvýš. „Člověk odehrál spoustu utkání, ale to je všechno historie, zápas proti Plovdivu řadím nejvýš, protože je to přítomnost, na to se bude vzpomínat teď. Pro mě je to největší priorita a momentálně nejdůležitější zápas, tak do toho i půjdu,“ hlásí odhodlaně kapitán Slovácka a má také recept na postup do dalšího kola.

„Zápas musí mít z naší strany větší šťávu jako v Bulharsku, musí od nás přijít víc ofenzivních akcí. Chceme před vlastními fanoušky vyhrát. To je jasný cíl. Chceme bojovat tak, abychom postoupili.“

O postupu se může rozhodnout až v penaltovém rozstřelu. „Musím říct, že jsme je trénovali, jsme připraveni na všechny varianty,“ povídá na závěr největší persona klubu. Odveta se hraje v Uherském Hradišti ve čtvrtek 29.7. Začátek zápasu je v 19 hodin.