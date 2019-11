Anketu pořádá Deník ve spolupráci s programem Gambrinus Kopeme za fotbal, který podporuje více než 900 amatérských fotbalových klubů v České republice.

Jak se mezi nadšenci podporujícími amatérský fotbal pozná skutečná osobnost? Hlavně podle nasazení, se kterým se přes všechny překážky věnují fotbalovému klubu, ale i podle obětavosti, péči o talenty a o zázemí svého týmu. Cílem soutěže Osobnost amatérského fotbalu je nejen ocenit úsilí těchto výjimečných lidí, ale i ukázat příběhy, bez kterých by amatérský fotbal v českých obcích mnohdy nemohl existovat.

Z téměř 300 nominovaných vybrala porota pět favoritů, se kterými vás na následujících řádcích seznámíme. Do pondělka 25. listopadu můžete hlasovat u tohoto článku v anketě a podpořit svého favorita. Osobnost s nejvyšším počtem hlasů postoupí do celostátního kola, které začne 27. listopadu.

Osobnosti, z kterých můžete vybírat

Jaroslav Šuranský, TJ Nedachlebice

Za Nedachlebice začal hrát už v mládí, poté první tým dovedl do krajských soutěží. Následně z pozice trenéra vedl žáky, poté dorostence, se kterými vyhrál krajskou soutěž a nyní už více než dvacet let vykonává funkci předsedy oddílu. Zároveň je i největším sponzorem klubu. Velmi úspěšně připravuje všechny dotační tituly, Vede výbor TJ, stará se o doplňování kádru, podporuje sport i kulturu v obci i mimo fotbal. Za jeho působení se zrekonstruovali šatny, postavila závlaha hřiště, opravila tribuna. Před 25 lety zajistil převod areálu do majetku obce. Bez něj by se fotbal v Nedachlebicích hrál v okresním přeboru, pokud vůbec.

Josef Křeháček, TJ Sokol Březová

„Kali“ věnoval celou svou hráčskou a později i trenérskou kariéru Březové. Bojoval pro tým celým svým srdcem a těžko snášel porážky. Dokázal celý tým vždy správně vyhecovat, aby dosáhl co nejlepšího výsledku. Po ukončení hráčské kariéry začal s trénováním. Ke každému přistupuje individuálně a každého dokáže správně namotivovat. Před dvěma lety si dal od fotbalu pauzu. V letošním roce se ale k němu vrátil, aby znovu založil přípravku. S podporou klubu pořádal nábor mladých fotbalistů, které připravuje na novou sezonu. Dokáže sehnat sponzory. Působil ve výboru a dnes s ním velice úzce spolupracuje. Březovským fotbalem žije více než 40 let!

Pavel Roman, FC Dolní Bečva

Pavel Roman se stará o nejmenší fotbalisty, trénuje mládež a pořádá fotbalovou školičku. Nejen pro začínající kluky, holky i jejich rodič. Sám hraje za muže Horní Bečvy okresní přebor. Většinou bývá kapitánem mužstva. Je pravou rukou trenéra, pomáhá při organizování různých turnajů žáků, sportovních plesů i dalších akcí. Je velmi obětavý, svědomitý, pracovitý. Na počest svého bratra, výborného fotbalisty Michala, který tragicky zahynul 8. srpna 2008, každoročně pořádá fotbalový turnaj Želva cup. Pavel Roman je dlouholetým aktivním členem výboru TJ Sokol Horní Bečva. Účastní se všech brigád na hřišti.

Milan Perůtka, TJ Chvalčov

Milan, prezident tělovýchovné jednoty, pro chvalčovský fotbal pracuje tělem a zejména srdcem již více než dvacet let. Působí na mnoha frontách. I ve svých padesáti letech stále více než dobře chytá za muže, stará se o chod a zásobování bufetu při všech zápasech, organizuje financování, jak od sponzorů, tak i z dotačních titulů. Po dlouhých letech dal dohromady partu starých pánů, snaží se o získání nových hráčů, jedná s obcí Chvalčov o podpoře naší TJ. Záběr Milana je obdivuhodný a zaslouží si naši úctu a poděkování. Milan Perůtka je prostě pravým prezidentem a duší fotbalového klubu z Chvalčova.

Ondřej Koňařík, TJ Zašová

Je strůjcem mnoha projektů pro děti na Valašsku. Položil a realizuje myšlenku Valašské Fotbalové Akademie, která dodává klukům z vesnic kvalitní fotbal aniž by museli odcházet do městských a ligových klubů. Tím děti podporují svůj malý klub, ale nebrzdí svůj rozvoj. Již druhým rokem realizujeme a je spoluzakladatel projektů jako MiniMorava dále UHER festival „Kdo přijde, hraje“ pro děti z mateřských škol. Veškerý volný čas věnuje nejen realizaci projektů, alei vlastnímu rozvoji a studiu, který přenáší na čím dál tím více dětí, ale i trenérů. Ondrovo motto zní: Vychováváme hrdiny pro okamžiky slávy, ale i pro život.