Soutěžní premiéra záložníku Vítu Valentovi vyšla. Zkušený šestadvacetiletý středopolař sice branku na stadionu v Hluku nedal, ale hostujícímu mužstvu pomohl k důležité výhře 2:1 i k prvním letošním bodům. „Je to dobrý start do sezony,“ pochvaluje si bývalý hráč Lommelu, Cercle Bruggy nebo Volendamu, který jako sedmnáctiletý nosil dres slavného týmu PSV Eindhoven.

Jaké pocity ve vás převládají po premiéře v dresu Újezdce?

Pocity jsou takové smíšené. Samozřejmě mě velmi těší těsná výhra 2:1 na úvod sezony. Myslím, že jsme si ji za první poločas zasloužili. Za druhou půli už ale určitě ne. Po přestávce už jsme nehráli dobře, bylo to z naší strany špatné. Ale vítězství venku se počítá.

Jak se zrodil váš příchod do Újezdce? Měl jste víc nabídek?

Měl jsem víc možností kam jít, ale velkou roli v tom sehrál trenér Šebesta. Protože mi zavolal s prosbou, že potřebuje pomoct s mladými kluky v Újezdci. I toto hrálo velkou roli. Dalším faktorem bylo dojíždění. Z Kněžpole, kde bydlím, to mám kousek. Vyšlo mi to jako ideální angažmá.

Po minulé sezoně jste si o soutěž polepšil. Jihomoravskou I. B třídu jste vyměnil za zlínskou I. A. Hrálo i to nějakou roli?

Tohle vůbec neřeším. Nevnímám to tak, že jsem povýšil nebo klesl o soutěž níž. Beru to tak, abych v mých letech byl ještě platný a pomohl mladým šikovným klukům, kterých je v Újezdci fůra. Abych podpořil jejich růst a fotbalový vývoj. Věřím, že budu co nejvíce nápomocný a posunu kluky výš.

V minulých letech vás často sužovala zranění. Kde pořád berete chuť do fotbalu?

Roky přibývají, tak nechci, abych měl navíc ještě kila. (úsměv) Je potřeba se trošku hýbat. Fotbal ale hraji odmalička, pořád mě baví. S motivací problém nemám. Dokud to půjde, na trávníku vydržím.

Újezdec hrál loni o záchranu, letos chce výš. Má mužstvo díky letnímu posílení na postup?

O postupu jsme se nebavili. Každý kvalitní mančaft ale motivaci musí mít. My na tom jsme stejně. Ale sezona je dlouhá, uvidíme, jak to nakonec dopadne. Důležité je hrát pěkný fotbal pro diváky. Aby to kluky a lidi v Újezdci bavilo. Uvidíme, co se stane po šestadvaceti kolech.

V první lize jste skončil před devíti lety. Nejvyšší soutěž sledujete?

Je pravda, že už je to pravěk, ale Slovácko pořád sleduji. Pár kluků z týmu znám, navíc syna tam vozím do přípravky, takže nějaký přehled mám.

Trénovat mladé fotbalisty Slovácka vás neláká?

Určitě ano, ale kvůli současnému pracovnímu vytížení to není možné. Pokud se mi v budoucnu něco naskytne, rád se toho chopím a budu se snažit kluky něco naučit a podporovat je ve fotbalovém růstu.

Je dobře, že Slovácko, stejně jako ve vaší éře, pořád dává šanci odchovancům a klukům z regionu?

Určitě je to dobře. Nahrává tomu i ekonomická situace. Víme sami, že v dnešní době není jednoduché ligový fotbal ufinancovat, takže jiná cesta ani není. V minulosti spoustu mladých kluků nedostalo šanci v lize, proto se zakopali nebo skončili někde v nižších soutěžích, což byla obrovská škoda.