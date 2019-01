Brumov – To je škoda! Amatérská fotbalová reprezentace prohrála v úvodním kvalifikačním utkání Region´s Cupu o postup na evropský šampionát s Maďarskem, které dvěma góly dokázalo otočit nepříznivý výsledek.

ČR – MAĎARSKO 1:2 (1:1)

„Tímto turnaj nekončí. Dovolím si tvrdit, že nevyhrálo lepší, ale šťastnější mužstvo," prohlásil po zápase Petr Zapletal, hlavní kouč výběru Zlínského kraje.

Ve 26. minutě si naběhl na zadní tyč Matějka a centrovaný balon uklidil do sítě. „Rozhodlo, že jsme nepřidali druhý gól. Naopak po chybě v šestnáctce jsme lacině inkasovali," mrzel Zapletala vyrovnávací gól Ference Ricseise ze 33. minuty.

Celou první půli se hrál výtečný fotbal v obrovském tempu a nasazení. Ovšem po přestávce se začala hra kouskovat. „To bylo celkem pochopitelné. Celých devadesát minut nemůžete hrát ve vysokém tempu. Jsou to kluci, kteří chodí do zaměstnání," vysvětloval trenér české amatérské reprezentace.

„Všechna tři utkání budeme chtít hrát takhle aktivně pro lidi. Utkání mělo solidní úroveň a dramatickou koncovku. Lidem se to muselo líbit," podotkl Zapletal.

Maďarsko pak v 66. minutě zásluhou Imre Domokose po několika závarech před Krajčou udeřilo podruhé a český tým se z rány chvíli vzpamatovával. „Vynechali jsme střed hřiště a snažili se dostat do šestnáctky a něco si vypracovat. Chtěli jsme hru maximálně zjednodušit," vysvětloval Zapletal stáhnutí hry na tři obránce.

Posledních deset minut to před maďarským brankářem Szilveszterem Tóthem několikrát hořelo. Zkoušel to Válek hlavou z malého vápna, Huťka zase přehodil brankáře, ale trefil tyč. „To musí být góly. Chybělo nám i štěstí," litoval Zapletal.

V závěru již Maďarsko taktickým zdržováním a přihráváním zákroků zuby nehty výhru ubránilo. „Po svých hráčích bych tohle v žádném případě nechtěl. Bylo to zbytečné divadlo, ale je to jejich věc," poznamenal Zapletal, který se ale po první porážce nevzdává. „Chtěli jsme to zvládnout už kvůli lidem. Ale postupem žijeme dál," burcuje své svěřence.

Čeká je však nesmírně těžký úkol, jelikož německý výběr rozstřílel v Otrokovicích na Baťově Skotsko 6:1. „Údajně to byla hra na jednu branku. Němci se vyprofilovali na obrovského favorita skupiny. Pokud předvedeme stejný výkon a budeme produktivnější v koncovce, bude to otevřené," nevzdává se Zapletal.

Branky: 26. Matějka – 33. Ricsei, 66. Damokos. Rozhodčí: Valjić (BIH) – Baković (BIH), Koiv (EST). ŽK: Vrága, Bejtkovský, Matějka, Huťka, Dekleva – Patály, Fodor, Lakatos. ČK: 89. Bejtkovský – 90. Fodor.

Česká republika: Krajča – Dekleva, Vrága, Horňák, Bejtkovský – Matějka, Školník (69. Válek), Michálek, Liška – Huťka, Valášek (82. Foltýn). Trenér: P. Zapletal.

Maďarsko: Tóth – Patály, Ricsei, Fülöp, Fodor, Mészáros, Lakatos, Domokos, Kóka, Szücs, Marics. Trenér: T. Feczkó.

DALŠÍ VÝSLEDEK: Německo – Skotsko 6:1 (2:0) Branky: 39. a 48. Kleinschrodt, 24. Onesi, 76. Brandstetter, 79. Mähr, 88. Pflumm – 92. Quigley.

Tomáš Dekleva: Hrát doma byl zvláštní pocit

Brumov – Mělo to pro něj kouzlo výjimečnosti. Obránce divizních fotbalistů Brumova Tomáš Dekleva oblékl reprezentační dres v důvěrně známém prostředí. Před zraky své rodiny a přátel se pak rval o evropský šampionát amatérů.

„Byl to zvláštní pocit. Co vám budu říkat. Znám to tady, vyrůstal jsem tady od žáků a jsem rád, že jsem si tady mohl zahrát," děkoval za možnost se předvést 21letý zadák Dekleva.

„Byla tu rodina i kamarádi. Úplně všichni. Bylo to s nimi smutné hodnocení, ale takový už je fotbal," litoval porážky 1:2 od Maďarska.

Přesto si trikotu se lvíčkem na prsou nesmírně váží. „Jsme rádi, že můžeme reprezentovat svoji zem. Bohužel to dnes nevyšlo," špitl český reprezentační obránce.

Nyní se už ale snaží dívat na páteční bitvu s Německem, které nasázelo Skotsku šest gólů. „Už jsme o tom slyšeli v kabině. Bude to těžké, proto se už nesmíme dívat zpět, ale připravit se na ně," burcuje Dekleva.

Především v první půli obě mužstva předvedla skvostnou podívanou v obrovském tempu, na které český výběr Zlínského kraje z divize rozhodně není zvyklý. „Byl jsem z toho překvapený, pro diváky to byl pěkný zápas. Byla tam vidět fotbalovost, akce i tvrdost," všiml si Dekleva.