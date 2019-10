„Na zápas se samozřejmě těším. V hledišti bude rodina, kamarádi. Věřím, že těžké utkání zvládneme a získáme tři body,“ přeje si středopolař PSV Eindhoven.

Ve výběru trenéra Karla Krejčího je hned pět hráčů, kteří prošli vyhlášenou mládežnickou akademií Slovácka nebo působili v ligovém týmu. Kromě Sadílka nosili bílý dres také brankář Matouš Trmal, obránce Libor Holík, záložník Dominik Janošek a útočník Ondřej Šašinka.

I proto bylo dějiště pondělního zápasu proti Skotsku mezi fotbalisty velkým tématem. „Když jsem se dozvěděl, že hrajeme u nás doma, byl jsem nadšený. Fanoušci tady vždy udělají skvělou atmosféru, budeme tady mít velkou podporu rodin a známých. To by nás mělo hnát dopředu, teď to jenom zvládnout na hřišti,“ věří gólman Matouš Trmal, který plní roli dvojky a kryje záda Martinu Jedličkovi. Do branky se tak nejspíše nedostane.

Týmový úspěch je ale přednější. Česká jednadvacítka po čtvrteční remíze s Řeky v Karviné potřebují proti Skotsku bodovat. Druhou domácí ztrátu si v žádném případě nepřipouštějí. „Zápas s Řeky už jsme hodili za hlavu. Z toho výsledku není třeba dělat tragédii a mít hlavy dole. Jsme ve vyrovnané skupině a dá se čekat, že se týmy budou obírat navzájem. Nikdo to neprojde úplně hladce. Vždyť Litva naposledy uhrála právě ve Skotsku remízu, což také nikdo nečekal. Ale také dobře víme, že se Skotskem další body ztratit nesmíme. A pokud zvítězíme, skupina bude pořád rozehraná velmi slušně,“ přemítá Sadílek.

České mladíky v Uherském Hradišti čeká ale náročná šichta. „Zase se musíme nachystat na velmi odolného soupeře. Skotsko hraje velmi disciplinovaně a obětavě, takticky je na výši. Ve skupině se drží nahoře a výhrou v Chorvatsku se jednoznačně zařadilo mezi spolufavority skupiny. I proto je vzájemný domácí zápas tak důležitý,“ uvedl asistent trenéra Karla Krejčího Jiří Kohout.

Sadílek a spol. se proti ostrovnímu týmu mohou inspirovat utkáním reprezentačního A týmu s Anglií. Hrdý Albion v Praze padl 1:2. Senzační triumf může být motivací také pro lvíčata. „Kluci to zvládli proti Anglii fantasticky, odehráli super zápas s vynikajícím výsledkem a my bychom si moc přáli, abychom fanoušky také v pondělí potěšili,“ přeje si Sadílek.

Rodák z Uherského Ostrohu se se svými spoluhráči přesunul ze severu Moravy do Zlína. Česká fotbalová jednadvacítka se v sobotu připravovala v Otrokovicích – Baťově, v neděli se fanouškům ukáže už v Uherském Hradišti, kde od 15.30 absolvuje otevřený trénink.

Problémy s lýtkem má Jan Matoušek, ostatní hráči jsou fit. Třetí kvalifikační utkání je na programu v pondělí od sedmnácti hodin. Vstupenky jsou stále v prodeji.