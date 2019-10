Bývalý kanoista, který ve fotbalovém klubu působí od roku 2001, dál věří na poctivou práci a správný přístup.

A to požaduje i po hráčích a svých podřízených.

„Momentálně řeším, jak se utváří mužstvo a kam směřuje klub. Zrovna v této době jsme v nějaké pozici, ale za pár týdnů může být všechno jinak. Současné postavení v tabulce je odraz aktuální formy,“ zůstává v klidu rodák z Ostrožské Nové Vsi, kterýv září oslavil čtyřiačtyřicáté narozeniny.

Dokážete si představit, že by Slovácko jednou hrálo evropské poháry?

Určitě bychom si je chtěli jednou zahrát. Je to ale otázka spíše dlouhodobého fungování v evropských pohárech. Je to naším přáním. Snad se nám někdy vyplní. Bylo by krásné aspoň jednou zažít atmosféru pohárových soutěží.

Jak vám bylo právě po vítězství na Spartě nebo v Plzni?

Pro takové kluby, jako jsme my, jsou takové zápasy vždycky svátkem. Proti Spartě nebo Plzni se hraje dobře, protože většinou nemáme co ztratit. Naše kvality ale musíme potvrzovat v pro nás důležitějších zápasech s mužstvy, které jsou na naší úrovni, což se nám někdy daří, jindy zase ne.

Přijímal jste po triumfech nad favority hodně gratulací?

Určitě ano. Nálada a chuť do práce byla po výhře na Spartě a v Plzni samozřejmě větší. Člověk si připadá energičtější a mnohem víc ho to pak baví. Na druhé straně jsme v klubu právě proto, abychom nepodléhali emocím a spíše se soustředili na kvalitní práci. Fotbal se totiž mění každý den.

Právě. Na podzim se potýkáte s poměrně velkými výkyvy. Trápí vás to?

Je pravda, že si nedokážeme udržet výkonnost. I když třeba porážku na Baníku, který u nás patří mezi top kluby, bych nedával do stejné rovinu třeba s domácí prohrou s Českými Budějovicemi. Výkyvy nás trápí, ale zároveň musíme respektovat sílu soupeřů. Všechno je to první liga a mužstva, snad kromě Slavie, mají podobnou výkonnost jako my.

Náročný trenér Martin Svědík ale nenechá hráče vydechnout. Určitě nelitujete, že jste ho před rokem vykoupil z Jihlavy. Nebo se pletu?

Když jsme ho brali, věděli jsme, co dokáže. I v minulosti uměl zahrát na silné soupeře. I předtím však bojoval s tím, co prožíváme dneska ve Slovácku. Pracoval v klubech, kde byl rovněž omezený rozpočet a tým nebyl tak silný a konkurenceschopný, jak by si on i my přáli.

Jaký spolu máte vztah? Komunikujete víc s ním, nebo s manažerem Veliče Šumulikoskim?

Běžné věci řešíme spíše s Šumim, ale s trenérem Svědíkem se minimálně jednou v týdnu řádně sejdeme a debatujeme o podstatných záležitostech. Je důležité, abychom byli v kontaktu. Navíc nejsme velký klub, vídáme se tak pravidelně.

Slovácko si nikdy v minulosti jako regionální klub příliš nevyskakovalo. Jak těžké je konkurovat bohatším českým klubům?

Máme svoje výhody i nevýhody. V regionálním klubu, jako jsme my, je to o každodenní práce. Pro mě je složité to hodnotit. Nechám to na druhých, zda jsme, nebo nejsme schopní bohatším klubům konkurovat. Jsem zastáncem toho, že dělám a zabývám se věcmi, které mohu ovlivnit. Nic jiného neřeším.

Video je pro českou ligu nadstandard

Hlavním tématem fanoušků je video. Co říkáte na hrubé chyby rozhodčích, které výrazným způsobem ovlivnily některé zápasy a značně poškodily týmy?

Podle mě většina českých klubů řeší úplně základní potřeby. Třeba my komunikujeme s městem sponzory, partnery, abychom zajistili chod klubu. Video je podle mě pro českou ligu nadstandardní záležitost. Vedení ligy by se mělo zabývat tím, aby byla dostatečně zaplacená televizní práva. Naši fanoušci třeba často vůbec nejsou spokojení s hracími časy. Za mě by video mohlo být až někde v nadstavbové části a na každém stadionu.

Bavíte se s jinými ligovými činovníky či majiteli na toto téma?

Chyby rozhodčích byly, i když video nebylo a jsou i teď, když video je. Chci, aby všichni měli stejná pravidla a podmínky. Všechno je to ale o lidech. Každý by si měl zamést před svým prahem.

Fanoušci nemusí vědět všechno

Kolik vám, bývalému závodníkovi kanoistiky, berou tyto kauzy energie?

Fotbal je sport pro masy lidí, kdežto kanoistika není v Česku tak populární. Všechno je to věcí lidí, sledovanosti. Já do druhých lidí nevidím. Nevím, kdo co chce a nechce řešit. Nemůžu se tím zabývat, jinak bych se z toho musel zbláznit.

Před utkáním v Ostravě jste se rozhodli k nečekanému kroku, aby proti mateřskému klubu mohl nastoupit Ondřej Šašinka, přes možnou finanční pokutu. Nelitujete zpětně tohoto rozhodnutí?

Vůbec ne. Nebyly kolem toho vůbec dlouhé debaty. Ondru Šašinky jsme si vybraly už před sezonou. Je to pro nás vhodný typ hráče, do kádru se nám hodí. Trenér Svědík ho znal již z dřívějška. Vyšli jsme pouze vstříc přání trenéra. Když jsme ho brali, věděli jsme, že součástí hostování je dohoda za kolik může proti Baníku hrát. S tím jsme do toho šli. Třeba jsme za tu částku mohli vzít dva hráče na hostování, ale Šašinka má nějakou cenu a my s ním pracujeme. Až čas ukáže, zda to bylo správné rozhodnutí. Já ale nevidím důvod, proč bych ho měl limitovat. Mě zajímá jeho výkon.

Spousta fanoušků se diví, že klub šetří každou korunu a pak třeba v létě jede na zahraničí soustředění a v zimě tráví v Turecku půlku přípravy. Nebylo by lepší koupit hráče?

Všechno má svoji cenu, a kdyby si se mnou sedli ke stolu, myslím, že to pochopí. Fanoušci nemají informace, ani je mít nemohou. Nemůžeme se vším chodit ven a hlásit to na veřejnost. Jsem samozřejmě rád, že fanoušky dění v klubu zajímá, ale o některých věcech se s nimi nemusíme bavit. Občas bych rád otevřeně řekl, jak to cítím a jako to je, ale to by svádělo k určitým konspiracím, které jsou úplně mimo. (úsměv)

Bez majitele Zemka by to nešlo

Jak složité je ufinancovat ligový fotbal v Uherském Hradišti?

Velmi složité. Roční rozpočet činí přes osmdesát milionů korun. Je opravdu těžké naplnit klubovou pokladnu.

Dokážete si představit Slovácko bez majitele Zemka?

Nedokážu. Pan Zemek klub zachránil před jeho koncem a stojí za ním, ať je líp nebo hůř. Navíc je patriot tohoto regionu a klub táhne dál. Za to je mu potřeba poděkovat.

Byla pro vás velká rána, když klub opustil senátor a podnikatel Ivo Valenta?

Byla to pro mě obrovská rána, velké překvapení, ale taková je prostě realita. Ještě spolupracujeme třeba v rámci zajištění bezpečnosti na stadionu, ale jinak je to velmi složité. Každopádně naděje umírá poslední a třeba se změní důvody, kvůli kterým přestal Slovácko finančně podporovat.

Nedávno se spekulovalo o vstupu Číňanů do klubu. Zakládalo se to na pravdě? Je šance, že by měl klub zahraničního partnera?

To je hlavně věc pana doktora Zemka. Občas se něco probírá, ale všechno je to povrchní jednání. Aby došlo k tomu reálnému, tak to je strašně daleko. Zatím nic není na pořadu dne, ale všechno záleží na rozhodnutí doktora Zemka.

Na Zlínsku jsou dva ligové kluby. Je to pro Fastav soupeř číslo jedna, nebo je rivalita spíše mezi fanoušky?

Pro mě je Zlín soupeř jako každý jiný. Body s ním se počítají úplně stejně jako proti každému jinému týmu. (úsměv) Samozřejmě ale vnímám rivalitu mezi fanoušky. Derby je pro celý region vždy velký svátek. Pokaždé potěší, když se Zlínem uspějeme. Na druhé straně nic velkého v tom nehledám. Je přirozené, že když jsme tak blízko sebe, že máme třeba zájem o stejné hráče, ale o ty bojujeme i s jinými kluby. Nic zvláštního bych v tom nehledal.

Mladí? Musí být lepší než ti, co nastupují

Jak vnímáte problémy s mládeží? Jak moc těžké je v dnešní složité době vypiplat ligového fotbalistu?

O mládeži vím docela dost, protože jsem s ní pracoval od vstupu do klubu v roce 2001. Bohužel mládež nejde úplně správným směrem. Problém je, že všechno je podfinancované. Český stát v tomto naprosto selhává a měl by se tímto problémem zabývat a řešit, jak dál. Kluby na to nemají a ani nemohou mít finance. Jelikož často cestuji a jezdím do zahraničí, tak vím, že sport je u nás pořád někde okraji zájmu. Doběhne to každého z nás. Všechny sporty, kluby, nejenom Slovácko. Tato problematika mě velmi zajímá. Velmi úzce jsem se bavil s Martinem Doktorem. I on se se svými kolegy se tím velmi úzce zabývají a trápí je to stejně jako lidi z Olympijského výboru. Tím, že se zmrazily veškeré příjmy z loterií a stát si vzal všechno pod sebe, tak se do sportu vrací jenom velmi málo. Není vybudovaná infrastruktura, scházejí peníze na trenéry. Třeba lidé, kteří mají na starost ty nejmenší děti, by měli za svoji práci dostat zaplaceno. Je to práce jako každá jiná. Nejde, aby to někdo dělal zadarmo ve svém volném čase. Já taky nechci po automechanikovi, aby mi opravil zadarmo vůz jenom proto, že ho to baví.

Vraťme se k ligovému mužstvu. Zdá se mi, že první tým po návratech mazáků Petržely a Kadlece docela zestárl. Není na škodu, že už v mužstvu není tolik nadějných mladíků jako tomu dřív?

Je otázka, jestli je jich opravdu méně. Samozřejmě pořád dáváme šanci odchovancům, ale není to nastavené tak, že mladí hráči musí automaticky hrát. Nikoho jsme se nezbavili, pokud ale někteří kluci neměli výsledky nebo výkonnost, museli jsme přitvrdit. Je pravda, že někteří teď hrají méně nebo šli na hostování, ale myslím si, že mládež u nás stavíme velmi vysoko. Vždycky ale bude záležet hlavně na výkonech. Věřím tomu, že se kluci do ligy zpátky vrátí, ale musí být lepší než ti, kteří nastupují nyní. Ať porazí konkurenci. Nikomu totiž pomáhat nebudeme. Chceme klub posunout dál.

Nejen Slovácko žije z prodeje hráčů. Je o Trmala, Zajíce, Havlíka nebo Jurošku zájem?

Zájem o některé naše hráče je. V rámci našeho klubu se každou nabídkou zabýváme, ale ve finále je to většinou tak, že je to někde mezi našimi požadavky a představami druhých klubů. Věci se musí potkat. Teď na stole nic takového, že bychom si z toho v klubu sedli na zadek, nemáme. Chceme udržet tým pohromadě.