„Za celý rok bych chtěl všem poděkovat především za nezdolné úsilí, které bylo nezbytné k tomu, abychom přežili a překlenuli složité období. Důležité bylo, že jsme zůstali celkem zdraví a alespoň první mužstvo se mohlo věnovat fotbalu,“ prohlásil v rozhovoru pro klubový web Pojezný.

Zvláštní podzimní část sezony hodnotí pozitivně. Celek z Uherského Hradiště sice po krátké letní přestávce několikrát zbytečně zakopl, celkově ale po všech stránkách náročné období zvládl velice slušně. „Máme výkyvy, na kterých musíme pracovat. Musíme se z toho poučit a kvalitní výkony potvrzovat v každém zápase. Je velká škoda, že občas si zkazíme kaňkou, jakou byla třeba porážka v Brně,“ připomíná nezdar v derby s moravským rivalem.

Celkově je ale Pojezný spokojený. Radost řediteli Slovácka nedělali pouze muži, ale také ženy. „Máme dobře rozehranou ženskou ligu, ve které je možnost hrát o Ligu mistrů. Věřím, že se jaro odehraje a děvčatům se podaří předsezonní cíl naplnit,“ přeje si.

Skvěle si na podzim vedla také třetiligová juniorka, která bez porážky vévodí tabulce MSFL. „Kluci si zaslouží, aby soutěž pokračovala,“ míní.

Předčasně ukončené ovšem byly všechny amatérské soutěže. Na konci podzimu nemohlo hrát nejen béčko, ale ani mládežnické týmy. „Každý den se snažíme najít jim nějaký program tak, aby to bylo v rámci pravidel. Je to náročné, ale myslím, že se nám to daří. U chlapců i dívek vidím obrovský zájem,“ pronesl.

Vedení Slovácka znovu zažádalo o status akademie FAČR. I když představitelé z Uherského Hradiště splnili všechny podmínky, dosud se zatím nedočkali. „Pro mě jsou ty důvody nepochopitelné. Nevím proč pořád status fačrovské akademie nemáme,“ kroutí hlavou známý funkcionář.