Praha - Fotbalisté Slovácka na pražské Julisce v zápase 5. kola druhé ligy nepřesvědčili o zlepšené formě. Proti domácí Dukle se nedokázali gólově prosadit a zápas skončil zaslouženou remízou 0:0. V závěru měli dokonce blíž k výhře domácí hráči.

Ilustrační foto.

DUKLA PRAHA - 1. FC SLOVÁCKO 0:0

Trenér Slovácka Ladislav Jurkemik dal příležitost stejné jedenáctce, která před týdnem porazila 3:0 HFK Olomouc, a připsala si tak první plný bodový zisk v letošní sezoně. Na úvodní výhru naopak čeká stále Dukla, která si v úvodních čtyřech kolech připsala pouhý jeden bod za remízu. I kvůli nevydařenému začátku se bývalý armádní klub rozhodl v minulých dnech pro další posílení, když na hostování ze Žižkova získal bývalého slováckého útočníka Lubomíra Blahu.

Aktivněji do zápasu vstoupili domácí, před brankářem Filipkem bylo několik nebezpečných situací, ale první pořádnou šanci měl po brejku slovácký Čtvrtníček. Ten se vřítil do šestnáctky a jeho křížná střela kolem brankáře Svobody jen těsně minula pravou tyč.

Slovácko bylo v prvních dvaceti minutách opatrnější, ale rozhodně ne zakřiknuté. Častější držení míče však měli přece jen domácí. Do šancí se však oba týmy příliš nedostávaly.

S přibývajícím časem se hra postupně vyrovnala, ale přes osm stovek diváků se na rozlehlém stadionu především nudilo.

Další velké příležitosti Slovácka přišly až v závěru prvního poločasu. Nejprve ve 41. minutě Gonda nacentroval na zadní tyč, kde se k hlavičce protlačil Chmelíček. Míč ale zázračně vyboxoval na roh brankář Svoboda.

Krátce poté dokázal důrazný Čtvrtníček obrat o míč Svatonského a ve skluzu střílel ke vzdálenější tyči. Znovu však bravurně zasáhl brankář Pražanů.

Také druhý poločas začala aktivněji Dukla. A dostala se i do ohromné příležitosti. V 58. minutě brankář Filipko podběhl centrovaný míč a nabídl tak šanci zcela volnému Jiřímu Novotnému, jehož gólovou trefu zastavil tělem na čáře jeden ze slováckých obránců. Následný závar v bezprostřední blízkosti brány řešil záchranářskou hlavičkou Němčický. Jen krátce poté další šance soupeře. To když Kulvajt z malého vápna překopl v dobré pozici bránu.

Slovácko se dlouho nemohlo vymanit z tlaku. Naštěstí pro hosty ale většinu centrů sbírá či vyráží gólman Filipko. Ten zasáhl i proti centru Novotného z pravé strany, který si do vlastní brány hlavičkoval Hrotek.

Slovácko se připomnělo už jen střelou Randy z dobrých dvaceti metrů, s níž si s obtížemi poradil brankář Svoboda. Konečná remíza tak více svědčila fotbalistům z Uherského Hradiště.

Rozhodčí: Jílek - Santarius, Lakomý. Diváků: 825. ŽK: 34. Zelenka, 90. Gedeon - 22. Formánek, 37. Čtvrtníček, 81. Reinberk.

Dukla Praha: Svoboda - Gedeon, Novotný, Hanus (54. Malý), Kolomazník (75. Blaha), Zelenka, Hubka (68. Vorel), Hozda, Svatonský, Kulvajt, Mikula. Trenér: Bittengel. 1. FC Slovácko: Filipko - Němčický, Hrotek, Šimáček, Formánek - Gonda (90. Stýskala), Randa, Perůtka, Berger (75. Reinberk) - Čtvrtníček, Chmelíček (81. Psohlavec). Trenér: Jurkemik.

Další výsledky 5. kola: Most – Fulnek 2:1 (1:1). Branky: 15. Franěk, 75. Jedinák – 45. Kovář. Jihlava – Hr. Králové 1:1 (1:1), branky: 24. Kadlec – 17. Dvořák.

