Uherské Hradiště – Záložník Slovácka Ladislav Volešák získal se Slavií dva mistrovské tituly a každý zápas proti sešívaným bere hodně prestižně. Stejné napětí prožíval také v pátečním večeru.

Ladislav Volešák | Foto: pro DENÍK/Stanislav Dufka

„Vždycky se říká, že je to minulost, ale zápasy proti Slavii si užívám, zažil jsem tam nejlepší fotbalová léta. Je to pro mě vždycky tak trochu jiný zápas," přiznal.

Celý týden před zápasem pražské Slavie na Slovácku se omílalo ve všech různých médiích, že sešívaní neinkasovali už pět zápasů v řadě. Jenže modrobílí jsou v posledních zápasech také v herní pohodě a v souboji dvou rozjetých týmů to byli právě oni, kdo už po třech minutách zrušil bezgólovou sérii Čontofalského. Rychlý gól mile zaskočil i středopolaře Slovácka.

„Parádní vstup do zápasu nás překvapil. Dát tak rychlou branku, to se pokaždé nepodaří. Musím říct, že potom jsme se trošku zatáhli a Slavia měla šance na vyrovnání, ale skvěle zachytal Dušan Melichárek. Vyšel nám i konec poločasu, dali jsme šatnový gól. To byl asi rozhodující moment zápasu," domnívá se Volešák, který uvítal absenci lídra sešívaných Martina Latku.

„ Znám ho osobně, dovede mančaft pořádně vyhecovat. Z tohoto pohledu Slavii opravdu scházel. Sice mu zranění nepřeji, ale pro nás to bylo tentokrát plus. Byli jsme rádi, že nemohl nastoupit."

Po změně stran se Slovácko neuchýlilo k bránění dvoubrankového náskoku, z brejkových protiútoků neustále zkoušelo pozornost nezvykle děravé obrany Slavie. Jenom ukvapené řešení většiny herních situací zavinilo, že si hosté odvezli „pouze" tříbrankový příděl.

„Měli jsme spoustu šancí a mohli jsme dát ještě víc branek, ale asi by to bylo Slavii kruté. Výsledek 3:0 bereme, ale je pravda, že ty brejky jsme měli řešit lépe," přiznal Volešák, který se díky proměněné penaltě dvanáct minut před koncem stal se čtyřmi trefami nejlepším střelcem domácích.

„Na penaltu jsme byli určení tři. Ještě Libor Došek a Marián Kovář, ale nikdo se k míči nehrnul, tak jsem si říkal, že za stavu dva nula už by se nemuselo nic stát. Prostě jsem si věřil a dal."

Už to není to nakopávaná na Doška – říká slávista Hubáček

Přes střed obrany Slavie šli oba úvodní góly Slovácka. Stoper sešívaných a služebně nejstarší hráč hostů, pětatřicetiletý David Hubáček, žádné výmluvy na výkon defenzívy nehledal.

„Nepohlídali jsme si náběhy záložníků zezadu. To není dobré, ale když dostanete tři góly, hrála špatně asi celá obrana," smutnil nad výkonem vlastního mužstva a vyzvedl aktuální formu Slovácka.

„Hráli dobře i s Jabloncem, v Plzni uhráli remízu, což je výborný výsledek. Mají běhavé hráče, věděli, co mají hrát. Hodně kombinovali, už to není nakopávaná na Doška, jak měli dřív zvykem. Pod trenérem Habancem se hodně zvedli, v zápase proti nám to bylo vidět. Ale my jsme jim to dnes hodně ulehčili," uvedl obránce Slavie.

STANISLAV DUFKA