Uherské Hradiště – Na hřišti Prostějova prohrávali 0:2 a proti nim stáli ostřílení ligoví harcovníci Zelenka, Pavlík či Pospíšil. Mladíci z 1. FC Slovácko B se však z nepříznivého vývoje ani ze zvučných jmen lidově řečeno nepodělali a nakonec slavili zisk cenného bodu.

1. SK Prostějov (v bílém) vs. 1. FC Slovácko B | Foto: DENÍK/Lukáš Horák

„Ten musíme brát. Hrát ale ještě o deset minut déle, mohli jsme mít klidně všechny tři," poznamenal trenér slovácké zálohy Jan Palinek.

PROSTĚJOV – 1. FC SLOVÁCKO 2:2 (2:0)

Začátek zápasu patřil jednoznačně domácím, kteří soupeře dostali pod velký tlak. „Měli tři gólové šance, po čtvrthodině mohlo být klidně rozhodnuto," přiznal hostující trenér. O to víc ho pak mrzela úvodní branka, která padla po nedůrazu jeho svěřenců. „Měli jsme balon odkopnout pryč, byla to naprosto zbytečný gól," zlobil se Jan Palinek. Tři minuty před přestávkou navíc Slovácko inkasovalo podruhé a bylo zralé na ručník.

„Už jsem si říkal, ať je konec poločasu a můžu klukům promluvit do duše. První půlka totiž byla z naší strany absolutní propadák, dělali jsme pravý opak toho, co jsme si řekli před utkáním. V kabině musela být trochu bouřka a asi to pomohlo," naznačil Palinek další průběh zápasu.

Jeho svěřenci začali hrát více v pohybu, což zkušenějším domácím dělalo potíže. Na 2:1 snížil hezkou hlavičkou Kübl a hosté ucítili šanci. Jejich nápor vyvrcholil deset minut před koncem. Šimko postupoval z levé strany na bránu, za šestnáctkou si přehodil míč na pravačku a krásně zatočil míč do šibenice – 2:2.

„Po změně stran kluci hráli přesně podle mých představ. Je cenné, že za nepříznivého stavu se proti zkušenému soupeři nepoložili a dokázali zápas zremizovat. Bylo vidět, jak jsou z toho domácí rozhození. Všiml jsem si, že hlavně od starších hráčů tam proběhla velká bouřka," dodal Jan Palinek.

Branky: 32. Machálek, 42. Krč – 70. Kübl, 79. Šimko. Rozhodčí: Tomanec – Ogrodník, Drozdy. Diváci: 370. 1. FC Slovácko B: Fryšták – Prajza, Kolínek, Břečka, Šimko – Kübl (89. Trajtel), Holek, Šumulikoski, Trávník (85. Bartoš), Jeleček (75. Michna) – Fojtášek (46. Svízela). Trenér: J. Palinek.