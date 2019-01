Uherské Hradiště – Fotbalisty Slovácka čeká další těžký týden naplněný dřinou. Klasické nabírání kondice ale teď střídá makačka ála Lukáš Bauer.

Hradišťská výprava totiž v pondělí vyrazila do Nového Města na Moravě, kde ji čeká kondiční soustředění, při kterém by měl hrát prim běh na lyžích. Když autobus se Švancarou a přijížděl k hotelu, vítal ho poletující sníh. „Všechno nasvědčuje tomu, že podmínky pro trénink na běžkách by měly být ideální,“ pochvalovat si trenér 1. FC Slovácko Miroslav Soukup.

Ještě v neděli odpoledne někteří z hráčů Slovácka možná sledovali, jak si Lukáš Bauer skvělým finišem dojel pro třetí místo na Tour de Ski. A některé z nich při představě, že od pondělí je na soustředění čeká něco podobného, už dost možná začaly bolet nohy. Je jasné, že náročný trenér jim zrovna projížďku růžovým sadem nepřipravil.

„V Novém městě budeme pokračovat v nabírání kondice, tentokrát by však hlavní roli měly hrát běžky,“ svěřil se Soukup, podle kterého by splnění plánu nemělo nic bránit. „Je tady asi dvacet až třicet centimetrů sněhu, další tady poletuje ve vzduchu. Tratě vypadají výborně připravené,“ pochvaloval si hradišťský kouč, který běh na lyžích považuje za ideální součást zimní přípravy. „Běh na lyžích je ohromná dřina, máte při něm vyšší tepové frekvence než u klasického běhu. Navíc při něm šetříte klouby, které nedostávají tolik zabrat,“ přidal další plus ambicózní trenér.

Mezi hráče, kterým by lyžařské jednotky neměly dělat potíže je i kapitán mužstva Vít Valenta. „Na běžkách jsem se připravoval i přes svátky, takže se celkem těším,“ usmál se zkušený záložník. Těžko říct, jestli jeho nadšení sdílí i zbytek mužstva…

Do Nového města na Moravě odcestovalo celkem pětadvacet fotbalistů, mezi kterými nechyběl ani rekonvalescent Michal Kordula. „Po zánětu dutin už je v pořádku, měl by normálně absolvovat plnou zátěž,“ uvedl Soukup. Dobájet baterky naopak nebude moct Jakub Svízela, kterého vyřadil zánět achillovky.

Zatímco ve výpravě nemohli chybtě první dvě posily – záložník Amdou Cissé a levý obránce Daniel Nešpor – s třetí novou tváří se fotbalisté Slovácka seznámí až po soustředění. V nejbližších hodinách či dnech by měl být dotažen do konce příchod běloruského brankáře Ilji Motalyga. „Úspěšně u nás absolvoval kemp, věřím, že své kvality potvrdí i na nějbližších trénincích. Všechno je na dobré cestě, už ve středu by měl přiletět a zapojit se do přípravy s juniorkou. Za nami na soustředění nepojede, k prvnímu mužstvu by se přiojil příští týden,“ nastínil „bojový“ plán Soukup.

„Motalygo je ve svých šestadvaceti letech ve středním brankářském věku, oproti našim mladým gólmanům mu nechybí ligové zkušenosti, které sbíral v běloruské lize,“ nabídl stručnou vizitku nové akvizice. Kdo mu bude muset uvolnit místo, to zatím Soukup něchtěl konkretizovat. Za jasnou jedničkou Filipkem dosud čekali na šanci Fryšták s Hečou. „Jelikož máme béčko v MSFL, tak je možné, že zůstanou i všichni čtyři brankář. Asi bychom ale preferovali hostování jednoho z nich,“ dodal trenér Slovácka.

Ten hodlá hráčům v průběhu náročného soutředění i jednou ulevit. Přesně na jeho polovin, tedy na středu, přichytal pro své svěřence turnaj v halovém fotbale. „Je potřeba trochu odlehčit, aby dostali chuť do dalších dnů,“ pousmál se Miroslav Soukup, který by rád v sobotu před odjezdem uspořádal závody v běhu na lyžích.