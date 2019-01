Zlínsko - Bezprecedentní případ inzultace sudího bude na svém čtvrtečním zasedání řešit Disciplinární komise Okresního fotbalového svazu Zlín. V nedělním zápase III. třídy 12. října fyzicky napadl teprve osmnáctiletý hráč Březůvek Ondřej Šiška o dva roky mladšího asistenta rozhodčího z lidu Tomáše Večeřu, kterého nominovala hostující Veselá. Hlavní sudí Ivo Uhlár střetnutí předčasně ukončil za stavu 4:3 pro Veselou.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Co se na trávníku minutu před koncem duelu událo? „Odmával jsem aut. Míč ležel asi tři metry vedle mě a hráč Březůvek mi řekl: Ču…, podej mi balon. Odpověděl jsem mu, že tady nejsem od toho. Pak ke mně přistoupil z boku a udeřil mě pěstí do obličeje. Nečekal jsem to. Spadl jsem na zem. Tekla mi krev z nosu,“ líčil Večeřa.

Vyjádření Šišky se podařilo získat zprostředkovaně přes kapitána Březůvek Marka Mikela. „Ptali jsme se ho po zápase, proč to udělal. Nebyl nám to ale schopen vysvětlit. Vykládal, že mu asistent nechtěl podat míč, a že mu pak schválně zavadil rukou o obličej,“ uvedl Mikel.

Incident proběhl za zády hlavního sudího Uhlára, který zápas vzápětí předčasně odpískal. „Uslyšel jsem řev a otočil se. Doběhl jsem k lajně a viděl, že asistent má v obličeji krev. Byl otřesený a neschopen pokračovat. Musel jsem utkání ukončit,“ vyložil sedmačtyřicetiletý rozhodčí se zkušenostmi z MSFL a divize.

Duel třetího celku se sedmým přitom ani v nejmenším nenaznačoval, že by měl mít krvavou dohru. „Rozhodčí Uhlár zvládal utkání výborně. Asistent delegovaný Veselou dokonce proti svému týmu odmával ofsajd v době, kdy mohl dát gól,“ podotkl Vladimír Vitásek, člen komise rozhodčích OFS Zlín, který zápas sledoval.

Podle něj i kapitána domácích šlo o Šiškův zkrat. „Nikdy se nám v Březůvkách nic takového nestalo. Moc nás to mrzí. Volali jsme pak i napadenému a omluvili se mu,“ pronesl zjevně zdrcený Marek Mikel. Od agresora se však Večeřa, který naštěstí vyvázl bez vážnější újmy na zdraví, pokání nedočkal.

Jisté však je, že FC Březůvky nemine finanční pokuta a nedávno plnoletý Šiška si delší dobu fotbal nezahraje. „Podle sazebníku trestu může být za takovéto provinění zastavena činnost na šest měsíců až dva roky. Záleží, co napsal rozhodčí do zápisu. Pokud se vše událo, jak líčí postižený, nevylučuji trest na horní hranici,“ pravil Bronislav Cibulka, předseda disciplinárky OFS Zlín.

„My rozhodně nebudeme žádat o nižší trest,“ nemá Mikel pochopení pro chování spoluhráče. Šiška přitom paradoxně odehrál v neděli první podzimní střetnutí za Březůvky a na trávník se dostal jako střídající hráč necelou půlhodinu před jeho koncem. Do Březůvek přestoupil den před závěrem přestupního období ze Zlínských Pasek, kde se netěšil valné pověsti.

„Byl problémový. Dvakrát jsem ho musel vyloučit v přátelském dorosteneckém zápase. Říkali jsme mu, aby se na fotbal vykašlal. Ať jde raději boxovat,“ řekl sekretář Pasek Ivan Palík.