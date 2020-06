Trenér Starého Města Libor Soldán měl z utkání dobrý pocit.

„Na to, že po většinu času vydatně pršelo, se hrálo oboustranně slušně. Nebyly tam žádné tvrdé souboje, zákeřné fauly. Naopak, diváci viděli otevřený fotbal s brankami i šancemi. Kyjov mě překvapil, hrál velmi dobře. Po herní stránce to byl zatím nejkvalitnější soupeř. Hosté dobře presovali, měli nebezpečný přechod do útoku,“ chválil protivníka Soldán.

Kvalitě sobotního přípravného duelu neubral ani prudký liják. Déšť neustále skrápěl trávník na Širůchu, zápas musel být kvůli bouřce dokonce po dvaceti minutách přerušen. Po čtvrt hodině se ale pokračovalo dál, nakonec střetnutí zkrácené o deset minut skončilo divokou plichtou 5:5.

Staré Město prohrávalo už 2:4, pak sice skóre srovnalo, ale následně inkasovalo popáté. Porážku odvrátilo až díky Petekovi, jenž se přu přestřelce blýskl hattrickem.

Dnes Starého Města navlékl i Karel Doseděl, který se do mateřského oddílu vrátil z Buchlovic. Comeback ohlásil i zkušený osmatřicetiletý obránce Petr Štefka, který po angažmá v Nedachlebicích a roční pauze bude v příští sezoně vypomáhat Jiskře. Dlouhodobě zranění jsou totiž

Martinec i Melichárek, problémy s kolenem má Tomaštík, takže kouč Soldán si musí vypomoct také dorostenci.

Fotbalisté Starého Města zakončí první část přípravy za týden v sobotu, kdy na Širůchu vyzve Hroznovou Lhotu.

Přípravný fotbal -

TJ Jiskra Staré Město – FC Kyjov 1919 5:5 (3:4)

Branky: Petek 3, Horák z penalty, Doseděl - Dufek 2, Hynčica 2, Polášek