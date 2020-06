Parta trenéra Zdeňka Šebesty zvítězila po více než půl roce. „Konečně jsme se dočkali,“ ulevil si známý kouč. „V zimní přípravě jsme schytali samé laty. Nevyhráli jsme ani jeden přátelák. Prolomili jsme to až nyní,“ radoval se Šebesta.

Triumf nad rivalem z krajské I. A třídy skupiny B si užil hlavně díky lidem, kteří se přišli na zápas podívat. „Diváci byli obrovsky spokojení. Vždyť fotbal tady sledovali snad po půl roce,“ připomíná.

První poločase ale jasně vyzněl pro hosty z Dolního Němčí, kteří sice od 5. minuty na půdě soupeře prohrávali 0:1, ale díky vlastnímu gólu výrazně ožili. Svěřenci trenéra Kadlčka za nerozhodného stavu převzali iniciativu a protivníka jasně přehrávali. Výsledkem bylo jejich vedení 3:1.

Újezdec, který Filipem Lekešem zahodil v úvodu střetnutí tři tutovky, vrátil do hry až Sedláček, který ve 45. minutě proměnil penaltu nařízenou za ruku.

Oba týmy sestavu točily hokejovým způsobem, zásahy do mužstva hostům ale příliš neseděly, takže Újezdec ve druhé půli vyrovnal nejen hru, ale i skóre.

Dolní Němčí si pak ještě jednou vzalo vedení zpět, ale ani to mu nestačilo. Domácí zvládli závěr mnohem lépe a třemi góly dovedli ofenzivní zápas do vítězného konce. „Dobře vím, že kdyby hosté tak razantně nestřídali, neměli bychom proti nim s dnešním výkonem šanci uspět,“ prohlásil Šebesta.

Hostující kouč Petr Kadlček však svých tahů v žádném případě nelitoval. „Je nás fakt hodně. Když počítám dorostence nebo hráče béčka, k dispozici máme devatenáct kluků a všechny zkoušíme. Vždycky o poločase sedm nebo osm z nich vyměním, což je pak na hře logicky poznat. Druhý poločas už není takový, jako ten první, ale beru to jako přípravu a potřebuji, aby všichni kluci hráli,“ vysvětluje Kadlček.

Přitom jeho tým se v úvodní části prezentoval velmi dobrým výkonem. „Bylo to typické přátelské utkání s otevřenými obranami. Hrálo se bez zábran, nahoru dolů. Soupeře jsme přehrávali. Klidně jsme mohli přidat další branky,“ uvedl Kadlček, který měl v neděli k dispozici kompletní tým. „Zranění není nikdo. Snad to tak vydrží až do začátku sezony,“ přeje si.

Újezdci scházel pouze Tomáš Smejka, jinak měl Šebesta k dispozici i mazáky Valentu s Červenkou. A právě výkon současného trenéra třetiligového Kroměříže ocenil. „Broňa byl po svatbě. První poločas hrál na stoperovi, pak jsem ho dal do středu zálohy, kde naši hru rozhýbal. Ve svém věku je neskutečný fotbalista,“ vysekl Červenkovi poklonu.

Naopak od Valenty čeká víc. „Na něm je vidět, že se dlouho nehrálo a netrénovalo. Ale je profík, takže manko dožene a na sezonu bude nachystaný,“ věří Šebesta.

Corona Cup 2020

TJ Sokol Újezdec-Těšov – TJ Dolní Němčí 6:4 (2:3)

Branky: Filip Lekeš 2, Liška, Sedláček z penalty, Jan Lekeš, Katrňák – vlastní, Tomáš Stojaspal 2, Krchňáček

Pořadí:

1. Hluk 2 1 1 0 3:2 4

2. Újezdec 2 1 0 1 7:5 3

3. Dolní Němčí 2 0 1 1 5:7 1