Ve všech regionech napříč republikou končí fotbalové kluby svou činnost, zejména ty menší vesnické. Zatímco v jejich případě se jedná o vlastní rozhodnutí, kdy schází zejména fotbalisté či činovníci, v případě TJ Sokol Vlčková k tomu pomohlo jejich počínání a následné vyloučení týmu mužů z nejnižší IV. třídy OFS Zlín. Poprvé v novodobé historii!

Obec Vlčková | Foto: DENÍK/redakce

„Jsou to již čtyři roky, kdy Vlčková zmizela z fotbalové mapy. Vyměřený trest byl spravedlivý, odpovídal úrovni provinění. Ani nyní by naše komise nerozhodly jinak! Ale současně jsme chtěli a činili kroky, aby fungování klubu bylo zachováno. Bohužel všechna jednání vyzněla do ztracena,“ potvrzuje předseda OFS Zlín Pavel Brímus.