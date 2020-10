Na hotelovém pokoji v Praze očekával v pondělním odpoledni dění věcí budoucích.

„Užijeme si jeden trénink, možná dva. Uvidíme, co se z toho vyklube, možná někam poletíme. Beru to jenom pozitivně,“ hlásí defenzivní záložník Slovácka.

Jak se vlastně přihodilo, že jste se ocitli jako záloha reprezentace. Kdo vám volal? S kým jste komunikovali?

Nám volal náš trenér Svědík a sportovní ředitel Veliče Šumulikoski. Dostali informace, že máme přijet na hotel do Prahy a tam se dozvíme další věci a program srazu. Bylo nám tam vysvětleno, jaká je situace a že je možné, že někdo z nás poletí na Ligu národů do Skotska. Máme být připraveni – kdyby náhodou něco.

Jak tu situaci vidíte?

Čekáme na výsledky kovidových testů áčka, které hrálo v neděli v Izraeli. Podle výsledků testů buď zůstaneme, nebo pojedeme domů. Je možné, že za hodinu budu balit kufry, je také možné, že se rozhodne až později. To v tuto chvíli nikdo neví.

Kdy jste přijeli do Prahy a jaký máte režim?

Přijeli jsme včera ráno (neděle). Šli jsme na kovidové testy, výsledky jsme měli po obědě. Do té doby jsme čekali na pokojích, každý sólo na svém. Po testech, po kterých jsme byli všichni negativní, jsme měli takový mítink s trenérem Holoubkem. Bylo nám řečeno, co to je za sraz a jaké jsou naše úkoly a jaká je situace. Večer jsme měli společný trénink.

Kolik máte vy osobě za sebou testů na kovid 19?

Už jsem se přehoupl přes deset. Tady jsme byli testováni dvakrát. Jednou z naší asociace a podruhé před tréninkem testy, které byly nařízené Evropskou fotbalovou unií.

Oba testy vypadaly stejně?

Ano – úplně stejně. Jen nás testovali jiní lidé.

Jak moc znáte trenéra Davida Holoubka?

Osobě jsem ho poznal až tady na srazu.

Proč myslíte, že si vybral zrovna vás? Na jakém základě vznikala nominace?

Tak to nevím, proč si nás vybrali, to nám řečeno nebylo.

Mimo vás je tam ze Slovácka ještě Marek Havlík, Jan Kliment a Vít Nemrava. Dál jsou na srazu vaši bývalí spoluhráči Tomáš Zajíc a Michal Trávník. Šel jste tedy do známého kolektivu.

Byl jsem rád, že jsem kluky po delší době viděl. Do výsledku testů jsme museli být sami, pak jsme se Zajou (Tomášem Zajícem) a Míšou Trávníkem pokecali.

Jak hodnotíte vaši pozvánku do záložní reprezentace?

Je to minimálně super zážitek. Uvidíme, co z toho nakonec vyleze. Užijeme si jeden trénink, možná dva, možná někam poletíme. Beru to jenom pozitivně.

Co říkáte na aktuální stav. Věříte, že liga bude stát jenom čtrnáct dnů?

Popravdě už ani nevím, čemu mám věřit. Ty rozhodnutí jsou v takové tendenci, že věřit něčemu je zbytečné. Jsou schopni říct, že liga bude pokračovat o víkendu. Myslím si, že spekulovat, jestli něco přijde nebo nepřijde, je zbytečné. Musíme žít ze dne na den.

V klubu probíhá příprava normálně?

Jistě. I po tom vyhlášení přestávky jsme se připravovali normálně. Spekulovalo se o tom, že úterní dohrávka proti Příbrami by dokonce proběhla. Jeli jsme pořád ve stejném režimu a čekali na konečné rozhodnutí.