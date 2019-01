Olomouc, Uherské Hradiště /AKTUALIZOVÁNO/ – Není pochyb o tom, kdo je největší obětí korupční aféry v české fotbalové lize. Pokud zákaz činnosti na osmnáct měsíců pro Petra Drobisze zůstane v platnosti, ukončila disciplinární komise fotbalové asociace pětatřicetiletému brankáři kariéru.

Petr Drobisz | Foto: PSPA/Slávek Růta

„Sigma přišla o devět bodů a dostala pokutu, ale mně zakázali hrát fotbal a to je moje zaměstnání. Můžu se bránit u soudu, ale ten se potáhne tři roky a to už budu hrát těžko,“ vykládal potrestaný fotbalista, který podle názoru disciplinární komise v květnu 2009 opravdu předal třísettisícový úplatek střížkovským Bohemians.

Překvapil vás trest, který vám disciplinárka udělila? A jak ho hodnotíte?

Překvapilo mě to. A jak to beru? Zakázali mi hrát fotbal, takže nadšený z toho samozřejmě nejsem. Pochopitelně se hned odvolám. Kdyby disciplinárka takhle rozhodla před rokem a půl, tak bych to možná mohl vzít. Ale po roce a půl, kdy měli čas všechno projít a zvážit, mi to připadá směšné.

Proč byste před rokem a půl byl schopen to rozhodnutí vzít?

Měli tvrzení tří hráčů proti mému tvrzení, to znamená, že třeba mohli reagovat trochu ukvapeně. Teď po roce a půl, kdy měli čas všechno zvážit a vzít v potaz všechny informace. Co nového se stalo za rok a půl proti mé osobě? Nic. Před rokem a půl ortel nevynesli, teď jo. Nevím, co si o tom myslet.

Situace zůstala prakticky stejná, pořád je to tvrzení proti tvrzení.

Přesně tak. Podle mě je to pořád tvrzení proti tvrzení. Nic nového se neobjevilo, a jestli mě pan Golda chtěl potrestat, tak se mu to podařilo.

Bylo vám nějak zdůvodněno, na základě čeho vás komise potrestala?

Já osobně jsem nebyl pozvaný. Nevím, jestli přijde nějaký dopis nebo něco, vážně netuším. Samozřejmě bych se rád zeptal pana Goldy, ale zřejmě se k tomu nedostanu, protože on se se mnou bavit asi nebude.

Jste z toho znechucený? Jste vlastně největší obětí této kauzy.

Samozřejmě. Když se na to podívám, tak Sigma přišla o devět bodů a dostala pokutu, ale mně zakázali hrát fotbal a to je moje zaměstnání.

Co to pro vás v pětatřiceti znamená?

Asi je to logické, co to pro mě znamená. Je to konec. V případě, že ortel bude potvrzený, tak bohužel.

Zvažujete třeba nějakou obranu u soudu?

Tak samozřejmě soud, soud, soud. Ale soud se potáhne tři roky a za tři roky já už fotbal bud hrát těžko. Uvidíme, možné je všechno, ale teď jsem v emocích, tak tady nebudu nic vyhlašovat.

Bez obrany u soudu vám zůstane cejch úplatkáře.

Všechno to může nastat, ale je to běh na dlouhou trať. To poznávám teď u soudu, který probíhá. A soudit se s někým a po pěti letech z toho vyjít vítězně… Co mi to dá? Fotbalově nic.

Jste znechucený poměry v českém fotbale?

Co na to mám říct? Nejsem z toho nadšený, ale asi se takové nějaké věci dějí, ale já to neovlivním, bohužel.

Jak jste na tom psychicky? Největší oporu máte v rodině?

Samozřejmě i kluci za mnou stojí. Ale je to hodně o rodině. Třeba to, že děti jsou zdravé, to je pro mě stěžejní.

Jaká nálada je v mužstvu?

Myslím si, že bojovná. Věřím, že nás to semkne a Slovácko, kde jsem dostal největší šanci v lize, porazíme a přeskočíme je v tabulce.

Kromě zákazu činnosti jste dostal dvousettisícovou pokutu. Co říkáte této částce?

Možná ta komise čekala rok a půl, abych si na to mohl vydělat. Nevím, jak přišli na takovou cifru. Nejvíc potrestali mě.

Jak nahlížíte na trest pro Sigmu? V případě, že komise došla k názoru, že korupce proběhla, není trest vlastně příliš mírný? Není to signál, že ani členové disciplinárky si nebyli jistí?

Co si mám myslet o komisi, která se dvakrát rozhodne, že počká na soud a pak to zase přehodnotí a na soud nečeká. Asi jsou tam jiné tlaky na to rozhodnout hned. Potrestali mě, s ostatními teprve zahájili řízení… Nevím.

Jak budete pokračovat? Budete dál trénovat?

Uvidíme. Domluvím se s trenérem. Do rozhodnutí ORK a nějak to vyřešíme. Do rozhodnutí ORK asi trénovat budu. Pokud by trest potvrdili, tak se to bude muset řešit.

Sigmě momentálně zůstávají dva mladí brankáři plus trenér brankářů Tomáš Lovásik. Kdo by měl chytat?

To bude na trenérovi, jak to zváží. I když jsou tady mladí kluci, tak už něco odchytali a zvládnou to. Ať už teď v neděli, nebo i natrvalo.