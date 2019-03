Ofenzivní středopolař musel po podzimní části řešit svoji fotbalovou budoucnost. Hodonín se totiž Ťokových služeb dobrovolně vzdal, ex-ligového hráče přenechal konkurenci. Rodák z Veselí nad Moravou zvažoval, kde by mohl hrát. V zimě se nabízely hned dvě varianty.

Přestup do Otrokovic však nečekaně zatrhl ředitel Slovácka Petr Pojezný. Známý funkcionář naopak angažmá v Uherském Brodě posvětil.

„Potom mě kontaktoval pan Hamšík, zda bych to nechtěl zkusit v Brodu. Neváhal jsem a šel sem,“ říká Ťok.

U řeky Olšavy absolvoval měsíc zimního drilu. Před jarními odvetami odehrál tři přípravné zápasy.

„Zatím si zvykám na kluky i styl hry, který se tady v Brodě praktikuje. Myslím, že v tom nebude žádný problém. Kabina mě přijala velmi dobře, na hřišti to taky klape,“ pochvaluje si známý fotbalista.

Trenér Onda chce stejně jako předchůdci a kolegové využít Ťokův potenciál. Posila ze Slovácka by měla v třetiligovém týmu tvořit hru či zahrávat standardní situace nebo rohy.

„Nemyslím si, že bych byl bořič a měl tady podstupovat souboje,“ usmívá se.

Zároveň si ale uvědomuje, že Broďany na jaře nečeká nic jednoduchého. I když je tým desátý, jistou záchranu rozhodně nemá.

„Hned od začátku musíme hrát naplno, ať získáme nějaké body a jsme v klidu,“ říká.

Celek z Uherskohradišťska nechce mít v MSFL sestupové starosti.

Letošní ročník bude ale díky reorganizaci soutěží a zrušení Juniorské ligy docela náročný.

„Hodně klubů si založí béčka, takže ze třetí ligy bude sestupovat víc mančaftů,“ připomíná Ťok.

Mužstvu chce pomoct ke klidnému jaru. Zdravotně je stoprocentně fit, záda už ho netrápí. „Musím to zaklepat. Tělo zatím drží. Je to dobré,“ usmívá se spokojeně.

Návrat do FORTUNA:LIGY ale zatím neplánuje.

„Zatím mi stačí třetí liga,“ culí se. Comebacku se však nebrání. „Záleží hlavně na zdraví,“ připomíná.

„Když se budu cítit dobře, není to vyloučené. Není to tak, že bych se nechtěl vrátit,“ přidává.

Nejvyšší soutěž momentálně hraje alespoň ve futsale. Ťok navlékl dres Bazooky Uherské Hradiště, výhry se ale zatím nedočkal.

„Chtěl jsem si to vyzkoušet. Bohužel jsem do týmu přišel v době, kdy nastaly interní problémy. Zrovna se to lámalo a hráči odcházeli,“ líčí.

Premiéru si odbyl před televizními kamerami na palubovce mistrovské Chrudimi. I když Bazooka nejlepšímu českému týmu nakonec podlehla, Ťok rozhodně nezklamal.

„Člověk si řekne, že jsou oba sporty podobné, že se hraje s balonem, ale návyky a pohyb jsou diametrálně odlišné než na velkém hřišti,“ tvrdí.

Jak bude futsalová kariéra pokračovat, zatím netuší. „Uvidíme, co dál. Strašně mě ale mrzí, jak to v Bazooce dopadlo,“ dodává.

Pohledem trenéra …

„Věřím, že nám pomůže zlepšit přechodovou fázi. Jeho kvalita zpracování míče, kopací techniky a fotbalového myšlení je na vysoké úrovni. Teď je jenom na týmu, jak toho využije. Aby v tom nebyl sám. Tomáš se naopak musí přizpůsobit některým hráčům, které má kolem sebe, protože jsou jiné, než měl někde jinde. To je otázka sladění. O tom jsem mluvil už vloni v létě, kdy přišli Hradil, Malenovský, Chwaszcz než Blanař, kteří si rovněž museli zvyknout na náš herní styl. My kvůli jednomu hráči nebudeme překopávat dalších patnáct. Musíme to sladit tak, abychom byli všichni spokojení a n trávníku to mělo nějaký efekt.“

Kouč ČSK Uherský Brod Martin Onda