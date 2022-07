„V prvním poločase jsme sice byli jednoznačně lepší, ale nedali jsme čtyři tutovky. Po přestávce šel náš výkon dolů, čehož soupeř využil vedoucím gólem. Jsem rád, že jsme to zvládli, jednoduché to nebylo,“ připustil trenér Starého Města Petr Sonntag, jehož svěřenci po inkasované brance v 69. minutě otočili duel brankami v poslední čtvrt hodině duelu.

PRAKŠICE ZAHODILY DVĚ PENALTY

Fotbalisté Nivnice zvládli první soutěžní duel nové sezony. Svěřenci trenéra Pavla Barcucha v úvodním zápase I. kola Poháru Zlínského KFS zdolali domácí Prakšice 3:0, na postup se ale v tropickém vedru nadřeli. „První půle byla z naší strany celkem dobrá,“ pochvaloval si lodivod hostující lavičky. „Poločasové střídání nás ale málem stálo vítězství. Nebýt gólmana!“ vyzdvihl zkušeného Petra Kratochvíla, který ve druhém poločase chytl dva pokutové kopy domácího mančaftu.

I přes porážku byl s výkonem svých svěřenců spokojený kouč Prakšic Vladimír Polák. „Podali jsme solidní výkon. Hlavně ve druhém poločase, kdy Nivnice prostřídala sestavu, jsme byli herně lepší. Bohužel jsme nedali šance ani dvě penalty. Výsledek mohl vypadat daleko lépe,“ posteskl si Polák.

BŘEZNICE OTOČILA DUEL S MLADCOVOU

Loni spolu soupeřili o první místo v I. B třídě skupině B, předposlední červencovou neděli na sebe narazili v prvním kole krajského poháru. Z postupu se radovala domácí Březnice, která přehrála už účastníka I. A třídy z Mladcové 3:1. „Chybělo nám pět hráčů, přesto jsme byli jednoznačně lepším mužstvem. Mladí zahráli velmi dobře. Byli jsme takticky i fyzicky připraveni. Utkání mělo svižné tempo, soupeři bych chtěl poděkovat ze férový duel,“ ohlédl se za zápasem nový trenér Březnice Michal Dostál.

„Krásná vedoucí trefa Halody do šibenice nás uklimbala. Soupeř na úzkém hřišti využíval dva vysoké hráče, každá standardka domácích byla hodně nebezpečná – nakonec také vyrovnali po výborně zahraném rohu. V prvním poločase měli ještě dvě tři šance. Ve druhé půli jsme soupeře přehrávali, k extrémní šanci jsme se ale nedostali. Po naší hlouposti naopak šli do vedení. Pak už jsme hráli na riziko, z čehož pramenil třetí gól. Březnice zaslouženě zvítězila,“ uznal lodivod lavičky Mladcové Jan Somberg.

MANČÍK REŽÍROVAL VÝHRU SLAVKOVA

Hned v prvním zápase po návratu do rodného Slavkova ukázal, že bude pro mateřský klub velkou posilou, rozdílovým hráčem. Šestadvacetiletý křídelník Marek Mančík byl ústřední postavou Sokola v cestě za postupem do druhého kola krajského poháru. Bývalý hráč třetiligového Uherského Brodu si při výhře 3:1 nad Uherským Ostrohem připsal gól a dvě asistence.

„Právě to jsme potřebovali. Chtěli jsme ho využít na křídle, aby dával centry do šestnáctky. Chlapi do toho ale musí chodit ještě víc. Na trénincích to musíme vypilovat,“ uvedl hráčův otec a trenér Slavkova Miroslav Mančík.

S výhrou i postupem byl spokojený, ke hře měl ale oprávněné výhrady. „Pro nás to byl první zápas. Bylo to těžké. Chyběli nám oba střední záložníci. Maštalíř byl na dovolené, Chovanec přijel až v osmdesáté minutě. Jejich absence byly na naší hře znát,“ uznal Mančík.

1. kolo Poháru Zlínského KFS

Prakšice (I. B) – Nivnice (I. A) 0:3 (0:2). Branky: 35. Bumbalík, 44. Kolaja, 84. Soukeník.

Staré Město (I. B) – Louky (I. B) 2:1 (0:0). Branky: 75. Zelený, 90. Lahodný – 69. Křek.

Zdounky (I. B) – Polešovice (I. B) 0:4 (0:1). Branky: 6. a 73. Kubiš, 51. Ficek, 56. Hasoň.

Jaroslavice (I. B) – Hrachovec (I. A.) 2:2 (1:2) 4:3 po pokutových kopech. Branky: 33. Paníček, 90. a vítězná penalta Horňák – 17. vl. Batík, 18. Janošek.

Březnice (I. B) – Mladcová (I. A) 3:1 (1:1). Branky: 29. a 80. Kozmík, 83. Pavlíček – 19. Haloda.

Kostelec (I. B) – Fryšták (I. B) 3:4 (2:1). Branky: 9. Křenek, 44. Dočkal, 87. Novotný – 43. Petráš, 49. Hřebačka, 68. Kolář, 71. Valášek.

Uherský Ostroh (I. B) – Slavkov (I. B) 1:3 (1:1). Branky: 38. Jurčeka – 30. M. Machala, 54. Husták 85. Mančík.

Tečovice (I. B) – Zborovice (I. A) 0:2 (0:1). Branky: 45. Hanus, 81. Slaměník.

Malenovice (I. B) – Vlachovice (I. B) 3:4 (1:2). Branky: 7. Novák, 70. Torma, 75. Páleníček – 3. Kolouch, 44. Bartoš, 60. Straka, 79. Stružka (pen.).

Prlov (I. B) – Kelč (I. A) 2:4 (0:2). Branky: 52. Helis, 64. Juráň – 31. (pen.), 86. a 89. Jiříček, 43. Reisskup.

Vlčnov (I. B) – Topolná (I. B) 0:1 (0:1). Branka: 8. Hoferek.

Jablůnka (I. B) – Lidečko (I. B) 2:4 (1:2). Branky: 13. Čůma, 86. Němec – 47. a 59. Číž, 1. Gargulák, 8. Sekula.

Choryně (I. B) – Dolní Bečva (I. B) 1:3 (1:2). Branky: 37. Vedral (pen.) – 11. a 89. Kr. Špatný, 42. V. Špatný.