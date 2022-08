„První polovina utkání nebyla až tolik vydařená, hráli jsme pomalu. Po poločase jsme si v kabině řekli, že do toho dáme všechno. Vyšla nám pak akce, která rozhodla utkání," poukázal autor vítězné trefy Michal Pavlíček na důležitou branku z 52. minuty utkání.

Březničtí parťáci teprve 17letého borce ve zbytku zápasu přidali další dvě branky, díky čemuž se radovali z nečekaného postupu.

Hořkost vyřazení se stejným mančaftem po roce opět musel skousnout hlavní kouč Štítné Pavel Prešnajder. „Do Březnice asi už jezdit nebudeme," rozesmál se lodivod hostující lavičky.

Ihned ale zvážněl. „K utkání jsme kromě úvodních patnácti minut přistoupili hodně vlažně. Bylo to dost málo. Sice nám znovu chyběli někteří hráči, ale nemůžeme se nám to takto rozpadnout. Domácí byli důraznější, bojovnější. Nám to bohužel nevyšlo," smutnil Prešnajder.

JAROSLAVICE VYSOKO NESTAČILY NA HLUK

Jaroslavice do druhého kola krajského poháru musely nastoupit s Pavlem Bětíkem v brance, hráčem z pole. Oba gólmani hlavního trenéra Ivo Maloty se totiž potýkali zdravotními patáliemi. Domácí nakonec s druhým týmem loňského ročníku I. A třídy skupiny B z Hluku prohráli vysoko 1:6.

„Soupeř byl po všech stránkách lepší, přijel dobře fyzicky připravený. Zaslouženě vyhrál. My jsme naopak před brankami vytvářeli hodně školáckých chyb. I když jsme nebyli v plné síle, tak nás to neomlouvá. Mluví se ml velmi těžko," připustil Malota.

„Od začátku bylo jasné, že naše mužstvo hraje o třídu výše. Domácí se jen zřídka snažili dostat k naší brance, my jsme dobře kombinovali. Od stavu 5:1 se zápas už jen dohrával," pronesl sekretář postupujícího Hluku Martin Dostál.

NEDACHLEBICE USPĚLY AŽ NA PENALTY

Zpackaný pokus o panenkovský dloubák, rána do břevna, dvě střely mimo, a hned na úvod vychytaný navrátilec Mikula. Fotbalisté se ve Zlechově předháněli, kdo hůře kopne pokutový kop. Penaltovou loterii nakonec ovládli hosté z Nedachlebic, kteří ve druhém kole krajského poháru přetlačili okresního rivala a postoupili do další fáze soutěže.

„Chtěli jsme vyhrát v normální hrací době. Zápas jsme měli rozehraný dobře. Vedli jsme 1:0 a měli utkání celkem pod kontrolou. Z brejku jsme si však nechali dát gól. Na konci jsme navíc přišli o vyloučeného hráče, takže to pro nás bylo ještě o trošku složitější, ale nakonec jsme to zvládli,“ oddechl si trenér Nedachlebic Ondřej Čtvrtníček.

Podívejte se: Penaltovou loterii ve Zlechově zvládly lépe Nedachlebice

Soupeř naopak odcházel do šatny zklamaný. První letošní soutěžní duel odmakal, odměněný za dřinu ale nebyl. „Bylo to vyrovnané utkání. Kluci bojovali, dali do toho všechno, ale nakonec to nestačilo,“ povzdechl si kouč Zlechova Pavel Cigoš.

Nepovedené penalty neřešil. „Ty už jsou loterie,“ mávl rukou. „Zápasy by se měly rozhodovat na hřišti během hry,“ má jasno.

STRÁNÍ SI SMSLO NA SLAVKOVU

Překvapení na úkor favorita se nekonalo. Fotbalisté Strání na hřišti sousedního Slavkova, kam zavítalo po dlouhých osmi letech, žádné problémy nemělo. Hosty uklidnil vlastní gól soupeře i neproměněná penalta Sládečka, po přestávce snaživého soupeře z I. B třídy dorazili, vyhráli vysoko 6:0.

Novému hostujícímu trenérovi Vladimíru Stančíkovi tak soutěžní premiéra na lavičce Strání vyšla parádně. „Zasloužená výhra. Po celý zápas jsme byli lepším mužstvem, čemuž odpovídá i výsledek. S předvedenou hrou jsem byl spokojený, byli jsme dominantní, utkání měli pod kontrolou,“ pochvaloval si slovenský kouč.

Podívejte se: Strání k debaklu pomohl vlastní gól i zahozená penalta Slavkova

Domácí sice bojovali, snažili se až do konce, ale čestného úspěchu se nedočkali.

„Jelikož Strání stále považuji za divizní tým, rozdíl tří tříd se projevil,“ má jasno kouč Slavkova Miroslav Mančík. „My jsme chtěli hrát zezadu, poctivě bránit, bohužel jsme si dali hned v úvodu vlastní gól, který soupeře nakopl. Za stavu 0:2 jsme nedali penaltu, pak už to šlo s námi dolů. Výsledek je sice krutý, ale kluci odehráli to, na co měli,“ říká domácí trenér.

2. kolo Poháru Zlínského KFS

Zlechov (I. B) – Nedachlebice (I. A) 1:1 (0:0), 2:3 na penalty. Branky: 74. Salinger – 61. Hubáček.

Vlachovice (I. A) – Nedašov (KP) 1:6 (0:1). Branky: 52. Kolouch – 27. a 69. P. Holba, 74. a 81. Marek, 82. Macháč, 88. Kolínek.

Březnice (I. B) – Štítná nad Vláří (KP) 3:0 (0:0). Branky: 52. M. Pavlíček, 64. Kamenčák (pen.), 87. Mňačko.

Fryšták (I. B) – Nevšová (KP) 2:1. (1:0). Branky: 34. a 90. Vavruša – 56. Kutra.

Jaroslavice (I. B) – Hluk (I. A) 1:6. (1:3). Branky: 24. P. Pavlíček – 3. a 30. Říháček, 62. (pen.) a 90. Sopůšek, 12. Šimoník, 52. Zlínský.

Lidečko (I. B) – Slušovice (KP) 1:5 (1:3). Branky: 35. Gargulák – 30. a 80. Smílek, 43. (pen.) a 75. Kvasnica, 9. Tkadlec.

Nivnice (I. A) – Luhačovice (KP) 1:5 (0:2). Branky: 46. Karlík – 53. a 59. Kulish, 41. J. Kořenek, 44. Š. Červenka, 89. Bulejko.

Podlesí (I. A) – Vigantice (I. A) 2:3 (1:2). Branky: 6. Adámek, 72. Zetek – 19. Macíček, 25. Baroš, 49. Jilan.

Polešovice (I. B) – Morkovice (KP) 3:6 (1:2). Branky: 26. a 70. Koutný (oba pen.), 64. Kundrt – 32. a 85. Holoubek, 44. Storzer, 54. Oplt, 80. Pospíšil, 87. Moravec.

Slavkov (I. B) – Strání (KP) 0:6 (0:2). Branky: 50. a 53. Pecha, 12. Michalec, 16. Říhák, 48. Palík, 63. Miklovič.

Staré Město (I. B) – Kvasice (KP) 1:4. Branky: 44. Lahodný – 25. a 40. Berky, 22. D. Chytil, 23. J. Zapletal.

Topolná (I. B) – Boršice (KP) 0:5 (0:4). Branky: 5. a 68. Večeřa, 11. a 28. Bartošík, 8. Zelinka

Újezdec (I. A) – Dolní Němčí (I. A) 0:1 (0:1). Branka: 4. Ondřejka.

Zborovice (I. A) – Buchlovice (I. A) 9:4 (4:1). Branky: 25., 42. a 85. Ordoš, 61., 63. a 65. Baran, 12. (pen.) Macák, 38. Hanus, 90. Malošík – 29. a 75. Křiva, 78. Kořínek, 88. Vašek

Zbývající zápasy

Dolní Bečva (I. B) – Velké Karlovice (I. A) (3. 8.)

Kelč (I. A) – Francova Lhota (KP) (10. 8.)