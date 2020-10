Jeho tým rozhodl o postupu už v prvním poločase, v němž dal čtyři branky. Nejprve se dvakrát prosadil z penalty Kliment, v závěru úvodního dějství zvýšili obránci Kadlec a Reinberk. Po změně stran završil Kliment hattrick. Konečné skóre stanovil Havlík.

„Vzhledem k přístupu hráčů, který byl diametrálně odlišný než v posledním ligovém zápase, jsme soupeře hned od začátku dostali pod tlak, vytvářeli si šance, drželi balón, a i když tam byly nějaké nepřesnosti, tak jsme soupeře donutili k chybám, což bylo klíčové,“ míní Svědík.

Zkušený trenér za rozhodnutého stavu prostřídal sestavu a dal šanci i méně vytíženým borcům. „Jsem rád, že jsme mohli využít širší kádr. Mužstvo správně reagovalo na zápas s Pardubicemi. Teď je potřeba hlavu nastavit tak, abychom takto hráli, s takovou intenzitou a nasazením, i v ligových zápasech,“ přeje si Svědík.

Toho pouze mrzel fakt, že si šestibrankovou kanonádu přímo na stadionu nevychutnali věrní fanoušci Slovácka. Kvůli vládním opatřením totiž museli utkání sledovat pouze na internetu.

„Je to hrozné,“ ulevil si na klubovém webu Svědík.

„Za mě to je strašné a nepochopitelné, že může pět set lidí do kina a tady někdo vydává zákazy, příkazy, nařízení, ale nepřemýšlí se nad tím, co by se mohlo udělat, aby mohlo být na tak velkém stadionu alespoň třeba těch pět set lidí. A říct, že je to kvůli tomu, že se lidi po zápase srocují, je pro mě výsměch,“ přidává naštvaně.

„Za mě je to neochota některých lidí o tom přemýšlet a hledat rozumné řešení,“ dodává závěrem.