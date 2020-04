Rodák z Traplic na Uherskohradišťsku má za sebou vydařenou podzimní část sezony. Nastoupil ve dvaceti zápasech a patří k oporám aktuálně pátého týmu tabulky. „V letošním ročníku se náš klub probojoval do play off, je obrovský úspěch. Jsem rád, že jsem u toho mohl být. Musím říct, že je to po fotbalové stránce jedna z mých nejlepších sezon. Na podzim jsem odehrál téměř všechno,“ říká třicetiletý defenzivní záložník, který v uplynulých dnech oslavil narození druhého potomka.

Jak moc jste mohli malého narození oslavit?

Oslava malého zatím nebyla – bohužel na to nebyl čas a v tuhle chvíli to ani nejde. Večer jsem si dal s kamarády štamprlu slivovice – on line – přes telefon. Spousta lidí gratulovala, oslavu určitě bude, jen musíme počkat na klidnější časy.

Manželka se synem je zatím v porodnici. Jak to zvládáte?

I když se nehraje fotbal, tak se určitě nenudím, ale zvládám to v pohodě. Ke čtyřleté holčičce Emilly, s kterou si aktuálně užívám volno a starám se o ni, nám přibyl syn Lucas. Maminka i kluk jsou v pořádku, to je v této chvíli to nejdůležitější.

Nemocnice zakázaly u porodů přítomnost otců. Jak moc vás to mrzí?

Bohužel, takové jsou momentálně pravidla, každý je musí v této chvíli respektovat. Hlavni je zdraví maminky a miminek. Moje žena zvládla dvakrát porod beze mě, má můj velký obdiv.

Pojďme k vašemu angažmá. Jak to vypadalo s ligou v Rumunsku? Kolik jste stihli odehrát na jaře zápasů?

Dokončili jsme základní část, to byly na jaře čtyři zápasy. Dostali jsme se do play off, tam jsme odehráli další dvě utkání. Liga se přerušila někdy před třemi týdny. Ještě v pátek jsme se připravovali, že odjedeme na sobotní zápas, ten se nakonec už nehrál. Federace pořád váhala s přerušením, nakonec se rozhodla, že nebudou riskovat zdraví hráčů a liga se přerušila.

Jaké byly reakce hráčů?

Původně jsme si mysleli, že bychom mohli odehrát ještě dvě kola play-off, ale federace rozhodla o přerušení. Všichni to respektovali, ohledně toho tématu nikdo nic nenamítal. Neslyšel jsem žádné připomínky, na to asi nejde nic říct.

Jakým systémem se hraje rumunská liga. Jak si aktuálně stojíte?

V lize je čtrnáct týmu, odehraje se základní část a prvních šest klubů hraje play off. Zbylých osm mančaftů hraje o udržení – play uot. V letošní sezoně jsme dosáhli parádního úspěchu. Poprvé v historii jsme postoupili mezi šest nejlepších mančaftů ligy. Je to pro klub obrovský historický moment. Jsem rád, že jsem u toho mohl být.

Byl postoupit do bojů o titul i předsezonní cíl klubu?

Když jsem do klubu přicházel, tak to bylo právě s tímto cílem – postoupit do vyřazovacích bojů. Tým vede Edward Iordanescu, známe se. Vedl mě už v Pandurii, věděl jsem, ke komu jdu a jakou má trenér strategii a plán. Přivedl si svoje hráče, kterým věří, a dokázal náš tým semknout.

Byl to právě trenér Edward Iordanescu, který vás zlákal z Kazachstánu do Rumunska?

Ano. Jednoho dne zavolal, představil mi svůj plán a řekl, jestli bych měl zájem. V té době jsme se s manželkou začali bavit o druhém přírůstku do rodiny, také proto jsme se domluvili, že půjdeme do Evropy, která je dojezdově dostupnější. Na druhou stranu bych chtěl říct, že jsem byl v Kazachstánu spokojený.

Jak se vám daří naplňovat v Rumunsku cíle trenéra Iordanesca?

Musím říct, že to je vůbec jedna z mých nejlepších sezon. Nastoupil jsem do téměř všech utkání, tedy mimo těch, ve kterých jsem pro karty nehrál. V letošní sezoně jsme odehráli včetně poháru 29 utkání, ve 26 jsem nastoupil v základu.

Jaký má váš klub zvuk v rumunské lize?

Řekl bych to asi takto. Je to tradiční ligový účastník, ale je to menší klub. Nikdy nehrál poháry, nikdy nebojoval o titul. Občas pendloval mezi první a druhou ligou. Možná bych tu letošní sezonu přirovnal k aktuálním výsledkům Slovácka. Je to klub, který má všechno založeno na rodinné bázi. Je tu málo zaměstnanců, pracujete se tu ve skromnějších finančních podmínkách. Město Medias má kolem padesáti tisíc obyvatel. Myslím, si že v první lize patříme mezi ty nejmenší města. Možná jsme dokonce i nejmenší.

Jaký je kádr týmu Gaz Metan Medias? Jsou tam většinou domácí hráči?

Ne. Je tam hodně cizinců. V rumunské lize je obecně hodně cizích hráčů. V nějakých statistikách bylo, že v lize hraje 160 cizinců, v průměru je to deset cizinců na mančaft. Je tam hodně kluků z Afriky a portugalsky mluvících hráčů.

Kdo je vám v klub nejblíž? Máte tam nějakého kamaráda?

V rumunské lize nehraje aktuálně žádný český hráč, je tady jenom pár Slováků. Když se na zápase potkáme, tak prohodíme pár slov. Tím, že jsem toho už hodně prošel, tak se vždycky snažím respektovat místní hráče. Vycházím dobře i s ostatními, ale tady konkrétně mám blíž k domácím fotbalistům.

Máte nějaké doporučení od klubu, co se týká individuálního tréninku?

Kluby to mají různě. Někdo trénuje podle videa, někde je individuální plán. My jsme třeba dostali nějaký individuální plán, každý by se měl udržovat, ale je to stejné jako v Česku. Nikdo neví, kdy soutěž znovu začne. Je to prostě, složité. Musíte se připravovat bez nějaké viditelné motivace.

Ve spoustě klubů vedení snižuje platy. Jak to vypadá u vás?

Každý klub to dělá individuálně a jde jinou cestou. V Rumunsku to funguje trošku jinak. Vláda vyhlásila pro kluby dotační program, poskytla klubům možnost, že můžou využít dotace. Je to podle výše platů hráčů, ale je to maximálně 500 euro na hráče za měsíc. Je to samozřejmě jenom po dobu pandemie. Některé kluby to využily, využil toho i náš klub. Pak je další otázka rozdílu mezi smlouvou a dotací, kluby to řeší různě. U nás se zatím neví, jak se to bude řešit.

Fotbalově se vám i klubu daří. Jste tedy v Rumunsku spokojený?

Tato sezona se fotbalově určitě povedla, postoupili jsme do play-off, všechno v pohodě, tedy pokud se liga nějakým způsobem znovu nastartuje. Ten postup do play-off je tady vysoce prestižní, perou se o něj top kluby miliardářů. Hráči mají v zápasech nejlepší šestky daleko větší prémie. Na druhou stranu musím říct, že jsem prošel s fotbalem už několik zemí, jsem zvyklý téměř na všechno, ale po životní stránce je to nejtěžší angažmá v životě. Co se týká rodiny, tak ve městě není téměř žádné zázemí, žádné nákupní centrum, není tady vůbec co dělat. Nejsou tady žádné možnosti, je to maličké město s jedním náměstím.

Není také proto čas se usadit poblíž domova?

Tak samozřejmě. Je to otázka, zaleží na zájmu a nabídce klubů. Záleží na tom, jak to bude všechno dál vypadat. Před nedávnem jsem přemýšlel o tom, že bych se posunul do většího klubu, třeba i v rámci rumunské nebo i jiné ligy. Trošku jsem v to i doufal, po této korovirové situaci asi nikdo neví, co bude dál.

V lednu se mluvilo v souvislosti s vámi o zájmu Zlína. Jak je to v této chvíli aktuální?

Není žádné tajemství, že mě Zlín kontaktoval. Moc si toho vážím, je to stabilní klub z regionu, který do ligy patří. Je to blízko domů. Na druhou stranu jsem smluvně vázán v Rumunsku, takže i kdybych chtěl, tak jsem odejít nemohl. Od léta mám ve smlouvě výstupní klauzuli, klub už si nemůže diktovat podmínky. Ve Zlíně to pochopili a navzájem jsme si popřáli hodně štěstí.

O návratu tedy v nejbližší době neuvažujete?

Řeknu to upřímně. Pokud bych se měl vrátit do Česka, tak bych chtěl zůstat na Moravě, na dostřel rodině. Pozorně sleduji celou naši ligu. Sleduji Baník, vyrůstal jsem ve Slovácku, mám tam kamarády, tomu klubu prostě fandím. Sleduji Zlín, tam hraje můj velký fotbalový kamarád Tonda Fantiš. Tyhle kluby sleduji a jsou mně blízké. Je to všechno o nabídce a domluvě. Nikdy bych neváhal se s nimi domluvit a věřím, že bychom se rozumně domluvili. Číslo na mě mají.

Ještě na závěr, jaké je situace s pandemií koronaviru v Rumunsku? Jsou třeba povinné roušky?

Už jsem delší dobu doma, ale co vím, tak Rumunsko má zatím míň případů jako Česko. Když jsem odjížděl z Mediase, tak město nemělo ani jednoho nakaženého. Roušky se ze začátku moc nenosily, také toho důvodu, že je nebylo možné sehnat. Sám jsem je nemohl sehnat. Jinak je to podobné jako u nás. Zavřené školy, obchody a většina firem.

Hrál za Slovan, Tomsk i Wroclaw, za národní tým debutoval proti Německu

Svoji fotbalovou kariéru zahájil v klubu TJ Traplice, odkud zamířil do mládežnické akademie 1. FC Slovácko. V 16 letech odešel do Sparty Praha. V „letenském“ týmu byl kapitánem výběru do 19 let. Za první mužstvo neodehrál žádný ligový zápas, nastupoval pouze za rezervu ve druhé lize.

FC Graffin Vlašim (hostování)

Před sezonou 2010/11 odešel na hostování do druholigové Vlašimi. Svůj první gól v dresu Vlašimi vstřelil 17. 8. 2010 v souboji s Baníkem Most (výhra 2:0), když ve 31. minutě otevřel skóre střetnutí. Podruhé v lize se střelecky prosadil proti stejnému soupeři, kdy se podílel na vítězství 3:2. Dalšího přesného střeleckého zásahu se dočkal ve 21. kole, kdy proti Slovanu Varnsdorf dal v 55. minutě jedinou a branku zápasu. Počtvrté v ročníku se trefil do sítě Kladna, ale prohře 2:3 na domácí půdě nezabránil. Během roku si připsal 20 utkání ve druhé nejvyšší soutěži.

FC Baník Ostrava

V létě 2011 přestoupil do Baníku Ostrava. V dresu mužstva debutoval 19. srpna 2011 ve čtvrtém kole v souboji s Baumitem Jablonec (prohra 0:4), nastoupil na 88 minut. Za Baník odehrál v první lize celkem 67 zápasů a vstřelil dvě branky.

Śląsk Wrocław

V únoru 2014 odešel do Polska a podepsal půlroční smlouvu s následnou opcí se Śląskem Wrocław. Do klubu, kde o něj projevil zájem trenér Stanislav Levý, přišel jako volný hráč. V Ekstraklase debutoval 2. března 2014 již pod novým koučem Tadeuszem Pawłowskim proti Cracovii (výhra 1:0), na hřiště přišel v 74. minutě. V květnu 2014 uzavřel s vedením Śląsku nový kontrakt na dobu jednoho roku. Svůj první a zároveň jediný gól během celého svého působení vstřelil 23. srpna 2014 v souboji s týmem Jagiellonia Białystok (výhra 3:1). Podzimní část sezóny 2014/15 se mu vydařila a v zimní pauze se o něj zajímala španělská prvoligová mužstva Málaga CF, Granada CF, Elche CF a UD Almería. V dubnu 2015 s ním klub rozvázal smlouvu a Droppa se stal volným hráčem. V dresu Wrocławi 32 střetnutí v lize.

CS Pandurii Târgu Jiu

Před ročníkem 2015/16 zamířil do rumunského mužstva CS Pandurii Târgu Jiu, kde podepsal kontrakt na dva roky. V Pandurii mu neplatili mzdu, proto se za pomoci Asociace hráčů vyvázal ze smlouvy. Celkem v dresu Târgu Jiu nastoupil k 23 ligovým zápasům.

FK Tom Tomsk

V létě 2016 trénoval s hráči bez angažmá, měl nabídky z Česka a Polska, ale nakonec odešel do ruského týmu FK Tom Tomsk. S vedením uzavřel dvouletý kontrakt. Po půl roce v Tomsku předčasně skončil z důvodu finančních problémů týmu. Na podzim 2016 si připsal v lize 11 startů.

Bandırmaspor

V lednu 2017 přijal nabídku tureckého druholigového Bandırmasporu a podepsal s ním smlouvu do léta 2018. V červnu téhož roku po sestupu týmu do třetí nejvyšší turecké ligy zde skončil. Během půl roku nastoupil k 11 ligovým utkáním.

ŠK Slovan Bratislava

V červenci 2017 uzavřel kontrakt na rok s opcí se slovenským mužstvem ŠK Slovan Bratislava, jenž o Droppu stál již v zimě. Dobré reference na něj dal bývalý trenér Slovanu Karel Jarolím. Na postu defenzivního záložníka měl klub v té době jen nizozemského fotbalistu Joeriho de Kampse. Na jaře 2018 se podílel se Slovanem na obhajobě zisku slovenského poháru z předešlého ročníku 2016/17, i když ve finále hraném 1. května 2018 v Trnavě proti celku MFK Ružomberok (výhra 3:1) nenastoupil. V sezoně 2017/18 odehrál celkem 17 střetnutí v lize. V létě 2018 mu v klubu skončila smlouva a odešel.

Šachter Karagandy FK

Dne 18. července 2018 podepsal smlouvu na rok a půl s kazašským týmem Šachter Karagandy FK.

Reprezentační kariéra

Lukáš Droppa reprezentoval Českou republiku v mládežnických kategoriích do 18 a 19 let. Začátkem října 2016 jej trenér Karel Jarolím nominoval do českého reprezentačního A-mužstva k utkáním kvalifikace na mistrovství světa 2018 proti Německu a Ázerbájdžánu. Debutoval 8. října proti Německu (porážka 0:3), dostal se na hřiště v 63. minutě.