Uherské Hradiště /VIDEO/ – Už počtvrté v řadě fotbalisté 1. FC Slovácko nezískali ani bod. Ve 23. kole Gambrinus ligy sice s Plzní odehráli velmi slušnou partii, jenže na rozdíl od soupeře nedokázali vstřelit gól.

„Když proti takovému soupeři neproměníte dvě šance, tak se vám to vymstí," smutnil po utkání domácí trenér Svatopluk Habanec.

1. FC SLOVÁCKO – PLZEŇ 0:2 (0:0)

Nebyla to suverénní Viktoria, která válcuje své soupeře, přesto si Plzeň z Uherského Hradiště odvezla dva body. Narozdíl od domácích totiž zkušení borci ze západu Čech dokázali proměnit své šance.

Od úvodního hvizdu rozhodčího Fraňka bylo zřejmé, kdo je favorit utkání. Plzeň se usadila na polovině Slovácka a diktovala tempo hry. Jenže do vyložené šance se vedoucí celek tabulky ne a ne dostat. „Bylo to dobývání, domácí měli velice dobře organizovanou obranu a my jsme si nevytvořili pořádnou šanci, nedostali jsme se k ničemu," poznamenal trenér hostí Pavel Vrba.

Jeho protějšek Svatopluk Habanec výkon svých svěřenců v první půli vůbec nechápal. „Bylo to z naší strany strašně ustrašené. Před utkáním jsme se povzbuzovali, ale stejně jsme hráli bojácně, jako bychom si nevěřili, že s Plzní můžeme hrát," mrzelo trenéra Slovácka

O přestávce ale jakoby mávl kouzelným proutkem, protože na hřišti to rázem vypadalo úplně jinak. Hned dvakrát byli hodně blízko vedoucí branky. A v obou případech v tom měl prsty, respektive nohu a hlavu, Milan Kerbr. Nejprve nepropálil Kozáčila při dorážce Doškovy rány z dvaceti metrů, o chvíli později při hlavičce z malého vápna už část ze šesti tisícovek fanoušků zvedala ruce nad hlavu, gólman Plzně ale konečky prstů vytlačil míč nad břevno.

V době největšího náporu Slovácka ale přišel rozhodující úder na druhé straně. Heča sice podržel svůj tým při tutovce Ďuriše a při Horváthově technickém pokusu ho zastoupilo břevno, v 67. minutě už však byl bezmocný. Procházkův dlouhý nákop do šestnáctky vrátil Limberský přesně na nabíhající Koláře, a ten hlavou poslal míč přesně k tyči – 0:1.

„Vstup do druhé půle jsme měli velice slušný, Udělali jsme ale chybu při situaci, na kterou jsme se připravovali, což nás stálo minimálně bod," litoval Svatopluk Habanec. „Ten gól rozhodl," souhlasil Pavel Vrba, podle kterého sice jeho tým dohrál zbytek zápasu opatrně, ale výsledek si s přehledem pohlídal. „Bylo to velice těžké utkání, ale máme důležité tři body," oddechl si kouč Plzně, která se tak vrátila před Spartu na vedoucí příčku Gambrinus ligy.

„Měli jsme tlak i šance, ale jestliže dvě neproměníte proti takovému soupeři, jako je Plzeň, tak se vám to vymstí. Na podzim jsme gól dali a uhráli jsme bod, dnes bohužel ne. Hodně nás to mrzí," dodal trenér Slovácka.

V závěru poslal na hřiště další dva útočníky – Hašu a Skaláka, kýžený efekt to však nepřineslo.

Naopak v poslední minutě chyboval Mezlík a Heča nedovoleně zastavil Tecla. Rozhodčí Franěk nejenže nařídil penaltu ale navíc Hečovi přísně ukázal červenou kartu.

Jelikož Slovácko už mělo vystřídáno, musel si nasadit brankářské rukavice Libor Došek. Slovácký dlouhán sice vystihl směr Horváthovy střely, míč ale vytlačit nedokázal – 0:2.

Branky: 67. Kolář, 90.+2 z pen. Horváth. Rozhodčí: Franěk – Jiřík, Peřina. ŽK: Valenta, Kubáň, Trousil – Čišovský, Darida. ČK: 90. Heča. Diváci: 6015. 1. FC Slovácko: Heča – Kuncl, Trousil, Mezlík, Kubáň (87. Košút) – Hlúpik, Valenta, Hofmann, Volešák (79. Haša), Kerbr (83. Skalák) – Došek. Trenér: S. Habanec. Plzeň: Kozáčik – Řezník, Čišovský (66. Tecl), Procházka, Limberský – Rajtoral (60. Ďuriš), Kolář (88. Hejda), Horváth, Darida, Kovařík – Bakoš. Trenér: P. Vrba.