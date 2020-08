„Je pravda, že toto tomu hodně nahrálo. Žena je ráda, že jsem konečně doma. Po dlouhé pauze už se mi nechtělo nikam daleko cestovat, tak jsem si řekl, že zůstanu v Hluku,“ uvedl zkušený dvaatřicetiletý záložník.

S týmem absolvoval kompletní přípravu, odehrál všechny zápasy Korona Cupu i další přátelské zápasy. „Příprava nám vyšla, to ale ještě nic neznamená. V soutěži nás čekají kvalitní soupeři, před námi je spousta derby. Zápasy budou určitě vyhecované, takže se těším,“ přiznává.

V týmu ze staré party zůstal jediný Jan Machala, zbytek mužstva se za tu dobu výrazně proměnil. „Přemlouvám ještě Ondru Machalu, aby to s námi zkusil. To jsou dva kluci, co mě učili hrát v Hluku fotbal,“ říká s úsměvem.

Zatímco v roce 2009 Spartak nastupoval v krajském přeboru Zlínska, nyní slovácký celek hraje o soutěž níž. To však zkušenému záložníkovi vůbec nevadí. Naopak, na první A třídu se bývalý hráč Slovácka či Otrokovic těší.

„Za dva týdny to začíná. Na úvod hrajeme doma s Kunovicemi. Prémie jsou vypsané, takže to bude dobré,“ věří největší letní posila Hluku.

Že by se nová sezona nerozjela, se Sopůšek neobává. „Strach nemám. Myslím, že to je vir jako každý jiný, taková těžší chřipka,“ má jasno.

Favoritem I. A třídy skupiny zůstávají Osvětimany. Nadupaný tým odmítl postup do krajského přeboru, dál chce ničit rivaly. „Je pravda, že u nich jsou všichni kluci šikovní. Prošli Slováckem, asi budou favority. My můžeme jenom překvapit,“ ví dobře.

Ani Hluk však nechce hrát podřadnou roli. Loňský mizerný podzim je dávno zapomenutý, výsledky z přípravy dávají fanouškům naději, že Spartak bude znovu útočit na nejvyšší příčky. „Vrátil se Tomáš Martiš, z Kunovic přišli David Uhlíř a Tomáš Skovajsík. Kvalita tam určitě je, teď ji jenom potřebujeme potvrdit v zápasech,“ uvědomuje si Sopůšek.

Sám si bude muset zvyknout na jiný fotbal, než se hrál u jižních sousedů v Rakousku. „Je pravda, že tam je to trošku odlišné,“ souhlasí. „Není to ani tak o balonu a technice, jako spíš o běhání a důrazu. Na druhé straně derby s Dolním Němčí jsou tomu taky dost podobné,“ přidává s úsměvem.

Pokud se chce s balonem pomazlit a hezky si zahrát, nazuje sálovky a jde do haly. V hodonínském Tangu, jehož dres nyní obléká, patří k nejlepším, což ukázal i na víkendovém Turnaji Česko-slovenského přátelství. „Je super, že jsme se s kluky po dlouhé době sešli. Snažíme si to dát do nohy, trochu si zaběhat. A hlavně vypotit kila, co jsme nabrali,“ usmívá se.

V Hodoníně se o víkendu potkal nejen se soupeři z Česka, ale i Slovenska a Rakouska. „Jsou tady ligové týmy, takže turnaj kvalitu rozhodně má,“ pronesl.

Zda bude v Tangu pokračovat i po sestupu do druhé ligy, zatím není úplně jasné. O Sopůška je zájem i jinde, tvořivého borce lákají třeba bývalí spoluhráči z Bazooky Uherské Hradoště do Olomouce, která si letos zahraje nejvyšší soutěž. „Zatím jsem ale hráčem Hodonína,“ připomíná závěrem.