Plní si sen. Fotbalistka Jančářová z Újezdce to dotáhla až do reprezentace

I z malého regionálního klubu může cesta vést až do reprezentace. Své o tom ví také drobná čtrnáctiletá dívenka Markéta Jančářová. Odchovankyně Sokola Újezdec-Těšov si v minulém týdnu odbyla premiéru v reprezentačním výběru dívek do 15 let, které absolvovaly pětidenní přípravný kemp v Uherském Brodě v penzionu Na Lapači. V rámci soustředění odehrály mimo jiné přípravný zápas proti starším žákům ČSK, které nakonec dokázaly porazit 3:2.

Čtrnáctiletá odchovankyně Sokola Újezdec-Těšov Markéta Jančářová si odbyla premiéru v reprezentačním výběru dívek do 15 let. | Foto: www.cskub.cz, František Blaha