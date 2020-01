Někdejší ligový brankář Slovácka, Olomouce či Jablonce ale nakonec do klubu nepřijde. Důvodem je změna vedení a konec dlouholetého předsedy Bohumila Obdržálka.

„Je to pravda. Ve Zlechově se po valné hromadě změnila situace i výbor, budu se věnovat jenom mládeži Slovácka,“ přiznal Drobisz.

Ten byl na spolupráci domluven s bývalým šéfem Obdržálkem a dalším činovníkem Kramlem. Po jejich konci v klubu ale do Zlechova nepůjde. „Samozřejmě je to pro nás komplikace, ale nic se s tím nedá dělat. Nyní sháníme nového trenéra. Věřím, že se to během příštího týdne dořešíme. Nějaká jména máme, snad se nám do podaří dotáhnout,“ věří nový předseda SK Zlechov Petr Štangl.

Bývalý sekretář oddílu z Uherskohradišťska po valné hromadě povýšil a stal se novým šéfem.

„Spíš to na mě zbylo než že bych po tom toužil,“ tvrdí s úsměvem nástupce Bohumila Obdržálka, který po dlouhých čtyřiceti letech ve zlechovském fotbale skončil. „Komentovat to ale nechci,“ omlouvá se.

Nové vedení však o převratu nemluví. „Dva roky nám říkali, že už to nechtějí dělat, ať to vezme někdo mladý. Asi je překvapilo, že někdo půjde a dotáhne to do konce,“ prohlásil Štangl.

Nové vedení Zlechova má ovšem před sebou spoustu práce. První tým v I. A třídě čeká těžký boj o záchranu, shánět trenéra musí nejen mužům, ale i dorostu, protože společně s Obdržálkem skončil také Jiří Kraml.