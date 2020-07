„Úvod utkání nám nadstandardně vyšel. Soupeře jsme zaskočili vyšším presinkem, po dvaceti minutách jsme klidně mohli vést 4:0. I když jsme nějaké tutovky nedotáhli a hra se postupně trošku vyrovnala, pořád jsme byli kvalitnější na míči,“ uvedl nový kouč Otrokovic Roman Matějka.

Hosté mohli jít do vedení hned ve 2. minutě, Mlýnek však mířil do břevna. Skóre otevřel až Kiška, který uklidil balon do sítě po akci a přihrávce Lasovského. Na 2:0 zvyšoval po další výborně vyřešené brejkové akce hlavou Mlýnek. Další tutovku zazdil Lasovský.

„Otrokovice nás v úvodu zápasu zaskočily presinkem a napadáním. Vletěly na nás a zatlačily na naši polovinu. Chvíli jsme měli problém dostat se z naší půlky na tu soupeřovu,“ přiznává kouč Strání Erik Sameš.

Celek z Uherskohradišťska se však brzy vzpamatoval, postupně se dostal ke své kombinační hře, ale soupeřovu branku dlouho nedokázal ohrozit. Domácí snížili až v závěru první půle. Po rozehraném autu a Spáčilově přihrávce se trefil Jahoda.

Odchovanec Blatnice, který prošel Hodonínem, Slováckem a Osvětimany, se trefil hned při své premiéře v novém klubu. „Dominik s námi celý týden trénoval. V pátek jsme se dohodli, že by u nás měl působit. Jsem rád, že se střelecky prosadil hned v prvním zápase. Ukázal potenciál, měl by být pro Strání přínosem,“ věří Sameš. Slovenský trenér chce dát dvacetiletému hráči prostor a čas, aby do mužstva zapadl.

Hosty obdržená branka do šatny štvala. „Protože gól padl po naší chybě a alibismu jednoho hráče,“ zlobil se Matějka.

Druhá půle už ze strany favorita nebyla tak učesaná, přesto hosté kontrolovali hru a těsné vedení ještě navýšili, když faul na Mlýnka z penalty potrestal Jasenský. „I když to po přestávce z naší strany nebylo úplně bez chyb, nasazení a vůle, které mi scházely v Kozlovicích, tam bylo,“ těší Matějku.

Strání se po domluvě v kabině a díky upravenému rozestavení ve druhé půli malinko zlepšilo, na obrat ale v žádném případě nemělo. „Bohužel jsme zaostali za výkonem z minulého utkání. I když chápu, že mezi třetí ligou a krajským přeborem je velký rozdíl, tentokrát jsme doplatili na naši snahu hrát kombinační fotbal. Soupeř velmi umně dokázal potrestat naše chyby,“ prohlásil Sameš.

„Zápas měl skončit jinak, výsledek je ale pro nás v tuto chvíli druhořadý. Podstatnější je herní projev, na kterém neustále pracujeme,“ přidává.

Ve Strání věří, že divizní tým se z těžkých zápasů poučí a dobré věci dokáže přenést do mistrovské soutěže. „Byla to pro nás dobrá škola. Jenom je líto hráčů. Musí pro ně být frustrující, že výsledkově nezvládáme utkání podle našich představ. Na druhé straně příprava je velmi náročná, kromě dvou utkání jsme všechno hráli se soupeři z třetí ligy,“ připomíná Sameš.

Hostům na Uherskohradišťsku scházeli Dekleva, Vašulka a Hubr. Vedení klubu jedná o příchodu dvou hráčů. „Máme to rozjednané, ale uvidíme, zda se nám podaří dohodnout s jejich mateřskými kluby. Ve středu by mělo být jasno,“ dodal Matějka.

Jeho tým se v generálce na start MSFL utká v sobotu dopoledne s druholigovým Prostějovem. Zápas by se měl odehrát ve Slatinicích.

Strání se ve středu představí v Holešově, v neděli pak zajíždí do Tasovic.

Přípravný fotbal -

FC Strání – FC Viktoria Otrokovice 1:3 (1:2)

Branky: 44. Jahoda - 6. Kiška, 25. Mlýnek, 71. Jasenský z penalty