Fotbalisté Uherského Ostrohu dál uhánějí do vyšší soutěže. Lídr okresního přeboru Uherskohradišťska zvítězil na hřišti v Nezdenicích 3:1 a sedm kol před koncem letošního ročníku drží luxusní dvanáctibodový náskok před druhými Polešovicemi.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

Nezdenice - Uherský Ostroh 1:3 (0:1)

Hosty nasměroval za třetí výhrou v řadě Lopata, který ver 20. minutě nasměroval odražený míč zblízka do odkryté branky. Další šance aktivnější hosté v prvním poločase neproměnili. Domácí Nezdenice se sice po změně stran o něco zlepšili, ale na soupeře neměli. Favorita uklidnil v úvodu druhé půle Durna. Ten se trefil po trestném kopu. Definitivní jistotu dal ale hostům až Pavlas. Nezdenice stačily výsledek v závěru pouze korigovat, když porážku zmírnil i díky šťastné teči Gorčík.

Branky: 83. Tomáš Gorčík - 20. Marek Lopata, 53. Miroslav Durna, 78. Zbyněk Pavlas. Rozhodčí: Polášek. Diváci: 44.

Prakšice – Bílovice 2:2 (0:0)

Předposlední Prakšice-Bílovice v boji o záchranu urvalo bod. Necelá stovka diváků na góly čekala více než poločas. V úvodní části byl k vidění vyrovnaný fotbal s minimem šancí. Jinak hru obou mužstev brzdily nepřesnosti a zbytečné ztráty. Pořádně hrát se začalo až po přestávce. Bílovice poslal do vedení krátce po změně stran Stojaspal. Klíčové chvíle přišly až v závěrečné čtvrthodině. Divokou patnáctiminutovku odstartoval domácí Dynka, který srovnal na 1:1. To ale nebylo zdaleka vše. V napínavém konci nejprve strhl vedení na stranu Bílovic Zlatý, jenž proměnil pokutový kop, ale domácí neuvěřitelně povstali a druhým gólem Dynky v nastaveném čase skóre po dalším rohu srovnali. Dělba bodů byla spravedlivá.

Branky: 75. a 90+3. Jakub Dynka - 50. Marek Stojaspal, 88. Ivan Zlatý z penalty. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 88.

Polešovice – Březová 6:3 (5:2)

Duel v Polešovicích nabídl pořádnou přestřelku. Domácí tým vstoupil do utkání skvěle a už v 8. minutě vedl o dvě branky. Hned z první akce zápasu skóroval Černoch, který vzápětí udeřil podruhé, a bylo to 2:0. V polovině úvodní části se prosadil ještě Fantura a Březová byla na kolenou. Hosté to však nezabalili. Pomajbík sice snížil, ale vzápětí domácí Kubiš upravil na 4:1. Přestřelka dál pokračovala. Ve 40. minutě udeřil Fantura. Na jeho branku ještě před přestávkou reagoval kanonýr Pomajbík. Diváci se bezstarostným fotbalem bavili i po přestávce. Navrch měli fotbalisté Polešovice, kteří svoji pohodu korunovali šestou trefou. Hattrick v 63. minutě završil Fantura. Březová už zásluhou Vojtka debakl pouze zmírnila.

Branky: 1. a 8. Martin Černoch, 25., 40. a 63. Tomáš Fantura, 32. Matěj Kubiš - 30. a 42. David Pomajbík, 83. Josef Vojtek. Rozhodčí: Chramcov. Diváci: 120.

Topolná – Slavkov 1:2 (0:0)

Třetí Topolná před dvěma sty diváky překvapivě podlehla Slavkovu. Všechny branky padly až ve druhém poločase. Úvodní část nabídla pouze průměrný fotbal s minimem vzruchu a vyložených šancí. Slavkovští byli v zakončení přesnější. V 50. minutě zaskočil domácího brankáře Mikela střílející Halík. Topolná po inkasované brance začala útočit, ale ve finální fázi jí to nešlo. Střelecké trápení utnul až Hoferek. Ani jeho trefa ale domácím borcům body nepřinesla. Duel v poslední minutě rozhodl hostující forvard Janků. Topolná už reagovat nedokázala.

Branky: 80. Pavel Hoferek - 50. Josef Halík, 90. Michal Janků. Rozhodčí: Polášek. Diváci: 200.

Kněžpole – Bánov 2:1 (2:1)

Fotbalisté Kněžpole získali doma proti Bánovu důležité body. Na výhru se ale pořádně nadřeli. Hosté totiž šli ve 38. minutě do vedení, kdy brankáře Vyorálka překonal Velecký. Hráči Bánova se ovšem z vedení dlouho neradovali. Ještě před odchodem do šatny srovnal Uherek a po přestávce se začínalo od začátku. I druhá půle byla vyrovnaná. Šťastnější nakonec byli fotbalisté Kněžpole. Tři body jim v 77. minutě vystřelil Dujka. Bánov v závěru vrhl všechno do útoku, otevřel hru, ale na vyrovnání už nedosáhl.

Branky: 43. Radek Uherek, 77. Jan Dujka - 38. Radim Velecký. Rozhodčí: Bednář. Diváci:125.

Jarošov – Vlčnov 2:1 (0:1)

Jarošovu se doma na jaře daří. Slavoj po zimní přestávce zvládl všechny čtyři domácí duely, naposledy skolil nepříjemný Vlčnov. Hostům k bodům nepomohla ani rychlá branka extraligového hokejisty Matějíčka. Obránce zlínských Beranů se prosadil hned ve 3. minutě. Vlčnovští drželi těsný náskok více než hodinu. O vedení ale ve druhé půli přišli. Obrat Jarošova režíroval Kováč. Jednatřicetiletý fotbalista nejprve v 68. minutě srovnal na 1:1, aby v závěru svým druhým gólem zajistil Slavoji tři body. Vlčnov odpovědět nedokázal.

Branky: 68. a 85. Pavel Kováč - 3. Martin Matějíček. Rozhodčí: Mikulka. Diváci: 125.

Ostrožská Nová Ves – Hluk B 3:3 (0:1)

Ostrožská Nová Ves zachraňovala bod proti rezervě Hluku až v závěrečných deseti minutách. První půle patřila spíše hostům, kteří šli ve 23. minutě do vedení. Trefil se Machal. Další góly padly až po změně stran. Rezervu Spartaku přiblížil výhře Nguntual Tum Thang. Když Martiš v 65. minutě zvýšil na 3:0, vypadalo to na pohodový závěr pro hosty. Hráči Ostrožské Nové Vsi však předvedli neuvěřitelný finiš a skóre nečekaně srovnali. K domácímu povstání zavelel Lorenc, jenž v 69. minutě snížil na 1:3. Důležitý kontaktní gól obstaral teprve patnáctiletý Kreisl. Než se béčko Hluku sebralo, bylo po náskoku. O dělbě bodů rozhodl Zálešák.

Branky: 69. Tomáš Lorenc, 83. Daniel Kreisl, 85. Martin Zálešák - 23. Jan Machal, 50. Nguntual Tum Thang, 65. Tomáš Martiš. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 90.



1. Uh. Ostroh 19 15 4 0 64:24 49

2. Polešovice 19 11 4 4 51:32 37

3. Topolná 18 10 1 7 51:32 31

4. Jarošov 19 9 2 8 38:36 29

5. O. N. Ves 19 8 4 7 42:33 28

6. Březová 19 9 1 9 51:47 28

7. Vlčnov 19 7 5 7 32:37 26

8. Slavkov 18 7 3 8 26:24 24

9. Kněžpole 19 6 5 8 30:35 23

10. Bílovice 19 6 4 9 30:40 22

11. Nezdenice 19 6 3 10 30:43 21

12. Bánov 18 6 3 9 35:52 21

13. Prakšice 18 4 4 10 26:54 16

14. Hluk B 19 4 3 12 31:48 15