„Kluky nerad a velmi málo chválím, ale tentokrát nemám důvod jim cokoliv vytýkat. Opravdu mě naše vystoupení na turnaji potěšilo. Sportovně nám to vyšlo, herně nám to sedlo. Možná sklízíme ovoce, že jsme jako jeden z prvních týmů v okrese začali po pandemii s tréninkem. Byli jsme opravdu nejlepší,“ je přesvědčený kouč Ořechova Jaroslav Hastík.

I když mu scházeli brankář Kuchař, Váňa, Mrkús, Juřena nebo veterán Pavlíček, přemožitele na Širůchu nenašli.

Ořechovští se předvedli hlavně ve finále, ve kterém zaskočili favorizované Staré Město. Nejprve se po krásné akci Kuchaře prosadil Hynčica, pojistku přidal nestárnoucí Kowalík. Někdejší ligový kanonýr si po brejku vychutnal domácího gólmana Vandu, kterého obešel hokejovým blafákem a pohodlně poslal míč do odkryté branky.

„Z pěti tutovek jsme dali dvě branky, kdežto soupeř měl jenom jednu velkou šanci,“ uvedl Hastík.

„Po všech stránkách jsme byli lepší. Kluky jsem takto týmově ještě hrát neviděl. V naší sestavě nebylo slabé místo,“ pochvaloval si. „I když věkový průměr našeho týmu je o deset let vyšší než u Starého Města, kluci hráli v pohybu, rychle a s velkou chutí,“ přidává spokojeně.

Pořád je to jenom příprava

I když Ořechov obě derby zvládl, Hastík výsledky v žádném případě nepřeceňuje. „Pořád je to jenom příprava. I tak jsme si ale nasadili laťku pořádně vysoko. Je vidět, že umíme hrát pohledný a efektivní fotbal,“ těšíka Hastíka.

K triumfu přispěl i nový brankář Matěj Posolda. Mládežnický trenér Slovácka přišel do Ořechova z Nedakonic a ve dvojici s rovněž spolehlivým Kuriálem pomohl novému týmu k úspěchu.

Naopak na finálovém výkonu Starého Města se projevily absence Sonntaga, Tomaštíka, Hastíka či Davida Horáka. „V prvním poločase byl soupeř lepší a vedl 2:0. My jsme se po přestávce ale zvedli a taky měli nějaké šance, které jsme bohužel neproměnili. Ale Ořechov vyhrál zaslouženě,“ uznal trenér Jiskry Libor Soldán.

Staré Město mělo problémy hlavně v defenzivě, kouč Soldán ale svěřence po hrubých chybách neplísnil. „To vůbec, vždyť je to jenom příprava. Výsledky až tolik neřeším,“ tvrdí někdejší ligový útočník či stoper.

Hráče naopak chválil za snahu i přístup. „Všichni kluci si zahráli, i když hlavně v tom druhém zápase toho měli plné zuby. Hrálo se dvakrát pětatřicet minut, takže finále a zápas o třetí místo byly hlavně o vůli,“ myslí si Soldán. „Jinak ale turnaj splnil svůj účel. Byla to zajímavá konfrontace. Jsem rád, že se to odehrálo,“ pronesl kouč pořádajícího Starého Města.

Také Hastík si akci ve známém prostředí, kde dříve působil, náramně užil. I když nechybělo mnoho, aby organizátoři sobotní klání kvůli vytrvalému dešti zrušili.

„Ráno mi volali funkcionáři ze Starého Města, že o tom uvažují, což se mi vůbec nelíbilo. Pro kluky to byl svátek, všichni se na Širůch těšili. Nakonec to dopadlo dobře,“ oddechl si pětašedesátiletý odborník.

Fanoušci super, organizace vázla

I když ho nápad uspořádat v nádherném areálu turnaj čtyři okresních rivalů nadchl, nakonec s organizací úplně spokojený nebyl.

„Byla to krásná myšlenka, jenom je škoda, že se to pořadatelům nepodařilo dotáhnout do konce. Mohla to být akce, na kterou mohli být pyšní, bohužel propásli šanci udělat z turnaje velkou událost,“ myslí si Hastík.

Co se mu nelíbilo? Bylo toho víc.

„Chápu, že jsme neplatili žádné startovné, ale kluci nedostali ani vodu. Hlavně mě ale mrzelo, že i když jsme turnaj vyhráli, nikdo nám před fanoušky nepogratuloval ani nepředal žádnou trofej. Je to škoda, protože jsme získali jenom virtuální pohár,“ posteskl si Hastík.

Nadšený byl naopak z výborných fanoušků, kteří sportovně povzbuzovali nejen domácí borce, ale korektní byli také k soupeřům,

„Bylo jich asi dvacet, mezi nimi i holky. Říkají si Pazúři z Hrázky. Celou dobu byli slyšet, fandili. Měli světlice i choreo, dokonce vyvolávali střelce Jirku Kowalíka,“ ocenil Hastík.

Třetí skončily Jankovice, které proti Zlechovu zvládly penaltovou loterii.

Fotbalový turnaj ve Starém Městě 2020

Semifinále: Staré Město – Zlechov 3:1, Ořechov – Jankovice 4:1

O 3. místo: Jankovice – Zlechov 2:1 na penalty

Finále: Ořechov – Staré Město 2:0 (2:0), branky: Hynčica, Kowalík