Uvolněné místa po Nedakonicích, Havřicích a Březolupech, které dobrovolně vyklidily pozice a přesunuly se o patro níž, zaujali fotbalisté Ostrožské Nové Vsi, Vlčnova a Topolné.

„Vůbec jsme o tom nediskutovali. Nabídku od svazu jsme hned přijali. Byl to náš cíl, postup jsme měli v plánu,“ připomíná jednatel Ostrožské Nové Vsi Rostislav Kreisl, který vede první mužstvo společně s Martinem Voráčem.

Novovešťané se do krajské třídy vracejí po třech letech. „Chceme to zkusit. Věříme, že mužstvo na to má,“ uvedl Kreisl.

Vedení klubu ze Slovácka se snaží kádr doplnit o tři kvalitní hráče. Z hostování v Hluku se vrátil záložník Radek Zálešák, ve hře je také comeback Vlastimila Slezáka z Bystřice pod Lopeníkem a šikovného dorostence Daniela Kreysla z Fastavu Zlín.

Fotbalisté Ostrožské Nové Vsi dál pokračují v tréninku, letní přípravu zahajují už ve čtvrtek 2. července.

„Měli bychom to zvládnout,“ je přesvědčený Tománek

Zatím žádný zápas po pandemii koronaviru nesehráli fotbalisté Vlčnova. I druhý tým okresního přeboru Uherskohradišťska stejně jako vítězná Ostrožská Nová Ves přijal nabídku postupu a těší se na vyšší třídu.

„Celou situaci jsme rozebírali asi den. Nakonec jsme usoudili, že když jsme si to vykopali, tak si postup zasloužíme. Řekli jsme si, že to zkusíme. Výbor se na tom shodl společně s hráči,“ uvedl hrající jednatel Vlčnova Jakub Tománek.

Podle něj mezi třídami až tak velký rozdíl nebude. „Měli bychom to zvládnout,“ je přesvědčený Tománek.

Mužstvo po pandemii koronaviru zůstalo pohromadě. Z kádru nikdo neodešel, všichni hráči pokračují.

„Pokusíme se k nám přivést jednoho nebo dva kluky,“ říká Tománek.

První prověrkou pro Vlčnov bude víkendový turnaj v Bánově. Jinak žádné přípravné zápasy domluvený nemá.

„Jsme přihlášení do poháru. Po rozvolnění opatření jsme se scházeli jednou týdně, nyní už trénujeme dvakrát,“ informuje Tománek.

Topolná má dorostence Srnce z Napajedel

Před týdnem skončili s první částí přípravy fotbalisté Topolné. Známý trenér Roman Leitner dal nyní svěřencům volno, znovu se potkají až 17. července. Do té doby mohou nabírat síly na novou sezonu v I. B třídě, kam mimořádně postoupili z třetího místa.

„Na rozmyšlení času jsme moc neměli. Dozvěděli jsme se to v pátek a do soboty do dvanácti hodin jsme museli dát vědět,“ přiznává Leitner.

„Tak jsme začali obvolávat kluky. V mančaftu totiž máme hráče, kteří chodí do práce na směny, i starší zkušené borce. Všichni nakonec souhlasili. Pro postup jsme to vlastně hráli a všichni víme, že taková možnost se dvakrát neodmítá,“ přidává bývalý hráč ligového Liberce, který nyní žhaví telefon a shání zase posily.

Jediným nováčkem je zatím dorostenec Lukáš Srnec.

„Skončil v Napajedlech. Je to šikovný, rychlý útočník,“ chválí navrátilce trenér Leitner. V kontaktu je ještě s dalším hráčem Napajedel, jehož jméno ale zatím nechce prozradit.

V jednání jsou i další hráči. „Všechno ale závisí na podmínkách,“ ví dobře.

I když I. B třídy je atraktivní soutěž, ne každý se do ní hrne. Pro Leitnera, který dříve trénoval v krajském přeboru i I. A třídě, je nejnižší krajská soutěž novinkou.

„Moc nevím, co od soupeřů očekávat. Na druhé straně věřím, že budeme dobře připravení. Skok by neměl být až tak velký,“ myslí si.

Topolná po rozvolnění opatření odehrála pouze jeden přípravný duel. Dorostence Napajedel přehrála 5:1. Další utkání sehraje 19. července s Lužkovicemi. Pak je na programu krajský pohár.