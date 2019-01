Slovácko - Okresní soutěži vládnou nováčci. Po suverénním postupu ze svých skupin základní třídy se fotbalisté Kunovic a Strání B usadili i na čele druhé nejnižší soutěže. Nekončí především famózní jízda Kunovic, které ve čtrnácti utkáních neztratily ani bod.

Zkušený útočník Martin Remeš (v bílém) je nejlepším střelcem Kunovic, vedoucího celku okresní soutěže. | Foto: DENÍK/archiv

O jejich dalším posunu o kategorii výš nikdo nepochybuje. Boj o druhé postupové místo však ještě bude zajímavý. Vedle již zmiňované straňanské zálohy do něj chce hlasitě promluvit Bánov, počítat se musí i se čtvrtými Tupesy. Na opačném konci tabulky mají po podzimu v rukou nejhorší karty Korytná a béčko Ostrožské Nové Vsi, do hry o záchranu se však stále klidně může zamíchat třeba i sedmé Staré Město.

Dominance Kunovic se čekala a mužstvo pod trenérskou taktovkou Dušana Klvani vysoké ambice bezezbytku naplňuje. „Postup byl před sezonou naším jasným cílem a jsme rádi, že všechno klape podle našich představ,“ pochvaluje si předseda klubu Jaroslav Baný.

Fotbal je ve městě na vzestupu, fanoušci si na Bělinku opět našli cestu a chodí jich stále víc. Důvod je zřejmý mužstvo hraje výborně a hlavně prakticky se samými odchovanci. „Když jsme před pár lety začínali, soustředili jsme se na mládež a teď začínáme sklízet ovoce. A nejen v mužích. Že jdeme správnou cestou, o tom svědčí i výsledky našeho dorostu, který v krajském přeboru rovněž neztratil ani bod,“ těší Baného, který by právě v krajském přeboru za pár let rád viděl i A-tým. „Myslím, že taková soutěž by Kunovicím slušela. Jsem přesvědčený, že kvalitu by na to naše mužstvo mělo. Minimálně I. A třídu jsme schopní hrát,“ domnívá se kunovický předseda.

Ale zpět do současnosti. Mužstvo šlape jako dobře promazaný stroj, není závislé na výkonech jednoho či dvou hráčů. „Ve vyrovnaném kvalitním kádru je naše velká výhoda. Přesto bych vyzdvihl zkušené borce Marka Kučeru s Martinem Remešem. Nejen svými fotbalovými kvalitami, ale i charakterem a přístupem mají na mužstvo pozitivní vliv, stmelují ho,“ říká Jaroslav Baný, jenž se nezapomněl zmínit ani o brankářích Nohovi s Uhlíkem. „Takovou dvojici nemají nikde ani v I. A třídě,“ tvrdí Baný a pouhých deset inkasovaných branek mu dává za pravdu.

O postupu do okresního přeboru nepochybuje. „Nevím, co by se muselo stát, aby nám proklouzl mezi prsty,“ říká otevřené první muž kunovického fotbalu.

Stejně to vidí i největší soupeři. „O prvním místě je rozhodnuto, bude se hrát jen o druhé,“ mají jasno ve Strání, Bánově i Tupesích. Právě z této trojice s největší pravděpodobností vzejde druhý postupující.

Nejlepší výchozí pozici má po čtrnácti odehraných kolech béčko Strání, které ale získalo pouze o jeden bod více než Bánov. „Před sezonou jsme si říkali, že by bylo fajn hrát do pátého místa. Když se nám ale bude dařit i na jaře, rozhodně se o postup porveme,“ říká trenér straňanské zálohy Václav Popelka, který má před druhou polovinou sezony v plánu posílení mužstva. „Žádné nové tváře ale shánět nebudeme, stáhneme si z hostování v jiných klubech naše hráče,“ vysvětluje Popelka.

Otevřeně přiznávají zájem o posun do okresního přeboru v Bánově. „Ambice jsme měli už na jaře, tam to ale vůbec nevyšlo. Teď už se však posily Gajdůšek, Mahdalík a Durďák zapracovaly do mužstva, všechno si sedlo, a tak věříme, že se to povede tentokrát,“ doufá předseda bánovského FC Břetislav Polanský, podle kterého je klíčovou postavou mužstva trenér Kopeček. „Dal mužstvu řád, dobře se potrénovalo a na hřišti je to hned znát. Přes zimu bychom rádi udrželi stávající kádr pohromadě a ještě přivedli dva fotbalisty do ofenzivy, protože vpředu nám scházela větší úderná síla,“ prozradil Polanský.

Jako třetí vzadu číhají na svou šanci Tupesy. Ty ještě na jaře bojovaly o záchranu, teď už však mají na svém kontě tolik bodů, co za celou loňskou sezonu. „V kádru k žádným velkým změnám nedošlo, změnil se však přístup hráčů k tréninku,“ zamýšlí se nad důvody proměny předseda TJ Zdeněk Martinák, podle kterého mužstvo umí dokonale využít výhody domácího prostředí. „Je to dané i tím, že máme kvůli pokaženému zavlažování špatné hřiště. Zatímco naši hráči jsou na tvrdý a hrbolatý terén z tréninku zvyklí, soupeřům dělá potíže,“ přiznává bez okolků Martinák. Tupeští podle něj žádné nákupy posil nechystají, když se však naskytne šance poprat se o postup, nebudou se jí bránit.

Na opačném pólu tabulky mají na pořádné problémy zaděláno v Korytné, která získala pouhých šest bodů a její situace se jeví takřka beznadějnou. O mnoho veseleji není ani v Ostrožské Nové Vsi. Tamní béčko sice dokázalo z venku přivézt solidních devět bodů, doma ale totálně vyhořelo, když ze sedmi zápasů získalo jediný bodík.