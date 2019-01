Veselí nad Moravou /FOTOGALERIE/ - Zatímco vloni Boršičané celý turnaj ve Veselí nad Moravou bez jediné prohry vyhráli, v letošním ročníku se jim obhajoba zkomplikovala.

Dolněmčanský Šmehlík rozhodl o překvapivé výhře svěřenců trenéra Kadlčka. Další zápasy se nehrály. Zatímco duel Hluku s Velkou nad Veličkou byl kontumován ve prospěch Hluku kvůli nedostavení se soupeře, další zápasy byly kvůli mrazu odloženy.

BORŠICE - DOLNÍ NĚMČÍ 0:1 (0:0)

Obě mužstva nastoupila v nekompletních sestavách a hrálo se většinou mezi šestnáctkami. Ve druhém poločase se střelecky prosadil Šmehlík a zajistil Dolnímu Němčí druhé turnajové vítězství. Trenér vítězného mužstva Petr Kadlček zatím marně vyhlíží avizovanou posilu, exligového Petra Stýskalu. „Je pořád zraněný, ale v příštím týdnu už by se k nám měl připojit. Zatím se nám dobře jeví Patrik Štergenich, kterého zkoušíme z Ostrožské Lhoty. Dnešní utkání se moc hodnotit nedá. Já si myslím, že v takovém počasí se zápas vůbec neměl hrát,“ narážel trenér na dvanáctistupňový mráz.

Boršický lodivod Pavel Šimeček hořekoval hlavně nad bídnou koncovkou svého mužstva. „Byl to vyrovnaný zápas, víc šancí jsme měli my, ale soupeř dal z ojedinělého útoku vítězný gól. Když nedáme branky, tak nemůžeme vyhrát, z tohoto pohledu je naše prohra zasloužená.“

Porážkou si Boršice zkomplikovaly obhajobu loňského prvenství v turnaji. „Je to hlavně o přípravě, není to o prvním místě. My chceme najít ideální sestavu na začátek mistrovské soutěže,“ nedělá si Šimeček z výsledku těžkou hlavu.

Branka: 53. Šmehlík. Boršice: Remeš Klvaňa, Mikulčík, Martinec Forman, Zach, Dufka, Posolda, Náplava Brzica, Činčala. Střídal: Sokol. Trenér P. Šimeček. Dolní Němčí: Hájek P. Krchňáček, Cmol, L. Kadlček, K. Stojaspal Štergenich, Šmehlík, M. Krchňaček, Tinka T. Stojaspal, Ondrašík. Střídal: Jančář. Trenér P. Kadlček.

HLUK -VELKÁ NAD VELIČKOU 3:0 KONTUMAČNĚ

Horňáci nepřijeli, ale nebylo to kvůli nedostatečnému počtu hráčů, jak se proslýchalo v útrobách stadionu. V arktickém počasí se prostě rozhodli zůstat doma. „Já potřebuji v pondělí fungovat v práci, ne ležet v horečkách,“ komentoval neodehraný zápas kapitán Velké nad Veličkou Petr Kohůt. „Jenom mohli zavolat dřív, ne půl hodiny před zápasem, když jsme byli na místě,“ zlobil se na dálku obránce Hluku Jan Machala.

Utkání Bzenec Ořechov a Ostrožská Nová Ves Veselí nad Moravou byly odloženy.

(std, ms)