Za vítěze skórovali výhradně borci z ligového mančaftu. Tři góly dal Jurečka, dvakrát se prosadil Zajíc a jednou se trefil mladík Vecheta. Za hosty debakl mírnil Pantič.

„Myslím, že to byla zajímavá konfrontace. Pro kluky z Osvětiman to byla skvělá příležitost zahrát si proti ligovým fotbalistům, kteří nenastoupili v sobotu proti Mladé Boleslavi. Pro hráče z áčka to zase byl dobrý trénink,“ myslí si Pavel Němčický.

Výsledek podle něj odpovídá dění na trávníku. „Projevila se kvalita Slovácka,“ uvedl.

Proti Osvětimanům nastoupilo hned sedm borců, kteří jsou na ligové soupisce. V brance byl Porcal, ve stoperské dvojici hráli Vincour se Šimkem, v záloze operovali Mareček, Jurečka a Kohút, na hrotu zase běhali Zajíc s Vechetou. Zbytek doplnili mladíci z rezervy.

Osvětimanům chyběl pouze Perůtka, naopak zápas odehrál i Václav Stráník. Někdejší hráč Slovácka, který tam nyní vede mládež, naposledy působil v Šardicích. Lídr zlínské I. A třídy má záložníka zájem. „Uvidíme, jak dopadnou jednání. Buď bude hrát za Osvětimany nebo nikde,“ tvrdí Němčický.

Zatímco Osvětimany čeká ještě skoro měsíc přípravy, start třetí ligy se blíží. Slovácko B čeká o víkendu generálka proti Otrokovicím. Hrát by se mělo v neděli na přírodní trávě. „Termín si ale ještě upřesníme,“ dodal Němčický.

Přípravný fotbal

Slovácko B - Osvětimany 6:1 (3:0)

Branky: Jurečka 3, Zajíc 2, Vecheta – Pantič