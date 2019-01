Slovácko - Utkání jsem měl možnost sledovat přímo na stadionu a jsem za to rád. Byl to perfektní zážitek se vším všudy. Vynikající atmosféra, výborný zápas a navrch výhra a postup. Musím se trošku pochlubit, že se splnila má předpověď.

Miroslav Soukup. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

Den před utkáním jsem navštívil Český dům ve Wroclavi a při diskuzích i do televize jsem říkal, že vyhrajeme 1:0 a postoupíme z prvního místa. Byl jsem malinko za blázna, ale vyšlo to (úsměv). V roce 2006 jsme totiž s reprezentační devatenáctkou hráli Euro právě v Polsku. V prvním utkání jsme od Belgie dostali podobný výprask jako naši od Rusů, ve druhém jasně přehráli Rakousko a v rozhodujícím zápase se střetli právě d domácími Poláky. Vyhráli jsme a šli dál z první příčky. Tvrdil jsem, že se bude historie opakovat a stalo se. Teď jsem přesvědčený, že zvládneme i čtvrtfinále a vypadneme až těsně před vrcholem v semifinále.

V prvním poločase mi z obou stran chyběla kvalita. Poláci si sice vytvořili tři situace, ze kterých mohli skórovat, ale jinak mě zklamali. Čekal jsem od nich daleko víc. Asi se na nich ale projevila obrovská tíha zodpovědnosti, očekávání celého Polska bylo obrovské. U našeho týmu to podle mého názoru bylo dané tím, že jsme na začátku nutně nepotřebovali vyhrát a spíš čekali, s čím přijdou domácí. Kormidlem zápasu otočil řecký gól. Remíza pro nás najednou nic neřešila a museli jsme začít hrát útočně. Zatímco v první půli hráli dobře jen Gebre Selassie a Pilař, najednou se začali přidávat ostatní. Třeba i Plašil s Kolářem, kteří byli v první půli matní, byli najednou aktivní. Odehráli jsme jasně nejlepší poločas na šampionátu a postoupili naprosto zaslouženě. Na konci nám ale pořádně zatrnulo. Balon podle mě směřoval do brány, naštěstí to ale Michal Kadlec vyhlavičkoval a mohlo se slavit. Přijít o postup v 94. minutě by bylo strašně kruté.