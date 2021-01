Takto to dělá už téměř patnáct let.

„Razím heslo, že nikdo není zvědavý číst reportáže z utkání v úterý,“ říká s úsměvem poctivý šestačtyřicetiletý funkcionář. „I když třeba dojedeme z Fryštáku v devět večer, prohrajeme a jsem naštvaný nebo zklamaný, sednu za počítač a napíšu to. Někdy mi to trvá i dvě hodiny, ale chci, aby to bylo na webu co nejdříve,“ vysvětluje.

Jen jednou se stalo, že reportáž byla zveřejněná až v pondělí dopoledne. Jinak si příznivci mohou o víkendovém zápase přečíst hned v neděli večer.

Člen oddílového výboru, jenž je zároveň vedoucím mužstva prvního týmu mužů a také trenérem žáků, baví fotbalové příznivce poutavými referáty z utkání, které místo spisovné češtiny píše ve východomoravském nářečí.

„Ze začátku jsem to psal normálně spisovně, ale kdysi se mi dostal do ruky program utkání Štítné nad Vláří, kde to bylo napsané tak, jak se normálně mluví. Od té doby to dělám taky tak a nikomu to nevadí,“ líčí Bršlica.

Jeho články zaujmou čtenáře nejen svojí délkou, ale i jazykem, vtipem a trefnými poznámkami.

„Každý se mě ptá, kde beru nápady. Nějaké hlášky mám připravené. Když mě nějaká zaujme a slyším ji třeba v televizi, tak si ji poznamenám. Na druhé straně moc chystat dopředu se nemohu, když nevím, jak bude daný zápas vypadat,“ směje se.

Web fotbalové Nivnice vyniká nejen barvitými reportážemi, ale také spoustou jiných zajímavostí, postřehy, statistikami, připomenutými milníky, historickými událostmi či tipovačkou.

„Ohlasy jsou absolutně pozitivní. Za ty roky mě jenom jeden náš hráč vyčetl, že jsem tam napsal, že přestřelil branku. Jinak se mi nikdo s žádnou kritickou připomínkou neozval,“ tvrdí.

Pochvalu sklízí nejenom od hráčů a příznivců Nivnice, ale i od soupeřů či nestranných sportovních fanoušků. Odkaz na své články občas najde na sociální síti, baví se o nich lidé v hospodách či na stadionech, pokud nejsou zrovna zavřené.

Bršlica, který pracuje ve značkovém autoservisu Škoda, se o klubový web stará asi patnáct let. V té době se parta nadšených studentů rozpadla. V obci nebyl nikdo, kdo by po nich převzal štafetu.

„Nakonec mi to spadlo do klína,“ říká s úsměvem.

Když začínal, měl jedinou podmínku. Jelikož nemínil číst vulgární a urážlivé příspěvky anonymních pisatelů, prosadil si zrušení diskuze.

„V budoucnu se jí nebráním. Vím, že by nám to přitáhlo více návštěvníků, ale nyní to neplánuji,“ pronesl.

Sám se snaží všechno hodnotit a psát objektivně a s nadhledem.

V nivnickém fotbale se angažuje skoro celý život.

Začínal jako malý žáček, nyní v klubu malé děti sám trénuje. Kromě kopané se zajímá i o hudbu, také čte knihy.

Ale bez milovaného fotbalu nemůže být. „Už se těším, až se zase všichni vrátíme na stadiony a do normálního života,“ přeje si.

O dění v nejpopulárnějším kolektivním sportu v Česku má velký přehled. Sleduje nejen reprezentaci a ligu, ale i ostatní soutěže, kluby z regionu. Jen málo oddílů však informuje příznivce jako web Nivnice.

„Žasnu nad tím, v jak žalostném stavu mají internetové stránky třeba třetiligové kluby,“ kroutí hlavou. „I když současná generace tráví většinu volného času u mobilů a počítačů, nikdo tomu nechce obětovat volný čas. Nikdo se tomu nevěnuje,“ nechápe.

Podle něj si pochvalu v I. A třídě skupině B zaslouží ještě funkcionáři Fryštáku či Hluku, jinde je to o poznání horší.

Bršlica má přes sebou ještě jednu velkou výzvu. Chce dát dohromady nějakou brožuru, almanach k významnému klubovému jubileu. Fotbal v Nivnici letos slaví devadesát let, to ještě nestihne. V roce 2032, kdy si účastník krajské I.A třídy skupiny B připomene rovnou stovku, by to ale velký obětavec a srdcař mohl stihnout.

Zvládne to?