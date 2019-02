Uherské Hradiště – Fotbalisté 1. FC Slovácko se rozloučili s letošním ročníkem Tipsport ligy porážkou s Olomoucí. Trenér Miroslav Soukup nasadil do bitvy s Hanáky samé „mladé pušky“, které se soupeřem vydržely držet krok jen v prvním poločase.

Fotbalisté 1. FC Slovácko se rozloučili s letošním ročníkem Tipsport ligy porážkou s Olomoucí. | Foto: www.fcslovacko.cz

SIGMA OLOMOUC – 1. FC SLOVÁCKO 4:2 (2:2)

Od začátku utkání byla na hřišti znát větší zkušenost Olomouckých, mladíci v dresu Slovácka se snažili vynahradit bojovností. Ve 13. minutě ale nezachatila obrana únik Jirouše, který otevřel skóre – 1:0.

Václav Ondřejka ovšem během čtyř minut dvěma zásahy vývoj zápasu otočil. Nejprve se trefil hlavou, o chvíli později pak nechytatelnou bombou poslal do sítě Jelečkův centr – 1:2. Ještě do poločasu ale bylo vyrovnáno, když se po rozehraném přímém kopu zapsal do střelecké listiny Nepožitek.

Slovácko do druhého poločasu vystřídalo hned sedmičku hráčů a Olomouc převzala otěže utkání. Svou převahu vyjádřila dvěma brankami, když se v rychlém sledu za sebou trefili za Hečova záda Dreksa s Hořavou. V závěru ještě mohl zmírnit porážku David Pavelka, jeho střela ale šla těsně vedle.

Branky: 13. Jirouš, 38. Nepožitek, 72. Dreksa, 74. Hořava – 24. a 28. Ondřejka. Melichárek (46. Heča) – Reinberk, Košút, Perůtka (46. Hlúpik), Jeleček – Ondřejka (46. Pavelka), Daníček (46. Franta), Trávník, Kerbr (46. Svízela) – Čtvrtníček (46. Nečas), Kovář (46. Lukáš). Trenér: M. Soukup.