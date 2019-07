Bývalý gólman Synotu či Zlína na pozici hlavního kouče střídá Martina Ondu. Na jeho práci chce navázat a ČSK udržet ve třetí lize.

I když Uherský Brod odehraje první přípravné utkání už v sobotu v Púchově, Ondrůšek u toho kvůli dovolené ještě nebude.

„Bylo to domluvené v předstihu. Kromě mě budou chybět i někteří hráči. Oficiálně začínáme až v pondělí,“ uvedl Miroslav Ondrůšek.

U řeky Olšavy zná každý kout. Nyní ale poprvé povede mateřský klub v roli hlavního trenéra.

„Vědělo se, že trenér Onda končí. Pan Hamšík mi tuto funkci delší dobu nabízel a licitoval se mnou. Ptal se mě co a jak, nakonec jsem to zvážil, a i když je to pro mě velký závazek, nakonec jsem to přijal,“ pronesl Ondrůšek.

Většinu mužstva zná, s některými svěřenci dokonce ještě hrával. „Kabina je zdravá. Myslím, že žádný problém nebude,“ věří.

Starosti novému kouči Uherského Brodu dělají odchody některých důležitých borců. Do Strání za kamarády Holíkem a Michalcem zamířil Filip Hruboš, záložník Ťok je na odchodu do Rakouska. Kariéru ukončil kapitán Marek David.

„Máme spolu nadstandardní vztahy, přesto se mi ho nepodařilo přemluvit, aby ještě pokračoval. Doufám, že se vrátí. Pořád je mladý a perspektivní,“ říká Ondrůšek.

Podle něj by zbytek týmu měl zůstat pohromadě. Vedení klubu společně s trenérem nyní shání posily a pracuje na doplnění oslabeného třetiligového mužstva.

„Potřebujeme doplnit hlavně střed zálohy,“ ví Ondrůšek.

MSFL má dobře zmapovanou. Vždyť poslední dva roky působil jako asistent trenéra Hubníka v nedalekých Otrokovicích. Předtím koučoval Nivnici.

„Na začátku přípravy si vypomůžeme s kluky z vlastních zdrojů, kteří dostanou v létě šanci. Nějakou představu mám, ale konkrétní jména ještě neřeknu,“ dodal Ondrůšek.

Broďané v krátké letní přestávce sehrají celkem pět přípravných zápasů. Doma se představí fanouškům až na konci července, kdy vyzvou béčko Slovácka. Ještě předtím absolvují čtyři venkovní duely.

Další třetiligovou sezonu odstartují Vrága a spol. v sobotu 4. srpna proti Dolnímu Benešovu.

Letní program fotbalistů Uherského Brodu

Sobota 6. července v 10.00: MŠK Púchov - ČSK Uherský Brod

Středa 10. července v 17.00: AFC Nové Mesto nad Váhom - ČSK Uherský Brod

Sobota 13. července v 10.30: SK Líšeň - ČSK Uherský Brod

Sobota 20. července v 19.00: TJ Spartak Myjava - ČSK Uherský Brod

Sobota 27. července v 17.00: ČSK Uherský Brod - 1. FC Slovácko B