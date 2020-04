I když Spartaku zimní příprava, ve které mimo jiné vypráskal i Uherský Brod 5:0, náramně vyšla, všechna práce přišla nakonec vniveč. Nižší soutěže totiž byly na Slovensku předčasně ukončeny a výsledky anulovány, takže Myjava kvůli pandemii koronaviru přišla nejen o devítibodový náskok, ale zřejmě i postup do druhé ligy.

„Samozřejmě mě to velmi mrzí. Bolí to o to víc, že jsme po prvním jarním kole byli první. A i když před námi byla celá jarní část, která by určitě nebyla jednoduchá, věřím, že bychom ji zvládli,“ je přesvědčený Tomáš Mareš.

I když ho verdikt svazových činovníků zasáhl, dokáže jej pochopit.

„Myslím, že při aktuálním vývoji situace by to bylo jen oddalování nevyhnutného a soutěž by stejně i tak musela být zrušená,“ myslí si.

Podle bývalého hráče Hodonína nebo Slovácka to stejně dopadne i v Česku.

„Většina hráčů v těchto soutěžích pracuje, takže by to bylo časově náročné skloubit a soutěže dokončit,“ míní.

Zatímco amatérští či poloprofesionální fotbalisté na západní straně řeky Moravy dál žijí v nejistotě, na Slovensku vědí, na čem jsou. Žádnou jistotu ale ani v Myjavě rozhodně nemají.

„Současné období je náročné, stejné to ale mají i v jiných klubech. Trénujeme s kluky individuálně a čekáme, až se situace uklidní, abychom jsme se mohli znovu začít společně připravovat na novou sezonu,“ říká.

Ex-ligový klub, který se v prosinci 2016 nečekaně odhlásil z nejvyšší soutěže, se po dobrovolném pádu zmobilizoval a nyní se zase dere nahoru. Kopaničiari, jak se celku z dvanáctitisícového města přezdívá, ale nyní sází především na odchovance a hráče z okolí.

„Chceme hlavně hrát pěkný fotbal, kterým bychom přilákali co nejvíce lidí na tribuny. Postup do vyšší soutěže by však určitě byl pěkný bonus,“ uvědomuje si Mareš.

Rodák ze Skalice poslední roky strávil na Moravě. Prošel mládeží Slovácka, zahrál si v Hodoníně, naposledy působil v Uherském Brodě.

„Co se týká podmínek, fotbalového zázemí a zájmu lidí o fotbal, tak je na tom Myjava z těchto klubů asi nejlépe. Na druhé straně ani v mých bývalých klubech nebyly podmínky určitě špatné,“ říká.

V kariéře nastoupil po boku hned několika známých borců. Ve Spartaku sdílí stejnou šatnou s bývalým hráčem Sparty, Zlína či Senice Tomášem Kóňou, s někdejším útočníkem Ružomberoku, Ostravy nebo Trnavy Štefanem Pekárem nebo brankářem Peterem Solničkou.

„Je to výborný pocit být s nimi v jednom týmu. Hlavně chci ale říct, že v Myjavě je výborný kolektiv. A když jsou v kabině takto zkušení hráči, je to pro nás všechny velké plus,“ pronesl.

Dostat se do základní sestavy přes takto známé hráče ale není vůbec jednoduché. Vždyť Mareš toho ani v Uherském Brodě tolik neodehrál.

„Bohužel mě hodně trápily zranění, proto mé výkony nebyly takové, jako bych si představoval,“ přiznává.

„Naštěstí nyní už jsem zdravotně v pořádku a v zimě jsem se mohl soustředit jenom na fotbal,“ dodává.