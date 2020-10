Už po prvním poločase, který svěřenci Martina Svědíka vyhráli 4:0, bylo vlastně rozhodnuto. Ve druhém dějství přidali domácí další dvě branky a uštědřili tak mužstvu z tenisového města kanára. Mužem zápasu byl útočník Jan Kliment, který zaznamenal hattrick. Obě úvodní trefy dal nečekaně z penalt.

Penalty kope za Slovácko Vlastimil Daníček. Byl jste v poháru určený?

Je to tak. Vždycky kope penalty Dáňa (Vlastimil Daníček), tak jsem se ho ptal, jestli můžu jít. Řekl, že jo. Na tu druhou penaltu už ani nešel, tak jsem si vzal balon a šel kopat podruhé.

Jaký je vaše hodnocení šestibrankové výhry?

Určitě kladné, jsme rádi, že jsme zápas nepodcenili. Po domácím, ne moc vydřeném zápase proti Pardubicím, jsme nastoupili se vším respektem. Nakonec jsme spokojení s tím, jak utkání dopadlo.

Po dlouhé době jste nastoupil v základní sestavě …

Chvilku jsem na to čekal, to je pravda. Jsem rád, že nám za sebou větší porci minut a tři vstřelené góly. Od toho na hřišti jsem.

Potřeboval jste pro větší sebevědomí vstřelit tři góly?

Určitě mi to k nějakému sebevědomí pomůže. Myslím, že mi to tam padá i na tréninku. Je dobře, že jsem to potvrdil v zápase.

Jaká byla atmosféra po prohraném domácím zápase proti Pardubicím?

Nebyla vůbec příjemná, ani nevím, co vám k tomu mám říct. Nebyli jsme to my, hráli jsme sice doma, ale nebylo to vůbec vidět. První půlka byla z naší strany ustrašená. V poháru jsme náš výkon otočili. Máme se od čeho odpíchnout.