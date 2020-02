Více Malár čeká od celku z Uherského Hradiště. Parta kouče Svědíka má za sebou historický půlrok, více bodů Slovácko na podzim nikdy předtím nezískalo. Natěšení fanoušci věří, že Daníček a spol. pozici v elitní šestce udrží a v nadstavbové části se budou rvát o evropské poháry. Někdejší kanonýr Synotu ale euforii spíše tlumí.

„Pro příznivce Slovácka je sice pohled na tabulku krásný, ale já bych se na poháry úplně neupínal,“ říká Malár. „Liga je vyrovnaná, takže jak může zabojovat o poháry, tak se taky může stát, že pokud hráči nezůstanou nohama na zemi a budou se vznášet v oblacích, nemusí to vyjít,“ ví dobře a poukazuje na sousedy ze Zlína, kteří dvakrát po sobě měli famózní podzim a pak se na jaře pouze zachraňovali.

„Slovácko se musí soustředit na každý zápas,“ radí Malár, který Slovácku fandí a přeje mu úspěch. „Doufám, že za dva měsíce bude hrát v první šestce o poháry,“ přeje si nejen třiačtyřicetiletý ex-ligista.

Podle střelce, který se trefil v každé soutěži v Česku, se aktuální síla mužstva ukáže hned na začátku jara. „Hodně napoví první čtyři kola, kdy se utkají s týmy z popředí tabulky,“ myslí si Malár. „Důležité bude sbírat body s přímými konkurenty, kteří jsou v tabulce těsně před nimi nebo těsně za nimi. Pokud ale naváží na podzim, jsou schopní v šestce zůstat,“ myslí si.

Přestupy s citem

Dvanáctému Zlínu přeje, aby co nejrychleji nasbíral potřebný počet bodů a v klidu se zachránil. Vedení Fastavu v zimní přestávce tým posílil o Simerského a čtyři zahraniční borce.

„Trošku to kontrastuje se Slováckem, které kádr hodně doplňuje z vlastních odchovanců. Dává jim šanci, a když je možnost, tak tyto hráče po nějaké době zpeněží,“ připomíná Malár.

„Podobně to dělá i Zlín, který ale více sází na zahraniční akvizice. Vedení Fastavu doufá, že jim v lize pomohou a pak občas někoho prodají, jako třeba Traorého či Beauguela. Je to jedna z cest, ale nesmí se to přepálit tak, jak to udělala Sparta, když angažovala spoustu cizinců, kterých v kádru bylo více než domácích. Musí se to dělat s citem,“ radí bývalému klubu.

Náskok navýší

Tipovat, jak ševci na jaře dopadnou, nechce. O titulu pro pražskou Slavii, kde v minulosti rovněž působil, ale nepochybuje. „Určitě o něj nepřijde,“ má jasno. Důvodů, proč sešívaným věří, je hned několik.

„I přes odchody hráčů má stále nejkvalitnější mančaft, dostatečně široký kádr, navíc se oproti podzimu může soustředit jenom na ligu,“ říká. Důležitým aspektem je také luxusní šestnáctibodový náskok, který nejde ztratit. „Slavia ho ještě navýší,“ myslí si Malár. „Taky nevidím žádného konkurenta, který by jarní částí prosvištěl bez zaváhání,“ zakončil.