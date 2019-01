Slovácko - Jako na houpačce. Poté, co Slovácko po více než deseti letech porazilo Spartu, nestačilo na poslední Baník. V sobotu tým Svatopluka Habance čeká další účastník evropských pohárů – Mladá Boleslav. Po téměř roční pauze kvůli zranění o sestavu opět bojuje záložník Luboš Kalouda, který v loňské sezoně vstřelil sedm ligových branek. K návratu pro fanoušky chystá překvapení.

Luboš Kalouda. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

Záložník Slovácka by se po dlouhém zranění mohl proti Mladé Bolelavi objevit na hřišti

Je váš návrat na ligové hřiště na spadnutí?

Věřím tomu, že ano. Dělám pro to maximum, abych do konce sezony ještě nějaký zápas odehrál. Strašně se na hřiště těším, protože naposledy jsem hrál za áčko loni v květnu.

Odehrál jste po zranění nějaké zápasy za B-tým Slovácka. Jak jste se po dlouhé pauze cítil?

Musím říct, že třeba v nevydařeném zápase s Uničovem to nebylo ono, ale minulý víkend v Kroměří- ži jsem se cítil daleko líp. Chtěl bych na ten zápas navázat a naskočit i za áčko. Po loňské docela vydařené sezoně bych o tu letošní nechtěl přijít. Mám velkou motivaci vrátit se na hřiště.

I přes zranění jste byl často v kabině, žil jste s týmem. Máte to v povaze?

Jsem takový typ. Je mi v kabině dobře. Navíc se ukázalo, že vždycky, když jsem s týmem byl den před zápasem, tak se nám potom dařilo, pokaždé se vyhrálo. Za to jsem mohl být jedině rád.

Po fantastické výhře nad Spartou tým zklamal na hřišti poslední Ostravy. Jaká je teď nálada?

Že je co odčiňovat. Neúspěch na Baníku chceme před vlastními fanoušky odčinit v zápase s Boleslaví. Určitě máme na to, abychom bodovali. Chceme se po minulém kole naladit zase zpátky na vítěznou vlnu.

S Boleslaví máte, podobně jako se Spartou, velmi negativní sérii. Vnímáte to?

Určitě. Bavili jsme se o tom s trenérem v kabině. Na podzim v Boleslavi jsme sice prohráli, ale poslední domácí zápas s nimi se nám povedl, určitě jsme si v něm zasloužili vyhrát.

Může vám ten poslední domácí zápas pomoci?

Pamatuju si to, jako by to bylo dnes. Nastoupil jsem v 70. minutě a jen já jsem měl asi tři nebo čtyři tutovky. Měl jsem dát alespoň jeden gól a mohli jsme vyhrát. Chtělo by to na tento zápas navázat. Vzhledem k bilanci jim máme co vracet. Chceme jít do zápasu na stejné vlně jako proti Spartě. Motivace je velká.

Prý jste si během zranění pro fanoušky přichystal nějaké překvapení…

Bude to překvapení, takže to ještě ponechám trochu v tajnosti. Během zranění jsem chtěl přijít na jiné myšlenky, abych se jím tolik nezaobíral. Naopak jsem chtěl myslet na to, až budu zpátky na hřišti. Něco jsem si pro fanoušky nachystal, díky tomu mi čas do návratu utíkal rychleji. Návrat si chci užít s týmem i fanoušky.

MAREK JANOŠ, MICHAL SLADKÝ