„Mám k ní blíž, ale nejsem vyložený fanda. Fotbalově se však cítím spíš jako Novovešťan,“ přiznává čtyřiadvacetiletý středopolař, který v pátek nechyběl na derby dvou tradičních rivalů.

Na hřiště k jezerům dorazil se sestřenicí a dědou. Souboj sousedů si i přes nepříznivé počasí užil. „Tyto fotbaly mají své kouzlo,“ ví dobře Sadílek.

Na utkání nižších soutěží ale moc často nechodí. „Je to spíš shoda okolností. Do Ostrožské Nové Vsi však přestoupil přítel od sestřenky, tak jsem se šel podívat. Jinak v sezoně moc času není, protože se zápasy hodně kryjí,“ říká.

Z domácí sestavy znal jen pár kluků. „S Jaroslavem Ťokem a Radkem Zálešákem jsem dříve hrával, pamatuji si i Jakuba Húska, který zase nastupoval s bráchou. Jinak to jsou všechno starší borci,“ všímá si.

Derby, které kvůli vydatné dešťové přeháňce začalo s desetiminutovým zpožděním, se lidem líbilo. Poslední vítěz nedohraného ročníku okresního přeboru Uherskohradišťska byl v úvodní půlhodině nebezpečnější, ale ze tří vyložených šancí dal pouze jeden gól. Po úniku překonal výtečného hostujícího brankáře navrátilec z Hluku Radek Zálešák. Uherský Ostroh se po dlouhé pauze rozbíhal pomaleji, přesto Kozumplík v závěru poločasu srovnal na 1:1.

Domácí dál soupeře z vyšší soutěže zlobili a po změně stran dvakrát orazítkovali konstrukci branky. Pak se ale trefil hostující Rapant a Novovešťané museli dotahovat. Bleskový obrat režíroval střídající Martin Zálešák, který nejprve srovnal a vzápětí se podílel i na vítězném gólu. Míč si však do vlastní sítě nešťastně uklidil obránce Kovařík.

V hektickém závěru mohlo padnout více branek, skóre 3:2 už ale vydrželo. „Derby se hrálo po několika letech. V první půlce jsme nehráli špatně. Měli jsme možná víc tutových šancí než soupeř, přesto byl stav nerozhodný 1:1. Po přestávce se hra více vyrovnala, Ostroh měl taky celkem dost šancí. Sice jsme o gól vyhráli, ale zápasu by asi více slušela remíza,“ míní domácí kouč Martin Voráč.

Chystá se srandamač

Pro jeho tým to byl již druhý domácí přípravný zápas po pauze způsobené pandemií koronaviru. Před týdnem Novovešťané remizovali s Vnorovy 3:3. Další zápas sehrají za týden proti bývalým hráčům. Srandamač se uskuteční na počest padesátin předsedy klubu Marka Tvrdoně.

„Trénujeme tři týdny, ale prakticky hrajeme jenom fotbal. Na přípravu máme dost času,“ ví Voráč.

K dispozici má všechny opory z loňska i tři (staro) nové tváře. Z Hluku se vrátil záložník Radek Zálešák, angažmá v Bystřici pod Lopeníkem ukončil Vlastimil Slezák a tým posílil Marek Škrabal z Nivnice. Jinak v Ostrožské Nové Vsi nikdo neskončil.

O případném návratu do I. B třídy se v klubu nemluví. „Kdybychom dostali nabídku, postup bychom přijali, ale nijak se k tomu neupínáme,“ říká Voráč.

Sousední Uherský Ostroh, který v sobotu 20. června slaví významné výročí sta let fotbalu v obci, shání náhradu za kanonýra Gajdoruse. Vysoký útočník totiž v klubu skončil a vrací se zpátky do rodného Jalubí. „Tomáš tam bydlí, prostředí dobře zná. Navíc se mu narodil přírůstek do rodiny, takže se s námi rozloučil. Pro nás je to velké oslabení, protože s ním odešla polovina branek,“ ví dobře trenér Uherského Ostrohu Bronislav Šálek.

Proti Ostrožské Nové Vsi zkoušel v obraně zkušeného zadáka Libora Smištíka, který dříve hrával ve Veselí nad Moravou nebo Kněždubu. „Zkoušíme ho. Půjde s námi normálně do přípravy,“ říká Šálek.

Bývalý záložník Uherského Brodu, Bzence nebo Šardic žije právě v Ostrožské Nové Vsi. Duel s mateřským oddílem ale nijak neprožívá. „Beru to jako normální zápas,“ tvrdí. „Hlavně chci, aby si kluci uvědomili, že se zase fotbal hraje,“ přidává.

Účastník I. B třídy skupiny se ještě před klubovými oslavami představí v Jarošově, první část herní přípravy na novou sezonu zakončí 27. června v Šumicích.

Přípravný fotbal

SK Ostrožská Nová Ves – FK Uherský Ostroh 3:2 (1:1)

Branky: 30. Radek Zálešák, 74. Martin Zálešák, 76. Kovařík vlastní – 41. Ondřej Kozumplík, 66. Simon Rapant

Diváci: 100