Když ještě jako voják sloužil v Rudé Hvězdě Cheb, zajímaly se o něj Teplice, které v soutěžním ročníku 1979/1980 bojovaly o postup do nejvyšší soutěže.

Trenér fotbalistů Kunovic Vratislav Chaloupka dva roky nosil dres pražské Sparty. Potom hrál i v Plzni, Jablonci nebo Hradci Králové. | Foto: archiv Vratislava Chaloupky

„Začalo to asi dva měsíce před koncem sezony. Každý týden za mnou přijeli lidé z klubu a pokaždé mi zaplatili večeři a dali tisíc korun jako kapesné. Vždycky jsme chvíli poseděli, pokecali. Trvalo to nějakou dobu, až mi to přišlo trapné, že bych jim nepodepsal přestupové lístky,“ líčí s úsměvem někdejší útočník Vratislav Chaloupka.