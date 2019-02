Uherské Hradiště /ROZHOVOR/ - Hledáte krajního obránce Slovácka, který podával celou sezonu nejspolehlivější výkony? Tady je. Nenápadná, o to spolehlivější opora mužstva, devětadvacetiletý Martin Kuncl. Do Uherského Hradiště přišel v lednu 2010 a letošní ligový ročník může směle zařadit mezi své nejvydařenější.

Martin Kuncl. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

Cítil jste i na sobě, že vám letošní sezona mimořádně vyšla?

Nerad hodnotím sám sebe, ale lhal bych, kdybych říkal, že nejsem spokojený. Do podzimu jsem šel po zranění a příprava rozhodně nebyla podle mých představ. Postupem času jsem potrénoval a začal nastupovat pravidelně, to každému pomůže v sebevědomí.

Během celého ročníku by se vám asi těžko dalo něco vytknout. Viděl jste to podobně?

S Honzou Trousilem jsme si řekli, že musíme zavřít pravou stranu. Nedostávat zbytečné branky a nedělat hrubé chyby. Co se povedlo směrem dopředu, bylo navíc. Nevím, jestli jsme to plnili každý zápas, určitě by se tam nějaké chybičky našly.

Který zápas byste hodnotil z vašeho pohledu jako nejvydařenější?

Paradoxně jsem se nejlépe cítil na pražské Spartě. Jenom je blbé, že jsme tam dostali čtyři branky.

Během jara mělo mužstvo sérii pěti zápasů bez výhry a přiblížilo se sestupovým příčkám. Připouštěl jste si, že tu situaci nemusíte zvládnout?

V té době byla tabulka strašně vyrovnaná, určitá úvaha tam byla. Ta série fakt nebyla dobrá, ale nikdy jsem nešel na hřiště s myšlenkou, že bychom měli sestupovat, to by nemělo cenu hrát. Věřil jsem, že to zvládneme.

Zvládli jste i důležitý zápas v Hradci Králové. Byla to pro vás nejcennější výhra sezony?

Nevím, jestli nejcennější, ale z pohledu tabulky a aktuální situace to byly zlaté tři body. Ta výhra rozhodla o tom, že jsme se dostali do klidu, což nám pomohlo ve zbývajících zápasech.

Na hřišti působíte proti soupeřům nesmlouvavým a důrazným dojmem. Jste takový i v civilu?

Je to hrozně zvláštní, já se v zápase kolikrát ani nepoznávám. Chci vyhrávat a nemám rád žádnou křivdu. V civilu přitom nejsem vůbec konfliktní typ, už si ani nepamatuji, co mě v poslední době vytočilo.

Může se stát, že po vás sáhne ambicióznější klub než Slovácko. Lákalo by vás to?

Otázkou je, co znamená ambicióznější a lepší klub. Jsem ve Slovácku maximálně spokojený, mám smlouvu ještě na další sezonu a vždycky se snažím odvést co nejlepší výkon. Jestli přijde nebo má přijít nějaká nabídka, tak nad tím vůbec nepřemýšlím.

Momentálně máte dovolenou. Kam máte namířeno?

Nikam, budu doma v Brně. Za celou sezonu mám ježdění dost, auto bude stát před barákem. Plánuji vycházky se psem, to mně bude ke spokojenosti stačit. Maximálně si vyjedu na dva dny na kratší výlet do nějakého města, ale ty dva dny jsou maximum.