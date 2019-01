Region – Královnou podzimu v I. A třídě skupině B se stala Chropyně, která v posledním zápase před pauzou vypráskala půltuctem branek Příluky. O bod druhá Kněžpole si hladce poradila s Ořechovem.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Dostál

Zima přibrzdí v gólovém rozletu mladcovského Zdeňka Julinu, který podruhé za sebou nasázel hattrick a pomohl týmu k vítězství nad posledními Prakšicemi.

SKUPINA A

BRUMOV B – P. LHOTA 1:1 (0:0)

Fotbalisty Brumova na závěr podzimu postihla marodka. V zápase áčka se zranily opory rezervy Strnad s Řehákem, po dvaceti minutách bitvy s Podkopnou Lhotou musel střídat i Zvoníček s nataženým svalem. Diváci tak alespoň viděli bitvu dvou nejstarších stoperů I. A třídy brumovského Deklevy staršího a Videmana z Podkopné Lhoty. Hosté si narozdíl od soupeře vytvářeli šance, ale dlouho se nemohli prosadit. Brumov jen těžko ohrožoval gólmana Valčíka. Skóre se pohnulo až v 81. minutě, kdy Ročák hlavou otevřel skóre. Jenže v chvíli před koncem Straka za faul ve vápně vyrovnal.

Branky: 90. Straka – 81. Ročák. Rozhodčí: Dokoupil – Skalický, Poláček.

Brumov B: Vypušťák – Janáč, Dekleva, Ritter, Vaněk, Šindler, Zvoníček, Straka, Filo, Trnavský, Vlček. Střídali: Vobořil, Jakůbek. Trenér. M. Vaněk.

Podkopná Lhota: Valčík – Čunek, Psota, Staněk, Videman, Holeňák, Mahďák, Bořuta, Hrdlička, Ročák, Červenka. Střídali: Srovnal, Nevrlka.

JUŘINKA – ŠTÍTNÁ N. VL. 3:1 (0:1)

Juřinka otočila ve druhém poločase těžké utkání s kvalitním soupeřem a připsala si čtvrté vítězství v soutěži. Již ve 2. minutě mohl otevřít skóre Štěpán, ale v rozhodující chvíli nedosáhl na velmi kvalitní gólový centr. V 10. minutě se poprvé protáhl Holáň po nebezpečné střele hostí. O dvě minuty později zůstal před domácím brankářem neobsazený Kořenek a Štítná šla do vedení – 0:1. Juřinka se dostala pod tlak. Ve 27. minutě po rohovém kopu vykopávali domácí obránci z brankové čáry. O další dvě minuty později trefil Konvičný z přímého kopu tyč hostující branky a odstartoval honbu minimálně za vyrovnáním. Výsledkem do poločasu byly ale pouze střely Vaňka a Jiřího Šindelka, které těsně minuly svůj cíl. Po přestávce již domácí ovládli zápas a vyjádřili to brankově. V 50. minutě našel Kocián Škařupu, který obešel tři protihráče a vyrovnal – 1:1. V 66. minutě zvrátil skóre Punčochář a sedm minut před koncem si hostující obrana nešťastně srazila do sítě střelu Škařupy. Zápas nedohrál Štěpán, který třikrát spálil gólovou šanci a v 70. minutě byl vyloučen za oplácení. Branky: 50. a 83. Škařupa, 66. Pančochář – 12. Kořenek. Rozhodčí: Zubek – Kýr, Skalický. Štítná nad Vláří: Vaculík P. – Sloboda, Šuráň J. ml. (70. Kořenek M.), Kořenek D., Machuča – Šuráň J., Zvoníček, Hnaníček (90. Chovančík T.), Chovančík V. – Vaculík T., Liška.

ZUBŘÍ – VLACHOVICE 2:2 (0:0)

Domácím v prvním poločase svazovala nohy nutnost naplno bodovat. Hosté agresivním pojetím nepouštěli soupeře do šancí. Naopak ve 25. minutě skončil lob na brankáře Barabáše těsně vedle branky Zubří. Po hodině hry bylo lepší pojetí Vlachovic odměněno v podobě první branky. Stopeři domácích zůstali vystoupeni hluboko v poli a hostující Šuráň své sólo na Barabáše proměnil – 0:1. Inkasovaná branka Zubří probudila a domácí začali bojovat.

Drda loboval hostujícího brankáře těsně vedle, Jurajda se neprosadil efektní otočkou. V 70. minutě předvedl Robert Jurajda gólové sólo – 1:1. Zubří šlo za třemi body, ale přišlo netaktické vyběhnutí Barabáše a v 75. minutě šly Vlachovice zásluhou Vavryse opět do vedení – 1:2. Zubří střídalo a přineslo to ovoce. Střídající Lojkásek naservíroval míč na podnose Jiřímu Raždíkovi, který pronikl do pokutového území a nekompromisně vyrovnal. Zubří na víc nemělo.

Branky: 70. Jurajda, 83. Jiří Raždík – 25. Šuráň, 75. Vavrys. Rozhodčí: Filgas – Holub, Nevrla.

SK VIZOVICE – HOVĚZÍ 0:0

V prvním poločase se zápas odehrával většinou uprostřed hřiště bez výrazných střeleckých možností. K jediné vyložené situaci se propracovalo Hovězí, kterou ale neproměnilo. Do druhé půle nastoupily Vizovice daleko důsledněji a odhodlaněji. Přitlačily hosty před jejich branku a zahazovaly jednu šanci za druhou. A protože se do konce nepodařilo prosadit nikomu, zrodila se na konec podzimní sezony bezbranková remíza.

Rozhodčí: Bernatík – Šubík, Kozubík.

SK Vizovice: Pavelka – Valenta, Novák, Polách, Studeník – Sviečka (68. Drga), Dvořák, Kolařík, Velev – Kudrnáč, Hlava (46. Jurečka). Trenér: Cahyna.

VIDČE – V. KLOBOUKY 6:0 (3:0)

Fotbalisté Vidče rychle zapomněli na prohraný klíčový souboj z posledního podzimního kola s Hutiskem a jarní předehrávku zvládli s bravurou. Hosté sice začali velmi aktivně a do 20. minuty se prezentovali jako technicky vyspělý tým. Jenže v 5. minutě si na trestný kop Pavla Drdy naskočil nejvýše Michal Kramoliš a otevřel hlavou skóre.

Hosty to neodradilo a do 13. minuty se dvakrát zapotil Petružela. V 13. minutě se podruhé po přesném centrovaném míči prosadil Michal Kramoliš – 2:0. Ve 20. minutě skončila hostující naděje na zvrat. Jeden z hráčů Klobouk šel po druhé žluté kartě pod sprchy a domácí jasně ovládli zápas. Ještě do poločasu ve 40. minutě se prosadil hlavou Vladimír Urban – 3:0. Druhý poločas byl jen o výši konečného skóre a domácí dalšími třemi góly nedali soupeři šanci. Hattrickem se blýskl domácí Kramoliš.

Branky: 5., 13. a 72. Kramoliš, 40. Urban, 69. Dobeš. Rozhodčí: Novák Jar. – Olša, Bělunek.

LUKOV – SLAVIČÍN B 0:0

Do první půle se domácí kouč rozhodl vsadit na zkušenost, takže mladí čekali na svou příležitost až v průběhu hry. Tento tah mu vyšel, jenže Lukov své šance nedokázal proměnit. Od začátku si domácí vytvořili mírnou převahu, ale ze hry si toho moc nevypracovali. Hosté ale několik akcí zastavili jen za cenu faulů a z toho pramenily velmi nebezpečné standardní situace.

Jenže bez výsledného efektu. Po přestávce se hosté zaměřili na zisk bodu, spolehlivě bránili a jen občas zahrozili rychlými kontry, které ale rovněž zůstaly nevyužity. Lukovští měli platonickou převahu, ale hře scházela myšlenka a moment překvapení. A tak s přibývajícím časem se hra dostala do podprůměru a utkání skončilo bezbrankovou remízou, se kterou byli hosté na rozdíl od Lukova spokojeni.

Rozhodčí: Dujíček – Prokop, Mitáček, 50 diváků.

Lukov: Jokl – Brázda, L. Vitovský (67. J. Drábek), Šimčík, M. Vitovský, M. Teplý, Kovář, Šumšal, Velikovský (52. Macík), T. Teplý, Malota. Trenér: Richtr.

Slavičín B: Talčík – Šebák, Lukáš, Švach, Neuman, Ocelík, Macek, Tománek, Remeš, Kulíšek, Fojtík. Střídali: Both, Frolo. Trenér: Dorúšek.

ZBÝVAJÍCÍ VÝSLEDEK:Dol. Bečva – Hutisko 0:4 Blaževič 4.

1. Hutisko 14 10 2 2 33:13 32

2. Vidče 14 10 1 3 29:11 31

3. Hovězí 14 7 2 5 30:20 23

4. Štítná n. Vl. 14 7 2 5 25:24 23

5. Vlachovice 14 6 3 5 24:21 21

6. Dol. Bečva 14 7 0 7 29:33 21

7. Val. Klobouky 14 6 3 5 18:25 21

8. Podkop. Lhota 14 5 4 5 22:22 19

9. Slavičín B 14 5 3 6 20:19 18

10. Brumov B 14 5 3 6 18:23 18

11. Zubří 14 5 2 7 23:26 17

12. SK Vizovice 14 3 3 8 18:24 12

13. Juřinka 14 4 0 10 23:34 12

14. Lukov 14 3 2 9 7:24 11

SKUPINA B

ŽALKOVICE – 1. FC SLOVÁCKO C 2:2 (0:2)

Slovácko nastoupilo s velmi omlazeným kádrem a po celý první poločas bylo lepším týmem. Již v 8. minutě se ujali vedení trefou Lipotiho a o dvě minuty později zvýšil Prajza. Po přestávce poslal žalkovický trenér Ditrich do hry zkušeného Netopila, který začal dirigovat hru svého týmu a herní projev domácích se zlepšil. Hosté si opět nepohlídali závěr utkání a Žalkovice v rozmezí dvou minut těsně před koncem zápasu vyrovnal Kučera. Branky: 88. a 90. Kučera – 8. Lipoti, 10. Prajza. Rozhodčí: Mikoška, Veslský, Ponížil, 120 diváků.

1. FC Slovácko: Urbánek, Hladiš, Řepka, Břečka, Lipoti, Prajza (56. Zemánek), Šišák, Vašek, Skovajsík, Paška, Ťok. Trenér: Pochylý. Vedoucí mužstva: Horák.

Žalkovice: Bělík – Venský, Jankola, Gála (46. Netopil), Janečka, Sova, Talach, Tabara (85. Dicuia), Samsonek, Kučera, Horák. Trenér: Ditrich. Vedoucí mužstva: Bajgar.

CHROPYNĚ – PŘÍLUKY 6:0 (2:0)

Chropyně si na závěr podzimu otevřela střelnici a Příluky smetla šesti góly. Hattrickem se blýskl Vaňhara, který po čtvrthodině hry otevřel skóre. Druhou trefu přidal domácí kanonýr ve 36. minutě, když z trestného kopu poslal míč přímo do šibenice. Navíc ještě Šimek neproměnil penaltu za ruku ve vápně, když hostující hráč zabránil téměř jistému gólu.

Příluky působily odevzdaným dojmem. Pokud jim síly stačily, snažily se jen bránit. Jenže v posledních dvaceti minutách Chropyně nasázela další čtyři trefy a několikrát je brankář podržel od ještě většího přídělu. Chropyně tak vrátila soupeři porážku 1:4 z prvního kola a přezimuje na čele I. A třídy skupiny B.

Branky: Vaňhara 3, Kolařík 2, Vymětal. Rozhodčí: Perutka – Malota, Nohavica.

Chropyně: Večeřa – Sanislo, Látal, Hošek, Navrátil – Horák, Grmela – Šimek, Vaňhara, Kolařík – Panáček. Střídali:Vymětal, Stratil.

ÚJEZDEC – BŘEZOLUPY 3:2 (2:1)

Vyrovnanou první půli mohl začít lépe Újezdec, Pilka ale svou první velkou šanci neproměnil. A tak udeřili po čtvrthodině hry hosté Kundrtem – 0:1. Domácím se však podařilo brzy vyrovnat Pilkou po centru Vaculy – 1:1. Ještě do přestávky Újezdec otočil skóre po chybě hostující obrany při rozehrávce a Pilka nadvakrát dostal míč do sítě – 2:1.

Po přestávce však lépe začali hosté a po standardní situaci vyrovnali v 50. minutě Drgou. Nejprve inkasovaná branka Újezdec ochromila, ale brzy se začali dostávat zpět do tempa a vytvořili si tlak. Zahrávali mnoho standardních situací, ale žádnou se nepodařilo zužitkovat. Strhnout vedení na svoji stranu se domácím podařilo až v 89. minutě, kdy se ve vápně prosadil Slinták a se štěstím prostřelil hostujícího gólmana – 3:2.

Branky: Pilka 2, Slinták – Kundrt, Drga. Rozhodčí: Mikulášek – Mejzlík, Štěpánek.

Újezdec: Mikulec – Šmíd ml., Mařica, Vystrčil, Kobzinek – Uher, Těthal, Slinták, Zemánek – Pilka, Vacula. Střídali: Šmíd st., Gregor, Coufalík. Připraven: Zábranský.

Březolupy: Doušek – Jevický, Drga, Křiva, Hrbáček, Kaštánek, Chaloupka, Zelík, Kundrt, Johaník, Procházka. Střídali: Michálek, Vycudilík, Stašek, Soška, Pavlík. Připraven: Vrzal.

OŘECHOV – KNĚŽPOLE 0:4 (0:1)

Ořechov předvedl naprosto odevzdaný výkon a nedokázal být Kněžpoli důstojným soupeřem. Hosté splnili roli favorita a zaslouženě zvítězili. Již po čtvrthodině hry otevřel skóre Haša, přesto v první půli byli ještě vyrovnaným soupeřem. Po přestávce se už naplno projevila fotbalová kvalita hostí a jasně své hostitele přehráli. V 50. minutě přidal druhou trefu Dušan Klvaňa a poté během dalších čtyř minut Lipčík se Šustrem stanovili konečný výsledek.

Branky: 15. Haša, 50. Klvaňa D., 65. Lipčík, 69. Šustr. Rozhodčí: Toman – Janča, Filipenský.

Ořechov: Kuchař – Žák P., Flašar, Štefka, Žák M., Sklenka (46. Svoboda), Trlida, Juráň, Váňa (59. Hruboš), Kapetanovič, Pavlíček.

Kněžpole: Křivánek – Chlachula, Klvaňa T., Bihári, Fišer, Šustr (72. Šustr), Hlahůlek, Haša, Lipčík, Cingel, Klvaňa D.

KVASICE – NEDACHLEBICE 0:1 (0:1)

Utkání probíhalo v rychlém tempu, gólové šance si vytvářely oba týmy. Domácí nedokázali gólové příležitosti využít. Hosté vsadili více na rychlé protiútoky, což se jim vyplatilo v 22. minutě, kdy jediný gól utkání vstřelil Křenek.

Branka: 22. Křenek. Rozhodčí: Kostelník – Houdek, Doležal, 60 diváků.

Nedachlebice: Tomek – Krčmář, Dvořáček, Zoubek, Soviš, Mikulčík, Urban, Křenek, Kaňovský, Perůtka, Ryška. Na střídání: Řešetka, Čabala, Nožička, Hladiš.

Kvasice: Vymazal – Pospíšil, Večerka, Krejčiřík, Prešnajder K, Lepša, Musil, Foltýn, Raiskup M., Potočný, Koplík. Na střídání: Otýpka, Ambruz, Hrabal, Belza.

MLADCOVÁ – PRAKŠICE 4:0 (1:0)

Do první šance se dostal mladcovský Julina, ale ještě neměl seřízená mířidla a přestřelil prázdnou branku. Domácí pak trochu přibrzdilo brzké nucené střídání, ale záhy se znovu začali prosazovat před soupeře. V první půlhodině měli jasnou převahu, ale dlouho bez úspěšného zakončení. Až se Julina protáhl kolem brankové čáry a téměř od lajny překonal gólmana Prakšic. Uplynulo více než půlhodiny hry, když se hosté poprvé dostali před branku Mladcové a do konce poločasu si pak vypracovali několik standardních situací. Po jedné z nich minutu před koncem poločasu vstřelili vyrovnávací branku, kterou však rozhodčí neuznali podle Mladcovských pro sporné postavení mimo hru. Prakšice několikrát pozlobily domácí ještě na začátku druhé půle, pak však Julina přehodil gólmana hostí a Prakšičtí už na zvrat zápasu neměli. V 65. minutě Julina dokázal znovu obloučkem přehodit brankáře Maráška a završil ve druhém zápase po sobě hattrick. Chvíli nato závar před hostující brankou zakončil přesným obloučkem Murka. Až pět minut před koncem pustila domácí obrana hosty poprvé do větší šance, při které se ale vyznamenal brankář Černý, z protiútoku šel sám na branku hostí mladcovský Toman, který ale nezakončil přesně.

Branky: 26., 53. a 65. Julina, 68. Murka. Rozhodčí: Havránek – Schmid, Konečný.

Mladcová: M. Černý – L. Struška, Slováček, M. Krahula – Murka (80. Sovják), Mich. Dlabač, Julina, Koiš, E. Krahula – Vaněk (78. Toman), Beránek (10. Chludil).

Prakšice: Marášek – Zálešák, Bártek, Babušík, Němeček, Jurák (74. Drábek), Dynka, Sychra, Ondra, Chaloupka (54. Šimuni), Kadlček (68. Matulík).

J. OTROKOVICE – O. N. VES 1:1 (0:1)

Domácí začali své domácí utkání opravdu smolně.Hned v první minutě inkasovali, když po centru hostí si Tomáš Ištvánek nešťastně sklepl míč do vlastní sítě – 0:1. Jiskra nesložila zbraně a snažila se o rychlé vyrovnání. Jenže všechny její akce končily na výborně pracující obraně hostů. A tak domácí „bušili“ do hostujícího obranného valu marně celou první půli. Po změně stran aktivní hra domácích pokračovala. Hosté ale podnikali nebezpečné protiútoky, které vždy zastavila obrana Jiskry nebo gólman Stýblo. V 71. minutě si postavil míč k trestnému kopu z 20 metrů Ištvánek a nemýlil se – 1:1. Domácí zatlačili soupeře před jeho branku, ale veškerá snaha byla marná. Deset minut před koncem se ještě dožadovali penalty za sražení Krajči v pokutovém území. V 85. minutě mohl vzít vše na svá bedra Tomáš Ištvánek, když krásně vypálil po zemi z 25 metrů. Brankář Boček míč přes hráče neviděl, nicméně bravurně střelu, i když málem „jedovka“ neprošla pod jeho tělem do brány. Hostující celek ještě několikrát zahrozil z rychlých protiútoků, ale na výsledku se již nic nezměnilo a oba celky se rozešly nakonec v předehrávce jarního kola smírně.

Branky: Ištvánek – vlastní. Rozhodčí: Vlašic – Zpěvák, Polaštík.

Jiskra Otrokovice: Stýblo – Štěpaník, Vitásek (67. Horsák), Spurný M., Strakoš – Ištvánek, Šmédek (46. Kameník), Skyba (60. Kordula), Němec T. – Němec R., Krajča. Trenér: Jaroslav Šmédek.

O. N. Ves: Boček – Franta, Kreisl, Zálešák R. ml., Šálek R. – Zálešák R. st. (83. Voráč), Píštěk, Máčala, Pokorný – Straka, Slezák. Trenér: Bronislav Šálek.

1. Chropyně 14 9 2 3 42:21 29

2. Kněžpole 14 8 4 2 31:13 28

3. Nedachlebice 14 8 1 5 30:26 25

4. Mladcová 14 7 3 4 30:22 24

5. Žalkovice 14 7 2 5 26:30 23

6. Příluky 14 7 1 6 29:27 22

7. Březolupy 14 6 2 6 33:31 20

8. 1. FC Slovácko C 14 6 1 7 27:28 19

9. Ořechov 14 5 4 5 24:29 19

10. Újezdec 14 4 6 4 37:38 18

11. Kvasice 14 4 2 8 31:23 14

12. O. N. Ves 14 4 2 8 22:36 14

13. J. Otrokovice 14 3 2 9 25:33 11

14. Prakšice 14 3 2 9 20:50 11

Zpravodajové deníku