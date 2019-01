Šlapou podobně jako Viktoria Plzeň v nejvyšší soutěži. Fotbalisté Provodova se stali jasnými vládci krajského přeboru po polovině soutěže. Jako jediní nenašli v řádné hrací době přemožitele a v čele přezimují s ohromným náskokem dvanácti bodů. Soutěž uzavřou víkendové dvě dohrávky.

JUŘINKA - VEL. KARLOVICE 4:0 (3:0)

Náhradní hřiště umělky ve Valmezu sedělo výrazně lépe domácím, kteří hlavně v prvním poločase zcela jasně ovládli zápas, jehož hvězdou byl autor hattricku Dan Fojtášek.

„Zápas to pro nás nebyl jednoduchý, protože soupeř má divizní zkušenosti a má velmi citlivě poskládaný tým na všech jeho postech. My jsme však dnes šli do duelu povzbuzeni výhrou v Boršicích, kluci se opět semkli k perfektnímu výkonu. Děkujeme také Valašskému Meziříčí za azyl na umělce, na kterou jsme si zvykli lépe než soupeř, i když ani nám do stylu nesedí. V prvním poločase jsme těžili z vysokého napadání a presinku, po kterém jsme měli dost šancí, dávali branky a soupeře dostali pod tlak velmi častou střelbou. Pomohl nám návrat bratrů Fojtášků, byť nám chyběli nově Novák s Petrů. Na netradičním postu zahrál dobře Goláň a mohl se také střelecky prosadit. I když jsme chvílemi ve druhém poločase nechali soupeře hrát, ten z toho nic nevytěžil a my máme zasloužené tři body,“ řekl k utkání trenér Juřinky Pavel Vaigl.

„V prvním poločase jsme dostali obrovskou facku z fotbalu na malém umělém hracím povrchu. Dopředu jsme si nic nevypracovali. Jedinou šanci ve druhém poločase byl z naší strany trestný kop Škrobáka, který z horního růžku vytěsnil domácí brankář. Zaslouženě jsme prohráli, hlavně v prvním poločase jsme neměli na soupeře nárok,“ řekl vedoucí mužstva VKK Jaroslav Valián.

Branky: 4., 28. a 36. Dan Fojtášek, 86. Chocholatý. Rozhodčí: Surovec, 100 diváků. Juřinka: Holáň – Šnajdr, David, Solánský, Goláň (76. Chocholatý) – Lušovjan, Blažek, Škařupa, Robin Fojtášek – Dan Fojtášek, Vavřík. Trenér Pavel Vaigl. VKK: Bil – Maliňák (84. Mynarčík), Mikula, Zeť, Ondřejka – Heger, Jakub Podešva, Michael Podešva, Šimšálek (46. Langer) – Škrobák, Pavelka. Trenér Petr Ondřejka, asistent trenéra Ivo Davídek.

BYSTŘICE P. H. - PROVODOV 0:1 (0:1)

Přestože lídr nastoupil s respektem, během deseti minut měl tři tutovky. Huťak s Ulmanem neuspěli, až po střele Ulmana přesně dorážel Velev. „V první půli jsme byli lepší, měli další tři šance,“ poznamenal kouč Provodova Josef Rak. Po přestávce Bystřice přidala a bránícího soupeře několikrát přitlačila. Největší šanci měl v 70. minutě Berki, ovšem gólman Petr se vyznamenal. V závěru již Provodov těsnou výhru kontroloval. „Kdyby nám někdo před sezonou řekl, že nás nikdo v řádné hrací době neporazí, neuvěřím. Tým si ale sedl, jsme maximálně spokojení,“ netajil se kouč lídra. „Zatím není důvod ke změnám v týmu. Něco ale máme rozjednaného, uvidíme. Příprava proběhne tradičně – na začátku roku soustředění na stmelení kolektivu a před startem stihneme tři přípravné zápasy,“ dodal Josef Rak.

Branka: 10. Velev. Rozhodčí: Mejzlík, 80 diváků. Provodov: Petr - Barcuch Vlastimil, Laciga, Gargulák (90. Kroča), Novák, Chalupa (85. Hnilo), Velev (77. Elšík), Zakopal, Hlobil, Huťka, Ulman.

KVASICE - ŠTÍTNÁ N. VL. 4:0 (2:0)

Do utkání vstoupili domácí aktivně a dvakrát musel likvidovat šance Pavla Vojtáška hostující brankář. Do třetice vybojoval míč Zapletal, nezištně přihrál Ferkovi - 1:0. Obrana působila jistě, záložní řada agresivně a až na drobné nepřesnosti jasně přehrávala soupeře. Po souhře ve středu pole unikl Vojtášek, na hranici pokutového území našel přesným centrem Karla Lepšu a ten přízemní střelou k tyči nedal gólmanovi šanci – 2:0. Do přestávky hosté kvasickou branku neohrozili a zmohli se pouze k ne příliš nebezpečným standardním situacím.

Po přestávce oba týmy hru přitvrdily, hosté z počátku zvolili aktivnější pojetí, jejich hra ale troskotala na bezchybné defenzivě Kvasic, která je až do konce nepustila do zakončení. Veškerou snahu Štítné ukončila třetí branka v jejich síti, když Zapletal vybídl ke koncovce Lepšu a ten rutinně obstřelil vybíhajícího brankáře. Kvasičtí zcela ovládli hru, dařila se kombinace všech řad a hosté postupně rezignovali. K sólu se dostal osamocený Vojtášek, obešel i brankáře a pohodlně vsítil čtvrtý gól. Pátý mohl přidat Radim Zapletal z přímého volného kopu, Ondra Šilinger nebo Jirka Večerka, na brankáře hostí ale tentokrát nevyzráli.

Branky: 7. Ferko, 32. a 73. Lepša, 83. Vojtášek. Rozhodčí: Kotačka, ČK: 90. Chovančík (Štítná), 130 diváků.

MORKOVICE - BAŤOV 3:0 (2:0)

Celý zápas se odehrál v režii domácího mužstva. V prvním poločase měl nejprve dvě tutovky na kopačkách Doležel, ale ani jednou na brankáře Vitáska nevyzrál. První branku zápasu dal Oplt, který do sítě dorazil prudkou přihrávku Tesaře. Na 2 : 0 zvyšoval Doležel po pěkné akci Oplta, který přešel přes 3 bránící hráče. Druhý poločas pokračoval v tlaku domácích na soupeřovu branku. Třetí branku připravil opět Oplt. Jeho přihrávku před branku dorazil ze dvou metrů do branky Tesař. Další tutovku spálil Oplt, když přihrávku od Tesaře špatně trefil a z malého vápna přestřelil branku. Hosté toho v Morkovicích moc nepředvedli a brankář Jarka byl téměř celý zápas bez práce.

Branky: 33. Oplt, 39. Doležel, 51. Tesař. Rozhodčí: Ševčík, 100 diváků

LUHAČOVICE - HOLEŠOV 1:0 (1:0)

Kvůli počasí se hrálo na umělé trávě, což prospělo fotbalu, kdy oba celky předváděly své umění. První půle ovšem vyšla domácím herně i výsledkově. O osudu zápasu rozhodla 35. minuta, kdy si pas stopera Suchého na prsou zpracoval kapitán Ondřej Červenka a tváří v tvář gólmanovi nezaváhal – 1:0. „Měli jsme i další slibné šance. Po přestávce se ale Holešov lepšil na míči a více se bojovalo mezi šestnáctkami,“ poznamenal kouč Luhačovic Jan Jelínek. Největší šanci měl Holešov v 70. minutě, ale Polomík trefil jen břevno. „My již měli jen náznaky šancí, ale výhru jsme udrželi. Po podzimu jsme i přes kostrbatý rozjezd spokojení,“ dodal Jelínek.

Branka: 35. Ondř. Červenka. Rozhodčí: Nohavica, 40 diváků.

HLUK - ROŽNOV P. R. 2:0 (0:0)

V ,,dušičkovém počasí" byli domácí od začátku lepší, i když bojovali proti silnému větru. Ve 13. minutě nastřelil Ondra Machala tyč a v 25. minutě Radim Straňák nedokázal usměrnit míč do branky z velmi výhodné pozice. Před přestávkou se Zalubil obtočil okolo domácího obránce a jen těsně po teči minul branku. Rožnovští, i když měli vítr v zádech, žádnou brankovou příležitost si nevypracovali. Pro velmi silný vítr a hustý déšť byl zápas na hranici regulérnosti, ale nezbývalo nic jiného než se s tím vypořádat. Ve II. poločase ustal vítr, ale ne převaha hluckého týmu. V 55. minutě po akci na pravé straně se dostal do dobré pozice Jan Dohnal a nezaváhal - 1:0. I potom byli domácí lepší, Galuška z trestného kopu trefil břevno, ale stále bylo nebezpečí, že soupeř může dát náhodnou branku z brejků. Ve 82. minutě byl faulovaný Martiš a byla z toho penalta, kterou proměnil opět Dohnal – 2:0. O vítězství Hluku nebylo pochyby, protože byli po všech stránkách lepší. Bylo by dobré potvrdit svoji formu v posledním zápase podzimní sezony v Bystřici pod Hostýnem.

Branky: 55. a 82. z pen. Dohnal. Rozhodčí: Zpěvák, 100 diváků. Hluk: Fotík - Baroň, Zalubil, Horák, Machala A., Zálešák (Němec), Dohnal, Galuška, Machala O., Martiš Straňák (Kuřina)

CHROPYNĚ - BORŠICE 4:5 (3:3)

Souboj nejhorších týmů soutěže přinesl nečekanou přestřelku s vítěznou tečkou Boršic. Lépe začali hosté, kteří během necelé půlhodiny získali nadějné tříbrankové vedení. Jak rychle nabyli, tak rychle jej ale pozbyli. Chropyňští totiž přidali na obrátkách a do přestávky smazali manko. V samém závěru měl obrovskou šanci k obratu Grmela, ale v koncovce selhal. Rozhodnutí tal přinesl nástup do druhé části, kdy nejprve Kaspřák svou druhou trefou v zápase a poté Krsička vítěznou rozhodli o osudu utkání. Závěrečný nápor domácích přinesl již jen snížení porážky.

Branky: 27. Menšík, 35. Železný, 43. Dutkevič, 84. Navrátil - 9. Ohnutek, 15. Hanák, 23. a 47. Kaspřák, 69. Krsička. Rozhodčí: Žniva, 145 diváků.



1. Provodov 13 11 0 1 0 33:11 36

2. Vel. Karlovice 13 7 1 1 4 28:19 24

3. Luhačovice 13 7 1 1 4 24:17 24

4. Morkovice 13 7 0 0 6 24:23 21

5. Juřinka 13 5 2 1 5 25:22 20

6. Bystřice p. H. 12 6 0 1 5 21:12 19

7. Štítná n. Vl. 13 6 0 1 6 20:23 19

8. Kvasice 13 5 1 1 6 29:27 18

9. Hluk 12 5 1 1 5 18:17 18

10. Holešov 12 5 1 1 5 17:17 18

11. Baťov 12 3 3 3 3 19:20 18

12. Rožnov p. R. 13 4 2 0 7 14:22 16

13. Boršice 13 4 0 1 8 21:28 13

14. Chropyně 13 1 0 0 12 16:51 3

